Times: "русские хакеры" атаковали Ирландию

Хакеры, связанные с российской разведкой, попытались проникнуть в систему электроснабжения Ирландии. Они занимались рассылкой электронных писем с вредоносными ссылками для ирландской энергетической компании. Атака могла бы нарушить работы системы электроснабжения и в Северной Ирландии (входит в Соединённое королевство).

Это одна из стран Европейского союза, которую теоретически может дестабилизировать Россия. Там же, в Ирландии, размещены офисы крупнейших американских компаний – Apple и Facebook.

Британская газета The Times сообразила, что тема «вездесущих русских хакеров» сегодня на Западе пользуется невиданным информационным спросом, а потому решили выдать собственный «разоблачительный» материал. По заявлениям издания, хакеры, «связанные с Россией», осуществили атаки на энергетическую систему Ирландии.Из материала:При этом в материале заявлено, для чего «хакерам, связанным с российской разведкой», понадобилось атаковать ирландские энергетические системы. Сообщается, что речь идёт якобы о тестировании на предмет «более мощной кибератаки».Самое интересное заключается в том, что ирландский энергооператор никаких заявлений, связанных с кибератакой на свои сети, не делал. Журналисты Times сами решили сделать вывод, после того как в их руки попало «внутреннее» письмо с содержанием данных о сбоях в работе одной из электростанций. И после этого, конечно же, ничего не оставалось, кроме того, как всех ирландских собак повесить на «русских хакеров».А сам термин «русские хакеры» становится по-настоящему удобным аргументом, способным объяснить буквально любой негативный процесс на планете вплоть до отколовшегося от Антарктиды гигантского айсберга...