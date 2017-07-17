07:05 17 июля

Украинский премьер надеется на "план Маршалла для Украины"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, накануне заявивший, что не имеет президентских амбиций, в эфире телеканала «112 Украина» высказался о «желании принять помощь Запада». Речь зашла о необходимости, как считает Гройсман, со стороны Запада осуществить вложения в украинскую экономику по образцу вложений в послевоенную Европу. Гройсман назвал это «возможным планом Маршалла для Украины».

Из его заявления председателя украинского кабмина:
Это очень хорошая идея. Мы её отрабатывали ещё в первом кабмине Яценюка с нашими европейскими партнёрами, но каким-то образом это не состоялось, но я считаю, что это очень приемлемо. Европейская народная партия включила это в свои программные цели. Я бы хотел, чтобы она (программа) была реализована.


Украинский премьер надеется на "план Маршалла для Украины"



В самой Европе говорят о том, что для предметного разговора по поводу «плана Маршалла для Украины», нужно хотя бы то, чтобы на самой Украине закончилась война. А пока украинские власти с заявлениями о «готовности» получить средства по 2-му «плану Маршалла» продолжают одновременно наносить удары из всех имеющихся в наличии средств по Донбассу, уничтожая собственную экономику. Это даёт повод западным партнёрам Украины предположить, что даже если Запад и выделит очередные средства Киеву, то тот их снова пустит на войну.

Напомним, что план восстановления послевоенной Западной Европы был предложен в 1947 году американским госсекретарём Дж.Маршаллом. Одним из условий плана Маршалла было вытеснение коммунистов из политической жизни западноевропейских стран.

Использованы фотографии: УНИАН
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Комментарии 13

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  1. DEZINTO Сегодня, 06:21
    План Маршалла начал осуществляться с 4 апреля 1948 года, когда конгресс США принял закон «Об экономическом сотрудничестве», предусматривавший 4-летнюю программу экономической помощи Европе. Общая сумма ассигнований по плану Маршалла (с 4 апреля 1948 по декабрь 1951) составила около 13 млрд[П 1]. долларов, причём основная доля пришлась на Англию (2,8 млрд.), Францию (2,5 млрд.), Италию (1,3 млрд.), Западную Германию (1,3 млрд.), Голландию (1 млрд.). При этом американцы, в качестве предварительного условия предоставления помощи, потребовали выведения коммунистов из состава правительств стран, подписавших договор[3]. К 1948 году ни в одном правительстве Западной Европы коммунистов не было.

    Какая-то грёбань, украина как обычно примазывает свой смазанный салом бочок к любым грандиозным событиям мира, в которых никогда никак иначе как смазку их бочок не использовали!

    Они ещё в терминах (а значит и в могуществе) до римской империи не добрались? не?
    DEZINTO
    1. Чёрный Сегодня, 06:24
      Речь зашла о необходимости, как считает Гройсман, со стороны Запада осуществить вложения в украинскую экономику
      Наивная сельская провинциальность wassat Похоже больше ни на что в этой стране не надеятся, кроме как на постоянные подачки... laughing
      Чёрный
      1. Logall Сегодня, 06:32
        Какой смысл, что-то класть в дырявый карман? Тем более с тараканоми...
        Logall
        1. Чёрный Сегодня, 07:00
          План для Украины уже на западе давно состряпан - насовать кредитов, которые заведомо она не сможет вернуть, а потом в счёт долга забрать земли....
          Чёрный
    2. сибиралт Сегодня, 06:32
      За план Маршалла Европа до сих пор рассчитывается с Америкой. laughing А не проще ли наворованное вернуть, а воров в тюрьму? am
      сибиралт
      1. Смог Сегодня, 06:50
        Цитата: сибиралт
        А не проще ли наворованное вернуть, а воров в тюрьму?

        А кто же там останется, я имею ввиду из правителей и близко к ним стоящих????
        Смог
      2. Чёрный Сегодня, 06:56
        Цитата: сибиралт
        За план Маршалла Европа до сих пор рассчитывается с Америкой.

        Дык для этих ушлёпков, набивающих только свою глотку, на это фиолетово. Они понимают, что платить не им - платить простые граждане будут....Вообще, на мой згляд, Украина попала в такую ямищу, из которой она не выберется лет 50. ( кто бы ни был у власти)Уже через год-два нужно будет отдавать долги по кредитам. А чем?.....вот и распродадут украинские земли...Короче не будет такой страны ( по крайней мере в нынешних пределах). Мой прогноз для Украны - полный развал....
        Чёрный
  2. Смог Сегодня, 06:28
    Для украины что план маршала, что генерала, что сержанта с ефрейтором, один хрен разворуют.
    очень хорошая идея. Мы её отрабатывали ещё в первом кабмине Яценюка

    А Яйценюх, да , то голова, это знатный "рформатор". Лярд зелени скопил за время своего премьерства, и за лужу, и за лужу.Там спокойней.
    Смог
  3. Александр 3 Сегодня, 06:29
    ВНа Украине рады любому плану лишь бы бабки пришли.Кролик обагатился и сдриснул ,на очереди следующие херои.
    Александр 3
  4. Лганхи Сегодня, 06:32
    О это сладкое слово для любого шароварника: ХАЛЯВА laughing ! Скакуны только и умеют что ждать подачки. Вот только план Маршалла приняли в противодействии коммунистической экспансии, когда после войны авторитет СССР был огромным. А сейчас-то зачем Запад будет вкладываться в Украину? Она и так задешево продалась с потрохами :).
    Лганхи
  5. АКС Сегодня, 06:32
    Европейцы спят и видят как помочь и развить украину. Украина это рынок сбыта! Допустим, что так и будет как сказал гроисман! А куда они продавать будут и какиеи стран?
    Думаю что скоро украинские АЭС закроют! Потому как у них не правильная и вредная энергия, а покупать украинцы будут правильное электричество из Европы!!
    АКС
  6. Наблюдатель2014 Сегодня, 06:43
    Ага.Будет им план Маршала.С таким уже гос долгом.Земля там только ещё кого интересует .И всё. Из них даже ворот в ТС для товаров из Европы не получилось.И на российские кап вложения как при индустриализации пусть больше губу не раскатывают. Максимум что будет.Аграрная провинция.С вечно на заработках горожанами.И населением в 12 миллионов от силы.Этот план "Маршала" laughing им озвучивали ещё в начале 90х годов.А они всё и сделали чтобы так случилось.Только и тут подвели заказчиков.Развалились на части.Вот и бесятся.
    Наблюдатель2014
  7. rotmistr60 Сегодня, 06:46
    высказался о «желании принять помощь Запада»

    Что, что, а помощь Украина всегда готова принять. Вот только даже западу уже начинает надоедать вечно мельтешащая протянутая рука украинских политиков и чиновников. Эту ненасытную прорву не спасет ни один план.
    rotmistr60
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