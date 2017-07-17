10:49 17 июля

Япония планирует перейти на сверхзвуковые ракеты собственной разработки

Согласно информации РИА Новости , газета " Ёмиури " сообщает о планах Японии с 2018 года вооружить собственными ракетами "воздух-корабль" истребители F-2 местных военно-воздушных сил самообороны.

Как утверждается, данные изделия станут первыми собственными сверхзвуковыми ракетами, перехват которых затруднен низкой траекторией и стремительностью полета.




Ранее японские ракеты класса "воздух-корабль" были способны достичь лишь околозвуковой скорости полета. Предполагается, что новое оружие превысит скорость звука в три раза.

По мнению издания, разработка нового типа ракет вызвана увеличением военной активности КНР в Восточно-Китайском море. В данном районе Китай оспаривает юрисдикцию архипелага островов Сэнкаку.


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Комментарии 2

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  1. svp67 Сегодня, 07:51
    В Китае в ответ на это решение, резко возросли темпы НИОКР, по оснащению кораблей новыми комплексами ПВО...
    В России же к ней отнеслись спокойно, так как размеры надводных сил русского ТОФ таковы, что можно не волноваться, что враг их увидит...
    svp67
    1. сибиралт Сегодня, 07:57
      Если по Японии шмальнуть с близлежащего курильского острова, то ни один "суперзвук" даже среагировать не успеет. bully
      сибиралт
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