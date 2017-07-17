07:03 17 июля

Times: "русские хакеры" атаковали Ирландию

Британская газета The Times сообразила, что тема «вездесущих русских хакеров» сегодня на Западе пользуется невиданным информационным спросом, а потому решили выдать собственный «разоблачительный» материал. По заявлениям издания, хакеры, «связанные с Россией», осуществили атаки на энергетическую систему Ирландии.

Из материала:
Хакеры, связанные с российской разведкой, попытались проникнуть в систему электроснабжения Ирландии. Они занимались рассылкой электронных писем с вредоносными ссылками для ирландской энергетической компании. Атака могла бы нарушить работы системы электроснабжения и в Северной Ирландии (входит в Соединённое королевство).


Times: "русские хакеры" атаковали Ирландию



При этом в материале заявлено, для чего «хакерам, связанным с российской разведкой», понадобилось атаковать ирландские энергетические системы. Сообщается, что речь идёт якобы о тестировании на предмет «более мощной кибератаки».

Times :
Это одна из стран Европейского союза, которую теоретически может дестабилизировать Россия. Там же, в Ирландии, размещены офисы крупнейших американских компаний – Apple и Facebook.


Самое интересное заключается в том, что ирландский энергооператор никаких заявлений, связанных с кибератакой на свои сети, не делал. Журналисты Times сами решили сделать вывод, после того как в их руки попало «внутреннее» письмо с содержанием данных о сбоях в работе одной из электростанций. И после этого, конечно же, ничего не оставалось, кроме того, как всех ирландских собак повесить на «русских хакеров».

А сам термин «русские хакеры» становится по-настоящему удобным аргументом, способным объяснить буквально любой негативный процесс на планете вплоть до отколовшегося от Антарктиды гигантского айсберга...


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Комментарии 5

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  1. DEZINTO Сегодня, 06:54
    Пусть продолжают писать кипятком, наши хакеры работают, молодцы !



    Да, да, это наши ребята. И возможно на днях где-то в Ганалулу будет шторм.

    Задолбавшись объяснять им взвинченным истеричкам что "нет нам дела до вас". Предлагаю тупо тролить - разгонять и кипятить это болото. Один фиг Россия плохая. Даже если завтра утонет барсук в озере Мичиган. Где-то найдут следы......!!! те самые следы.!! А возможно тот барсук встречался с Трампом и теперь Россия заметает следы!!! аааа - срочно в CNN news!!!!

    Так что - да всё так и было Россия давно планировала все возможные катаклизмы планеты!!!
    DEZINTO
  2. МПК105 Сегодня, 06:56
    А сам термин «русские хакеры» становится по-настоящему удобным аргументом, способным объяснить буквально любой негативный процесс на планете вплоть до отколовшегося от Антарктиды гигантского айсберга...

    Это как у нас-

    laughing laughing laughing
    МПК105
  3. сибиралт Сегодня, 06:56
    Неужто западным журналистов кроме как русофобии продавать нечего?
    сибиралт
  4. Александр 3 Сегодня, 06:59
    Во всех бедах виноваты россияне.Да кстати они и Казань брали.
    Александр 3
  5. rotmistr60 Сегодня, 06:59
    Хакеры, связанные с российской разведкой,

    Пора хакерам вплотную заняться англосаксонскими СМИ да так, чтобы минимум месяц писали ручками и не могли выйти в сеть. Может тогда антироссийский пыл поубавится. Достали уже однозначно.
    rotmistr60
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