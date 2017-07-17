Сеул предлагает Пхеньяну снова сесть за стол переговоров

Министерство обороны Республики Корея выступило с обращением к КНДР по поводу необходимости возобновления переговорного процесса. Заместитель министра обороны Южной Кореи Со Чо Сук заявляет о предложении возобновить переговоры 21 июля на демаркационной линии – в Тхонильгаке - со стороны Корейской Народно-Демократической Республики. Ранее переговорный процесс осуществлялся именно там.По словам южнокорейского военного чиновника, необходимо договориться об остановке враждебных действий, повышающих опасность масштабного конфликта.Напомним, что ранее Россия и Китай обратились к сторонам конфликта с призывом снова начать переговорный процесс. При этом Москва и Пекин предложили начать путь с шагов по взаимным уступкам: КНДР принимает мораторий на ядерные и ракетные испытания, а Республика Корея отказывается от военных учений с США у границ Северной Кореи. Российско-китайское предложение первоначально Сеулом и Вашингтоном было отвергнуто с заявлением о том, что они совместно продолжат оказывать на Пхеньян давление. Теперь, как видно, риторика властей Южной Кореи изменилась.Официальный Сеул помимо всего прочего предлагает восстановить процесс диалога между организациями Красного Креста РК и КНДР для налаживания гуманитарных связей.