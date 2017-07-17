10:49 17 июля

СМИ: кибератаку на Катар организовали ОАЭ

Согласно информации РИА Новости , интернет-издание Washington Post со ссылкой на служащих в разведке США сообщает о том, что кибератака на государственное новостное агентство Катара, вызвавшая кризис в регионе, была организована Объединенными Арабскими Эмиратами.

СМИ: кибератаку на Катар организовали ОАЭ


Конфронтация в районе Персидского залива была спровоцирована речью от имени эмира страны в поддержку сотрудничества с Ираном, выложенной Катарским агентством новостей. Как утверждалось, данная публикация состоялась в результате хакерской атаки. По данным американской разведки, высокопоставленные члены из правительства ОАЭ обсуждали 23 мая план её проведения. Сама атака была осуществлена 24 мая. Ранее во внешнеполитическом ведомстве Катара сообщили, что к ней причастны некоторые ближневосточные государства.


По её итогам Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические с Дохой и прекратили с ней контакты, обвинив Катар в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.


3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 8

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. svp67 Сегодня, 07:36
    интернет-издание Washington Post со ссылкой на служащих в разведке США сообщает о том, что кибератака на государственное новостное агентство Катара, вызвавшая кризис в регионе, была организована Объединенными Арабскими Эмиратами.
    Э, господа!!!!! Вы ЧЁ? Надеюсь, что вскоре Вы все же найдутся "секретные" данные, что руководство ОАЭ эту операцию провела руками "русских хакеров"... А то как то "не комильфо"
    svp67
    1. Чёрный Сегодня, 07:42
      Или, что более вероятно, завербованные ГРУ агенты влияния в Эмиратах - наняли хакеров ГРУ, чтобы подставить под удар завербованных ГРУ агентов влияния в Катаре... Вот в такой и только такой комбинации - безошибочно просматривается рука Кремля laughing
      Чёрный
    2. сибиралт Сегодня, 08:11
      Как то даже неудобно за российских хаккеров. request
      сибиралт
    3. Маз Сегодня, 10:37
      И чего эта новость не удивляет? Знакомый почерк
      Маз
  2. DEZINTO Сегодня, 07:38
    Опечатка наверное..... request

    Ведь знает каждый если вдруг ударил током тебя утюг....
    То виноват в этом не утюг и не розетка...
    DEZINTO
  3. злой партизан Сегодня, 07:39
    Русскик хакеры, находясь на отдыхе в ОАЭ, хакнули Катар. Другого просто не дано. yes
    злой партизан
  4. винипух Сегодня, 07:39
    Арабы играют в компьютер.
    винипух
  5. rotmistr60 Сегодня, 08:05
    Странно. "Washington Post" решилось подправить картину с хакерами, которую так долго и упорно создавали западные СМИ. Теперь американцам стоит сильно обидеться на ОАЭ и применить решительные действия.
    rotmistr60
Картина дня