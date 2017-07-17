Модернизация парка Морской авиации ВМФ РФ
Согласно информации ТАСС , начальник Морской авиации ВМФ генерал-майор Игорь Кожин сообщил о создании противолодочных (патрульных) самолетов нового поколения.
С его слов, 60% текущим противолодочным самолетам Ил-38 проведена глубокая модернизация . Усовершенствовано свыше половины парка корабельных противолодочных вертолетов.
Как утверждает генерал, все истребители Су-33 морской авиации пройдут модернизацию до уровня самолетов Су-30СМ.
Как заявляет И. Кожин, до конца 2017 года 60% авиапарка морской авиации будет соответствовать современному уровню требований к авиационной технике. За два года в её состав были приняты более 20 самолетов Су-30СМ. Сформирован новый полк, оснащенный истребителями МиГ-29.
17 июля Морская авиация ВМФ России отмечает 101-ю годовщину со дня создания.
Главным командованием ВМФ и командованием Морской авиации ведется работа по созданию перспективных многоцелевых вертолетов корабельного и наземного базирования, близится к завершению разработка новых патрульных самолетов, которыми планируется заменить существующие противолодочные самолеты.
С его слов, 60% текущим противолодочным самолетам Ил-38 проведена глубокая модернизация . Усовершенствовано свыше половины парка корабельных противолодочных вертолетов.
Ил-38Н
Проведен большой объем работ по восстановлению готовности и модернизации транспортно-боевых вертолетов Ка-29. В строю уже 20 таких машин и продолжается работа по модернизации всего парка этих вертолетов.
Как утверждает генерал, все истребители Су-33 морской авиации пройдут модернизацию до уровня самолетов Су-30СМ.
Половина парка самолетов Су-33 получила новые системы боевого применения по морским и наземным целям. По сути, их потенциал повышен до уровня Су-30СМ. Все самолеты Су-33, состоящие на вооружении Морской авиации ВМФ, пройдут такую модернизацию.
Как заявляет И. Кожин, до конца 2017 года 60% авиапарка морской авиации будет соответствовать современному уровню требований к авиационной технике. За два года в её состав были приняты более 20 самолетов Су-30СМ. Сформирован новый полк, оснащенный истребителями МиГ-29.
17 июля Морская авиация ВМФ России отмечает 101-ю годовщину со дня создания.
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