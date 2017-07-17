Япония планирует перейти на сверхзвуковые ракеты собственной разработки
Согласно информации РИА Новости , газета " Ёмиури " сообщает о планах Японии с 2018 года вооружить собственными ракетами "воздух-корабль" истребители F-2 местных военно-воздушных сил самообороны.
Как утверждается, данные изделия станут первыми собственными сверхзвуковыми ракетами, перехват которых затруднен низкой траекторией и стремительностью полета.
Ранее японские ракеты класса "воздух-корабль" были способны достичь лишь околозвуковой скорости полета. Предполагается, что новое оружие превысит скорость звука в три раза.
По мнению издания, разработка нового типа ракет вызвана увеличением военной активности КНР в Восточно-Китайском море. В данном районе Китай оспаривает юрисдикцию архипелага островов Сэнкаку.
Как утверждается, данные изделия станут первыми собственными сверхзвуковыми ракетами, перехват которых затруднен низкой траекторией и стремительностью полета.
Ранее японские ракеты класса "воздух-корабль" были способны достичь лишь околозвуковой скорости полета. Предполагается, что новое оружие превысит скорость звука в три раза.
По мнению издания, разработка нового типа ракет вызвана увеличением военной активности КНР в Восточно-Китайском море. В данном районе Китай оспаривает юрисдикцию архипелага островов Сэнкаку.
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