Гиперзвуковые «стелс-челноки» для доставки бойцов ССО США в «сердце» СЯС России: перещеголять Тома Клэнси!

Британский концепт челнока для суборбитальных полётов «Ascender»

Профиль полёта опытного челнока «Ascender»

Источники информации:

http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=17570&p=2

http://bristolspaceplanes.com/

http://militaryrussia.ru/blog/topic-106.html

Крайне занимательная информация продолжает приходить с западноевропейского информационного пространства относительно новых методик противостояния наземной компоненте Стратегических ядерных сил Российской Федерации. Судя по всему, специалисты командования ВВС США правильно оценивают высочайший технологический уровень развития наших противовоздушных/противоракетных средств. Они прекрасно понимают, что посредством одних только стратегических крылатых ракет «Tomahawk Block IV», дальнобойных тактических AGM-158B JASSM-ER и гиперзвуковых потомков Х-51A «Waverider» вряд ли получиться взломать оборонительную структуру, построенную на базе десятков — сотен зенитно-ракетных дивизионов С-300ПМ1, С-300В4, С-350 «Витязь», С-400 «Триумф», и, наконец, С-500 «Прометей», для дальнейшего поражения всех шахтных и подвижных грунтовых/железнодорожных ПУ МБР Р-36М/М2 «Сатана», УР-100Н УТТХ «Стилет», «Тополь» и «Ярс».По этой причине сегодня из уст первых лиц силовых ведомств США мы можем услышать о существовании самых невероятных концепций по выведению из строя ключевых объектов Ракетных войск стратегического назначения России; при том, что аналогичные планы вынашиваются и против Китая. По уровню изощрённости эти концепции уже превосходят некоторые эпизоды многочисленных романов-технотриллеров известного американского писателя Тома Клэнси и постепенно догоняют современные голливудские сценарии.В частности, на международной конференции «Air Power — 2017», проходившей в Лондоне с 12 по 13 июля, начальник штаба Военно-воздушных сил США Дэвид Голдфейн заявил в своём выступлении о проработке Пентагоном концепции будущего, предусматривающей использование гиперзвуковых транспортных челноков-глайдеров для доставки бойцов элитных спецподразделений в любую точку планеты менее чем за 60 минут. Если читать между строк, то вполне понятно, что речь идёт о высокоскоростной доставке подразделений ССО США и других высококлассных диверсионных формирований в глубь территории вероятного противника, где расположены: главные узлы тылового обеспечения, стратегически важные объекты оборонной промышленности (включая точное машиностроение), командные пункты, крупные авиабазы, и, естественно, а также шахтные и подвижные пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет, составляющие основу сил ядерного сдерживания государства.В список задач вышеуказанных формирований входит: съём стратегически важной информации из систем радиорелейной связи и радиоканалов обмена информацией, нарушение работы сетецентрических систем связи, выведение из строя ключевых элементов РВСН, а также командных пунктов ПВО-ПРО противника, нарушение электроснабжения предприятий оборонной промышленности и многое другое. Как видим, американцы планируют играть по-крупному; но полемизировать, как известно, в разы проще, нежели воплощать озвученную схему в железе. Что же можно сказать о технических аспектах вышеуказанной идеи, озвученной начальником штаба ВВС США Дэвидом Голдфейном?В своём заявлении он также упомянул о британском проекте суборбитального пассажирского челнока «Ascender», разрабатывающегося компанией «Bristol Spaceplanes Limited» примерно с середины 2000-годов. Планер данной машины имеет схему «бесхвостка» с развитым крылом и несущим фюзеляжем, который соединяется с крылом с помощью большого плавного аэродинамического наплыва (мини-версия «Бурана» и «Space Shuttle»). Для выхода на стартовую высоту (16 — 18 км), для запуска жидкостного ракетного двигателя, предполагалось использовать 2 обычных двухконтурных турбореактивных двигателя в хвостовой части фюзеляжа.На сайте производителя bristolspaceplanes.com можно ознакомиться с лётно-техническими характеристиками и профилем полёта челнока «Ascender»: после включения ЖРД на 16-километровой высоте, «Ascender» начинает набор высоты в 100 — 120 км со скоростью 2950 км/ч; на верхнем участке траектории скорость снижается до 400 — 500 км/ч, после чего начинается нисходящий участок со скоростью порядка 3500 км/ч, а затем планирование к наземной ВПП. Для использования в качестве технологической базы перспективного десантного челнока прототип весьма неплохой, но учитывая, что дальность должна позволять преодолевать 3500 — 5000 км на высоте 60 — 100 км (да и ещё на гиперзвуковой скорости в 5 — 7М), массо-габаритные размеры челнока-глайдера, описанного Дэвидом Голдфейном, должны быть увеличины примерно 1,5 — 1,7 раза, с большим массовым соотношением в сторону топлива. Создать подобный десантный челнок в ХХI веке будет не очень трудно, но это не самое интересное.Главными техническими моментами начштаба ВВС США, судя по всему, решил пренебречь, что странно для человека на данном посту. При полёте на высокой гиперзвуковой скорости в 5-7М, лобовое сопротивление обшивки челнока может вызывать температуры в диапазоне 650 — 800ºС, в связи с чем он будет легко обнаруживаться не только перспективными оптико-электронными прицельными комплексами тактической авиации типа ОЛС-50М или ОЛС-УЭМ (установлены на борту Т-50 ПАК ФА и МиГ-35), но и устаревшими теплопеленгаторами типа 8ТП (установлены на дальних перехватчиках МиГ-31Б). Перехватить такой челнок с помощью дальнобойных ракет с инфракрасной головкой самонаведения не составит труда: при снижении скорости до 4000 км/ч данное средство космической доставки становится уязвимым для УРВВ Р-27ЭТ с ИКГСН на высотах до 27 км.Уязвим он и для любого типа зенитных управляемых ракет или ракет класса «воздух-воздух» с активной/полуактивной радиолокационной головкой самонаведения. Самым важным моментом является то, что летящий на 4 — 5М летательный аппарат с экипажем на борту не имеет возможности совершать интенсивные противозенитные манёвры (силовые элементы конструкции планера, при попытке малейшего разворота, просто разрушаться, либо экипаж не выдержит перегрузок), а поэтому челнок не сможет уйти даже от маломаневроенной ракеты-перехватчика типа Р-33С или Р-37. Защитить данный летательный аппарат от перехвата будет крайне затруднительно. Из этого вывод: воплощение данного проекта в реальном изделии, несмотря на «сказки» Дэвида Голдфейна, является весьма затратной акцией, которая в итоге ещё и не окупит себя.