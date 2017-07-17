10:49 17 июля

В Австралии испытано американское гиперзвуковое оружие

Издание The Independent сообщает о том, что в рамках программы HiFIRE США провели испытания гиперзвукового оружия. Речь идёт о тестировании гиперзвуковой ракеты авиационного базирования, способной развивать скорость более 8 мах. (около 10 тыс. км/ч). Испытания проводились на австралийском полигоне Вумера. При этом испытательные действия были осуществлены 12 июня.

Известно о том, что авиационная гиперзвуковая ракета разрабатывается в кооперации между компаниями Boeing и BAE Systems и австралийскими специалистами из университета в Квинсленде. Испытания проведены в отношении конфигурации ракеты HiFIRE 4, стоимость проекта которой оценивается в 54 млн долларов.

Видео ракетного пуска, осуществлённого с земли (Минобороны Австралии):




Испытания позволили оценить характеристики полёта ракеты на гиперзвуковой скорости. О подробностях пока не сообщается.

Зато сообщается о том, что помимо Австралии гиперзвуковое оружие, разрабатываемое США, в ближайшее время может быть испытано на одном из полигонов в Норвегии. Напомним, что Норвегия – страна НАТО, граничащая с Российской Федерацией.

На сегодняшний день активные разработки гиперзвукового оружия ведутся не только американскими специалистами, но также специалистами в России и Китае.


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Комментарии 18

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  1. san4es Сегодня, 07:56
    ...Всеобъемлющее видео laughing
    san4es
    1. сибиралт Сегодня, 08:02
      Но хлопающим понравилось! laughing
      сибиралт
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:09
        Цитата: сибиралт
        Зато сообщается о том, что помимо Австралии гиперзвуковое оружие, разрабатываемое США, в ближайшее время может быть испытано на одном из полигонов в Норвегии. Напомним, что Норвегия – страна НАТО, граничащая с Российской Федерацией.

        США специально проводят испытания гипероружия у наших границ? Успеть сбить такую ракету нам будет очень проблематично из-за её подлётного времени. Хотя, С-500 и будет рассчитана именно на такие цели.
        СРЦ П-15
        1. svp67 Сегодня, 08:14
          Цитата: СРЦ П-15
          США специально проводят испытания гипероружия у наших границ?

          Вот не знаю, для меня все их испытания опасны... Чем выше скорость, тем сложней маневрировать для поражения ближайших целей, малейшее отклонение и каков будет промах? В сколько километров? Все же гиперзвуковое оружие или должно применяться в условиях прямой видимости или на определенном расстоянии. Интересно какова "мертвая зона" у данного оружия.
          svp67
        2. хрыч Сегодня, 08:23
          Цитата: СРЦ П-15
          Успеть сбить такую ракету нам будет очень проблематично из-за её подлётного времени.

          Изначально гиперзвуковая КР - скоростная высотная цель, для её обнаружения проблем нет абсолютно, а перехват гиперзвуковыми ракетами наших комплексов это уже сейчас не составит труда, ибо ракете С-400 по зубам скорость почти в 14 махов против 8. belay
          хрыч
  2. винипух Сегодня, 08:01
    Интересно какое там топливо, жидкое? 10 тысяч пролететь это много, какой бак нужен большой.
    винипух
    1. pvv113 Сегодня, 08:07
      10 тысяч не дальность, а скорость - 10000км\час hi
      pvv113
      1. винипух Сегодня, 08:08
        Спасибо, совсем я ослеп старый осел. Перепутал.
        винипух
        1. pvv113 Сегодня, 08:10
          Цитата: винипух
          Спасибо, совсем я ослеп старый осел. Перепутал.

          Бывает wink
          pvv113
        2. СРЦ П-15 Сегодня, 08:12
          Цитата: винипух
          Спасибо, совсем я ослеп старый осел. Перепутал.

          Мёда надо поменьше кушать! laughing
          СРЦ П-15
  3. NUR Сегодня, 08:01
    Кто первый поставит на вооружение гиперзвук, тот и будет диктовать условие всему миру. Гонка вооружения не закончится никогда. Развал союза дал фору западу.
    NUR
    1. elai Сегодня, 08:14
      ни кто ни чего диктовать не будет, если только сразу начнет наносить массовые удары. а так.. ну поставят первые скажем Китай и что? или США, кто другим странам мешает через пол года поставить на вооружение такое же оружие. А применять сразу из за малого количества тоже опасно, так как ядерной дубинкой по голове можно получить. так что ни кто ни кому ни чего диктовать не будет. Если США создаст баланс сил нарушится пока мы не создадим, если мы создадим то достигнем паритета ввиду большого количества ПРО везде, у Китая ситуация схожая с нашей.
      elai
      1. NUR Сегодня, 08:18
        Диктовать можно по разному, не обязательно наносить сразу удары, экономически, политически, и т. д.
        NUR
    2. хрыч Сегодня, 08:18
      Цитата: NUR
      Кто первый поставит на вооружение гиперзвук, тот и будет диктовать условие всему миру.

      Абсолютно нет, просто дряхлеющая Концепция глобального удара хоть как-то может не выглядеть глупо, как сейчас с дозвуковыми КР и Стелсами. МБР изначально летят на гиперзвуке и ничто им конкуренции составить не может, тем более если они маневрирующие.
      хрыч
  4. Влад5307 Сегодня, 08:43
    Запуск есть, а что в действительности достигнуто, кроме того что что-то запустили!? Новость ни о чем.
    Влад5307
  5. Сумрачный стрелок Сегодня, 09:01
    один запуск с земли непонятной ракеты, да еще и пишут что она авиационного базирования. Нет не впечатляет laughing
    Сумрачный стрелок
  6. Oleg7700 Сегодня, 10:21
    HyShot V (HIFiRE 4) 2013 г. макет HyShot VI (HIFiRE 7) 2015 г. HyShot VII (HIFiRE 8) якобы подобное испытано на 8М...
    Oleg7700
  7. Старый26 Сегодня, 10:22
    Цитата: Влад5307
    Запуск есть, а что в действительности достигнуто, кроме того что что-то запустили!? Новость ни о чем.

    Так вам и скажут. Много мы знаем о запусках нашего изделия по программе 4202? Обычно если в сети и есть видео - то это запуск ракеты-носителя 15Ю71 из позиционного района дивизии в Домбаровском. Несколько секунд - и сообщение, что испытание прошло успешно. Пока сейчас все это - испытание моделей, а отнюдь не боевых изделий.

    К тому же насчет диктата. для того, чтобы диктовать кому-то - необходима массовость таких ракет. А вот этого достичь физически невозможно. Три страны идут примерно вровень - мы, Китай и США. Преимуществ, как в свое время было с атомной бомбой уже не будет
    Старый26
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