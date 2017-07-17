МиГ-31 уничтожили крылатую ракету
Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », пресс-служба Тихоокеанского флота сообщает о том, что МиГ-31 ВКС РФ, размещенные на Камчатке, осуществили летно-тактические учения по перехвату сверхзвуковой крылатой ракеты с боевой стрельбой в стратосфере.
Указывается, что запуск ракеты был совершен из акватории Охотского моря с морского носителя.
Как сообщается, в рамках обозначенного учения летчики отработали взаимодействие в составе пар при выполнении задач противовоздушной обороны.
В преддверии дня морской авиации ВМФ России экипажи самолетов авиабазы войск и сил на северо-востоке выполнили боевое упражнение по уничтожению крылатой ракеты летящей на высоте более 12 тысяч метров и скорости в три раза превышающей скорость звука.
Указывается, что запуск ракеты был совершен из акватории Охотского моря с морского носителя.
Поднятое по тревоге с аэродрома "Елизово" (Камчатский край) дежурное звено истребителей уничтожило назначенную цель ракетами воздух-воздух на встречном курсе.
Как сообщается, в рамках обозначенного учения летчики отработали взаимодействие в составе пар при выполнении задач противовоздушной обороны.
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