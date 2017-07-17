МиГ-31 уничтожили крылатую ракету

В преддверии дня морской авиации ВМФ России экипажи самолетов авиабазы войск и сил на северо-востоке выполнили боевое упражнение по уничтожению крылатой ракеты летящей на высоте более 12 тысяч метров и скорости в три раза превышающей скорость звука.

Поднятое по тревоге с аэродрома "Елизово" (Камчатский край) дежурное звено истребителей уничтожило назначенную цель ракетами воздух-воздух на встречном курсе.