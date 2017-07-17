СМИ: кибератаку на Катар организовали ОАЭ
Согласно информации РИА Новости , интернет-издание Washington Post со ссылкой на служащих в разведке США сообщает о том, что кибератака на государственное новостное агентство Катара, вызвавшая кризис в регионе, была организована Объединенными Арабскими Эмиратами.
Конфронтация в районе Персидского залива была спровоцирована речью от имени эмира страны в поддержку сотрудничества с Ираном, выложенной Катарским агентством новостей. Как утверждалось, данная публикация состоялась в результате хакерской атаки. По данным американской разведки, высокопоставленные члены из правительства ОАЭ обсуждали 23 мая план её проведения. Сама атака была осуществлена 24 мая. Ранее во внешнеполитическом ведомстве Катара сообщили, что к ней причастны некоторые ближневосточные государства.
По её итогам Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические с Дохой и прекратили с ней контакты, обвинив Катар в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.
Конфронтация в районе Персидского залива была спровоцирована речью от имени эмира страны в поддержку сотрудничества с Ираном, выложенной Катарским агентством новостей. Как утверждалось, данная публикация состоялась в результате хакерской атаки. По данным американской разведки, высокопоставленные члены из правительства ОАЭ обсуждали 23 мая план её проведения. Сама атака была осуществлена 24 мая. Ранее во внешнеполитическом ведомстве Катара сообщили, что к ней причастны некоторые ближневосточные государства.
По её итогам Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические с Дохой и прекратили с ней контакты, обвинив Катар в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.
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