07:04 17 июля

Сеул предлагает Пхеньяну снова сесть за стол переговоров

Министерство обороны Республики Корея выступило с обращением к КНДР по поводу необходимости возобновления переговорного процесса. Заместитель министра обороны Южной Кореи Со Чо Сук заявляет о предложении возобновить переговоры 21 июля на демаркационной линии – в Тхонильгаке - со стороны Корейской Народно-Демократической Республики. Ранее переговорный процесс осуществлялся именно там.

По словам южнокорейского военного чиновника, необходимо договориться об остановке враждебных действий, повышающих опасность масштабного конфликта.

Сеул предлагает Пхеньяну снова сесть за стол переговоров



Напомним, что ранее Россия и Китай обратились к сторонам конфликта с призывом снова начать переговорный процесс. При этом Москва и Пекин предложили начать путь с шагов по взаимным уступкам: КНДР принимает мораторий на ядерные и ракетные испытания, а Республика Корея отказывается от военных учений с США у границ Северной Кореи. Российско-китайское предложение первоначально Сеулом и Вашингтоном было отвергнуто с заявлением о том, что они совместно продолжат оказывать на Пхеньян давление. Теперь, как видно, риторика властей Южной Кореи изменилась.

Официальный Сеул помимо всего прочего предлагает восстановить процесс диалога между организациями Красного Креста РК и КНДР для налаживания гуманитарных связей.

Использованы фотографии: http://kcna.kp
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Комментарии 6

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  1. Logall Сегодня, 06:10
    Янки далеко, а Ын ближе чем хотелось. Нужно говорить, пока у разгоречённого успехами Ына, аппетиты не выросли...
    Logall
    1. сибиралт Сегодня, 06:24
      Пусть лучше переговариваются, а там Ын что-нибудь да вытянет для себя. bully
      сибиралт
  2. Смог Сегодня, 06:22
    Российско-китайское предложение первоначально Сеулом и Вашингтоном было отвергнуто с заявлением о том, что они совместно продолжат оказывать на Пхеньян давление. Теперь, как видно, риторика властей Южной Кореи изменилась.

    Так это у южан риторика изменилась. А что скажут в обкоме за лужей?
    Смог
    1. DEZINTO Сегодня, 06:34
      А что скажут в обкоме за лужей?


      Думаю в обкоме за двумя океанами тоже устали памперсы менять, и корабли туда сюда по Японскому морю гонять,....и если у них ещё не отшибло мозг от бровады, то должны бы прислушаться и посодействовать переговорам.

      Другое дело что в штатах сейчас очччень любопытный бардак в отношениях президента, конгресса и населения,........так что неизвестно кто ? и какую отмашку даст. request
      DEZINTO
      1. Смог Сегодня, 06:44
        Цитата: DEZINTO
        Другое дело что в штатах сейчас очччень любопытный бардак в отношениях президента, конгресса и населения,.......

        Вот это то и напрягает. Мозги мозгами, но у некоторых, особенно в конгрессе с этим напряжненка.
        Смог
  3. rotmistr60 Сегодня, 06:51
    Теперь, как видно, риторика властей Южной Кореи изменилась.

    Просто поняли, что Сша хоть и "друзья" (в больших кавычках), но могут развязать полномасштабный конфликт от которого пострадает РК. Уж лучше сесть за стол переговоров с КНДР, чем превращать свою страну в очередной спровоцированный американцами хаос.
    rotmistr60
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