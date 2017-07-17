Модернизация парка Морской авиации ВМФ РФ

Главным командованием ВМФ и командованием Морской авиации ведется работа по созданию перспективных многоцелевых вертолетов корабельного и наземного базирования, близится к завершению разработка новых патрульных самолетов, которыми планируется заменить существующие противолодочные самолеты.

Ил-38Н

Проведен большой объем работ по восстановлению готовности и модернизации транспортно-боевых вертолетов Ка-29. В строю уже 20 таких машин и продолжается работа по модернизации всего парка этих вертолетов.

Половина парка самолетов Су-33 получила новые системы боевого применения по морским и наземным целям. По сути, их потенциал повышен до уровня Су-30СМ. Все самолеты Су-33, состоящие на вооружении Морской авиации ВМФ, пройдут такую модернизацию.