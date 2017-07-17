07:03 17 июля

МиГ-31 уничтожили крылатую ракету

Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », пресс-служба Тихоокеанского флота сообщает о том, что МиГ-31 ВКС РФ, размещенные на Камчатке, осуществили летно-тактические учения по перехвату сверхзвуковой крылатой ракеты с боевой стрельбой в стратосфере.

МиГ-31 уничтожили крылатую ракету


В преддверии дня морской авиации ВМФ России экипажи самолетов авиабазы войск и сил на северо-востоке выполнили боевое упражнение по уничтожению крылатой ракеты летящей на высоте более 12 тысяч метров и скорости в три раза превышающей скорость звука.



Указывается, что запуск ракеты был совершен из акватории Охотского моря с морского носителя.

Поднятое по тревоге с аэродрома "Елизово" (Камчатский край) дежурное звено истребителей уничтожило назначенную цель ракетами воздух-воздух на встречном курсе.


Как сообщается, в рамках обозначенного учения летчики отработали взаимодействие в составе пар при выполнении задач противовоздушной обороны.


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Комментарии 16

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  1. Mavrikiy Сегодня, 04:21
    Да, ученье по типу, "то чего не может быть".
    Сбить крыларую идущую на малой высоте с неизвестного направления. А перед этим обнаружить.
    Mavrikiy
    1. хрыч Сегодня, 05:34
      Цитата: Mavrikiy
      Да, ученье по типу, "то чего не может быть".

      С чего бы это? Еще в 1999 году на Камчатке, в интересах флота, была построена ЗГРЛС «Телец». Поэтому выход ракеты из воды и отслеживание её полета, хоть у самой поверхности, хоть в стратосфере, с последующим наведением перехватчика или противоракеты, не есть великая проблема. Ибо ЗГРЛС составят эшелонированную оборону для любой фиксации угрозы с моря, в реальном времени. Сие будут выполнять станции Телец, Подсолнух и Контейнер, плюс Волна, которая продолжает просматривать Тихий океан. А Миг-31 имеет прекрасную БРЛС Заслон, которая заточена видеть любую цель, включая на фоне поверхности...
      хрыч
      1. Mavrikiy Сегодня, 05:57
        Позвольте мне остаться при своем мнении.
        "Телец" пусть "видит" далеко. Но он максимально вынесен к вероятному противнику. Пуск КР с 200 км и нет его. А вся система строится вокруг него.
        Вот и учения не проведешь на "Заслоне" (скорее всего). Быстро обнаружить и достать ракетой (радиуса не хватит).
        Mavrikiy
        1. хрыч Сегодня, 06:17
          Цитата: Mavrikiy
          Позвольте мне остаться при своем мнении.

          Нет не позволю.
          Цитата: Mavrikiy
          "Телец" пусть "видит" далеко. Но он максимально вынесен к вероятному противнику. Пуск КР с 200 км и нет его. А вся система строится вокруг него.

          Лететь дозвуковому Томагавку по прямой эти 200 км четверть часа. Эсли это массированное нападение, то МБР уже долетят до Нью-Йорка. Если единичный пуск, то С-300, затем Панцырь, встретят гостя, как полагается. Или эта РЛС стоит беззащитная, голая в поле? (на берегу). РЛС Контейнер, видящий за 3000 км, будет находится от берега подальше, чем Подсолнухи, поэтому достать его непросто.
          Цитата: Mavrikiy
          Вот и учения не проведешь на "Заслоне" (скорее всего). Быстро обнаружить и достать ракетой (радиуса не хватит).

          Дальность ракет Р-33 составляет 160 км, а Р-37 за 300 км. А с комплексов С-300, С-400 дальность 200 км не предел. Так, что узбагойся, есть инструменты wassat
          хрыч
  2. андрей юрьевич Сегодня, 04:28
    Миг-31- Вещь! вот Он, действительно не имеет аналогов... soldier .Друзья мои,у меня родился второй Внук ! теперь младший сын подарил ! ТТХ-3.580 /51 см yes ...пошёл разлагать трудовую дисциплину на производстве,"простава" за внука-святое! drinks fellow hi
    андрей юрьевич
    1. Bongo Сегодня, 04:45
      Цитата: андрей юрьевич
      Миг-31- Вещь! вот Он, действительно не имеет аналогов...

      Действительно не имеет, но это советское наследие, и осталось этих машин уже не очень много. Так в Елизово на Камчатке от полка осталась авиагруппа в которой дай бог 12 истребителей в лётном состоянии. Да и сбивать высотные не маневрирующие цели в современных условиях вряд ли потребуется. Потенциальные партнёры, тоже ведь недураки.
      Цитата: андрей юрьевич
      Друзья мои,у меня родился второй Внук ! теперь младший сын подарил ! ТТХ-3.580 /51 см yes ...пошёл разлагать трудовую дисциплину на производстве,"простава" за внука-святое!

      Мои искренние поздравления! hi drinks
      Bongo
    2. Смог Сегодня, 04:50
      Цитата: андрей юрьевич
      ТТХ-3.580 /51 см

      ТТХ в норме. good Примите поздравления! А за внука drinks , это свято!!!!!!
      Смог
    3. злой партизан Сегодня, 05:31
      Цитата: андрей юрьевич
      у меня родился второй Внук !

      Поздравляю! drinks
      злой партизан
  3. MegaMarcel Сегодня, 05:15
    Очень любопытно что это за крылатая ракета такая? Ведь во всех сюжетах про те же запуски Х101, Х555 и изделия типа Tomahawk речь идет о том что ракета даже при запуске с больших высот падает до 100 м, а то и меньше метров и на дозвуковой скорости идет с огибанием рельефа. А тут высотная высокоскоростная цель. Что она эмитирует то? Что у НАТОвцев так летает?
    MegaMarcel
  4. DEZINTO Сегодня, 05:34
    Создали бы ему замену не уступающую старичку. Да только ожидать столь прорывных по качеству аппаратов что-то не приходится. Посмотрел тут фильм Константина Семина о современном образовании, и его комментарии к нему.....это просто тихий ужас! Вопросы о том кто такая Валентина Теришкова - вызывает трудности! у современной молодежи, ну и плюс зарплаты на заводах.....! crying

    Где кнопка включения у ай-пада, и как загуглить это они знают, а законы термодинамики это вообще ха-ха чушь какая-то скажет вам современный 10 классник. Это дно товарищи,..

    В общем грустный я сегодня с утра скептически и пессимистически - печален... crying



    Прости Юра, ...мы всё про....теряли.
    DEZINTO
    1. кг пв Сегодня, 06:09
      Вообще-то она ТерЕшкова... feel
      кг пв
      1. Комментарий был удален.
  5. 3vs Сегодня, 05:43
    "Поднятое по тревоге с аэродрома "Елизово" (Камчатский край) дежурное звено истребителей уничтожило назначенную цель ракетами воздух-воздух на встречном курсе."
    Получается, не одиночный самолёт а дежурное звено участвовало в уничтожении цели, интересно, сколько ракет было выпущено для уничтожения одиночной цели?
    А если целей будет несколько десятков?...
    3vs
    1. Logall Сегодня, 06:03
      А для этого существуют системы ПВО, специально наточеные на это...
      Logall
    2. хрыч Сегодня, 06:25
      Цитата: 3vs
      интересно, сколько ракет было выпущено для уничтожения одиночной цели?

      Одна
      Цитата: 3vs
      А если целей будет несколько десятков?...

      Полетят МБР и начнется Судный день. У противника нет таких КР, есть дозвуковые, на них у Миг-31 имеется пушченка.
      хрыч
  6. anjey Сегодня, 06:07
    Цитата: 3vs
    "Поднятое по тревоге с аэродрома "Елизово" (Камчатский край) дежурное звено истребителей уничтожило назначенную цель ракетами воздух-воздух на встречном курсе."
    Получается, не одиночный самолёт а дежурное звено участвовало в уничтожении цели, интересно, сколько ракет было выпущено для уничтожения одиночной цели?
    А если целей будет несколько десятков?...

    вы думаете так легко сбить КР, да хоть 3 звена лишь бы был результат и опыт....
    anjey
  7. tchoni Сегодня, 06:42
    выполнили боевое упражнение по уничтожению крылатой ракеты летящей на высоте более 12 тысяч метров и скорости в три раза превышающей скорость звука.
    А в реале крылатые ракеты на 120 - 12 метрах летают. и не по одной. И как реальные ракеты перехватывать чип-чего знать не будем. И будем блеять всвое оправдание, что "на учениях такая ситуация не отрабатывалась. Мы были не готовы" )))
    tchoni
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