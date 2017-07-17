07:04 17 июля

В Камеруне перевернулось военное судно

Как сообщает интернет-портал cameroononline , в Камеруне 16 июля перевернулось в море судно снабжения Батальона быстрого реагирования, элитного отряда специального назначения. В результате инцидента пропали без вести 30 военнослужащих местной армии.

Корабль был задействован в перевозке грузовиков, строительных материалов и продуктов питания на полуостров Бакасси, который текущим правительством рассматривается как зона приоритетного развития. Он вышел из военно-морской базы Дуала.

Общественность бурно обсуждает произошедшее. Дело в том, что нигерийские боевики враждебны передаче указанного полуострова Камеруну. В условиях изношенности корабельного состава местная армия может оказаться не в состоянии поддержать юрисдикцию страны на данной территории.


В Камеруне перевернулось военное судно


Ранее конфликт за Бакасси чуть не перерос в войну между Нигерией и Камеруном. Согласно решению международного сообщества во главе с ООН передача полуострова, богатого нефтью и рыбой, завершилась фактически в 2013 году.


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Комментарии 2

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  1. Mavrikiy Сегодня, 05:02
    Да. Военное судно, это не баржа.Нарушили центровку, да завалили палубу.
    А если нужно очень, то можно?
    Mavrikiy
  2. rotmistr60 Сегодня, 06:56
    Корабль был задействован в перевозке грузовиков, строительных материалов....

    Не правильное размещение груза, вот и трагедия.
    полуострова, богатого нефтью и рыбой...
    По всему миру территориальные споры и претензии.
    rotmistr60
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