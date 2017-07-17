10:49 17 июля

В ВВО поставлена партия УАЗ-3163 "Пикап"

Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », пресс-служба Восточного военного округа сообщает о передаче в распоряжение входящих в него соединений специального назначения, размещенных в Хабаровском крае, партии новых армейских внедорожников на базе УАЗ-3163 "Пикап".

В ВВО поставлена партия УАЗ-3163 "Пикап"


Как заявляется, автомобили повышенной проходимости оборудованы под установку вооружения и средств защиты от осколков, тентом со съемной накидкой в верхней части. На их вооружении могут одновременно состоять крупнокалиберные пулеметы "Корд" и 30-мм гранатомёт "АТС-17".



Ранняя версия УАЗ-3163 ВС Армении


Военнослужащие в ближайшее время приступят к освоению новой техники, которая позволит увеличить мобильность подразделений специального назначения и эффективность выполнения задач по предназначению.


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Комментарии 23

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  1. винипух Сегодня, 08:17
    Протектор надо покрупнее, внедорожник всё таки. Да и вообще колеса потолще.
    винипух
    1. Großer Feldherr Сегодня, 08:26
      Чтобы полководцев из дома в часть возить, и обратно , не нужна убер проходимость , а большего от него никто и не требует)
      Großer Feldherr
    2. svp67 Сегодня, 08:28
      Цитата: винипух
      Протектор надо покрупнее, внедорожник всё таки. Да и вообще колеса потолще.

      Все должно быть в меру. УАЗик хорош тем, что его можно утопить в том месте болота, куда ни какая другая машина уже не доедет...
      svp67
      1. rumatam Сегодня, 08:43
        этот уже не доедет...
        rumatam
        1. Лопатов Сегодня, 08:46
          Точно. Это не тот УАЗик...
          Лопатов
    3. сибиралт Сегодня, 08:33
      Нормальные военные авто для чинов не ниже майора. Все будет на чем жен на рынок возить. laughing
      сибиралт
      1. Лопатов Сегодня, 08:48
        Цитата: сибиралт
        Нормальные военные авто для чинов не ниже майора

        С другой стороны, это намного дешевле, чем возить начальство на "Тиграх" 8)))
        Лопатов
        1. винипух Сегодня, 09:02
          Меня когда-то везли в уазике в клетке сзади.
          винипух
        2. Владимирец Сегодня, 09:05
          Цитата: Лопатов
          это намного дешевле, чем возить начальство на "Тиграх" 8)))

          Не намного.
          Владимирец
          1. Лопатов Сегодня, 09:15
            Если судить по закупкам МВД, один "Тигр" третьего класса защиты это полтора "Патриота" пятого класса.
            Лопатов
            1. Владимирец Сегодня, 09:30
              Цитата: Лопатов
              один "Тигр" третьего класса защиты это полтора "Патриота" пятого класса.

              Я имел ввиду эксплуатационные затраты.
              Владимирец
      2. cariperpaint Сегодня, 10:22
        глупости смысл писать... лучше просто молчать иногда
        cariperpaint
  2. svp67 Сегодня, 08:27
    В нашей армии уже давно появился "голод" на подобного класса машины. А они очень нужны и борьба в Сирии явно доказала их необходимость.
    Вот только интересно было бы на них взглянуть, что бы понять, что же пошло в войска.
    svp67
    1. Лопатов Сегодня, 08:43
      Цитата: svp67
      В нашей армии уже давно появился "голод" на подобного класса машины

      Это да, однако судя по новостным сообщением их пытаются впихнуть туда, где они совсем не нужны.
      "Ниша" для "Патриотов" это перевозка начальников и подразделения тылового обеспечения. То есть повседневная деятельность войск. Это не боевые машины.

      Наши же, судя по всему, решили "суверенно" попрыгать на граблях, проходя вслед за американцами долгий и кровавый путь от небронированных HMMWV до Oshkosh L-ATV

      Лопатов
      1. svp67 Сегодня, 08:52
        Цитата: Лопатов
        Наши же, судя по всему, решили "суверенно" попрыгать на граблях, проходя вслед за американцами долгий и кровавый путь от небронированных HMMWV до Oshkosh L-ATV

        А может это русская версия "джихад-мобиля"?
        svp67
        1. Pancir026 Сегодня, 08:58
          Цитата: svp67
          А может это русская версия "джихад-мобиля"?

          Скорее так называемая поддержка национального производителя,в ущерб тому что действительно надо.К примеру-
          http://fb.ru/article/232271/avtomobil-volk-bronea
          vtomobil-dlya-rossiyskoy-armii-grajdanskaya-versi
          ya
          Pancir026
          1. Лопатов Сегодня, 09:13
            Вы "Волк" даже не вспоминайте. Деньги на его разработку уже давно успешно освоили, и проект закрыт. Зачем он нужен, если МО и так "Тигры" зачем-то закупает?
            Сейчас разработчики "Волка" пилят деньги МО на разработку аналога созданного "Защитой" на свои деньги и уже испытанного военными "Скорпион-ЛША-2Б" Лет через пять платить устанут, и новый проект тоже будет закрыт, как "Тигр-6А"
            Лопатов
            1. Pancir026 Сегодня, 09:20
              Цитата: Лопатов
              Деньги на его разработку уже давно успешно освоили, и проект закрыт.

              Потому и имеем УАЗ.И не понятно,почему государство платит гроши.а в итоге получаем пшик.Может в консерватории ГАБТу,пора поменять Сашу Золотое Корытце?
              Pancir026
              1. Лопатов Сегодня, 09:51
                Цитата: Pancir026
                Может в консерватории ГАБТу,пора поменять Сашу Золотое Корытце?

                Я не думаю, что это его уровень... Подковёрная борьба на тему "кто будет "осваивать" ГОЗ и что мы всучим армии" ведётся в более высоких кабинетах.

                В вину ГАБАТУ можно поставить отсутствие чёткого понимания того, что нужно армии. По причине развала военной науки, начавшегося при Горбачёве и успешно доведённого до логического конца Сердюковым.
                Не с "научными ротами" надо было бегать, как с писаной торбой, а восстанавливать НИИ.
                Вот покажу на близком мне примере, артиллерии.
                БПЛА. Тащат что угодно, но не то, что действительно требуется артиллеристам. А почему? Потому что 37-й НИИ, занимавшийся конкретно авиационной компонентой артиллерийской разведки, был закрыт. А позже та же судьба постигла НИЦ РВиА, куда перешли часть специалистов по этой тематике.
                Лопатов
                1. Pancir026 Сегодня, 10:06
                  Цитата: Лопатов
                  В вину ГАБАТУ можно поставить отсутствие чёткого понимания того, что нужно армии.

                  Так если во главе сидит тот,кто кроме "пожертвований" и позы чего изволите более ничем не озабочен,окружил себя лизоблюдами,то стоит ли ожидать
                  Цитата: Лопатов
                  восстанавливать НИИ.

                  Вряд ли..для того что бы восстановить то о чем у вас написано-
                  Цитата: Лопатов
                  37-й НИИ
                  Цитата: Лопатов
                  НИЦ РВиА

                  надо иметь и волю и определенное мужество,чего нет и в помине.
                  Pancir026
        2. Лопатов Сегодня, 09:01
          Цитата: svp67
          А может это русская версия "джихад-мобиля"?

          В комплект джихад-мобиля входит одноразовый экипаж. Не думаю, что мы можем себе это позволить...
          Лопатов
          1. cariperpaint Сегодня, 10:25
            да с фига ли? обратите на виде из Сирии на чем чаще всего ССОшники передвигаются? удивитесь но не на Тиграх.
            cariperpaint
  3. rumatam Сегодня, 08:42
    хенералам на литье красоваться?
    rumatam
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