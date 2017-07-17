В Австралии испытано американское гиперзвуковое оружие
Издание The Independent сообщает о том, что в рамках программы HiFIRE США провели испытания гиперзвукового оружия. Речь идёт о тестировании гиперзвуковой ракеты авиационного базирования, способной развивать скорость более 8 мах. (около 10 тыс. км/ч). Испытания проводились на австралийском полигоне Вумера. При этом испытательные действия были осуществлены 12 июня.
Известно о том, что авиационная гиперзвуковая ракета разрабатывается в кооперации между компаниями Boeing и BAE Systems и австралийскими специалистами из университета в Квинсленде. Испытания проведены в отношении конфигурации ракеты HiFIRE 4, стоимость проекта которой оценивается в 54 млн долларов.
Видео ракетного пуска, осуществлённого с земли (Минобороны Австралии):
Испытания позволили оценить характеристики полёта ракеты на гиперзвуковой скорости. О подробностях пока не сообщается.
Зато сообщается о том, что помимо Австралии гиперзвуковое оружие, разрабатываемое США, в ближайшее время может быть испытано на одном из полигонов в Норвегии. Напомним, что Норвегия – страна НАТО, граничащая с Российской Федерацией.
На сегодняшний день активные разработки гиперзвукового оружия ведутся не только американскими специалистами, но также специалистами в России и Китае.
Известно о том, что авиационная гиперзвуковая ракета разрабатывается в кооперации между компаниями Boeing и BAE Systems и австралийскими специалистами из университета в Квинсленде. Испытания проведены в отношении конфигурации ракеты HiFIRE 4, стоимость проекта которой оценивается в 54 млн долларов.
Видео ракетного пуска, осуществлённого с земли (Минобороны Австралии):
Испытания позволили оценить характеристики полёта ракеты на гиперзвуковой скорости. О подробностях пока не сообщается.
Зато сообщается о том, что помимо Австралии гиперзвуковое оружие, разрабатываемое США, в ближайшее время может быть испытано на одном из полигонов в Норвегии. Напомним, что Норвегия – страна НАТО, граничащая с Российской Федерацией.
На сегодняшний день активные разработки гиперзвукового оружия ведутся не только американскими специалистами, но также специалистами в России и Китае.
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