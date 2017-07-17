Украинский премьер надеется на "план Маршалла для Украины"

Это очень хорошая идея. Мы её отрабатывали ещё в первом кабмине Яценюка с нашими европейскими партнёрами, но каким-то образом это не состоялось, но я считаю, что это очень приемлемо. Европейская народная партия включила это в свои программные цели. Я бы хотел, чтобы она (программа) была реализована.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, накануне заявивший, что не имеет президентских амбиций, в эфире телеканала «112 Украина» высказался о «желании принять помощь Запада». Речь зашла о необходимости, как считает Гройсман, со стороны Запада осуществить вложения в украинскую экономику по образцу вложений в послевоенную Европу. Гройсман назвал это «возможным планом Маршалла для Украины».Из его заявления председателя украинского кабмина:В самой Европе говорят о том, что для предметного разговора по поводу «плана Маршалла для Украины», нужно хотя бы то, чтобы на самой Украине закончилась война. А пока украинские власти с заявлениями о «готовности» получить средства по 2-му «плану Маршалла» продолжают одновременно наносить удары из всех имеющихся в наличии средств по Донбассу, уничтожая собственную экономику. Это даёт повод западным партнёрам Украины предположить, что даже если Запад и выделит очередные средства Киеву, то тот их снова пустит на войну.Напомним, что план восстановления послевоенной Западной Европы был предложен в 1947 году американским госсекретарём Дж.Маршаллом. Одним из условий плана Маршалла было вытеснение коммунистов из политической жизни западноевропейских стран.