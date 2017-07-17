В ВВО поставлена партия УАЗ-3163 "Пикап"
Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », пресс-служба Восточного военного округа сообщает о передаче в распоряжение входящих в него соединений специального назначения, размещенных в Хабаровском крае, партии новых армейских внедорожников на базе УАЗ-3163 "Пикап".
Как заявляется, автомобили повышенной проходимости оборудованы под установку вооружения и средств защиты от осколков, тентом со съемной накидкой в верхней части. На их вооружении могут одновременно состоять крупнокалиберные пулеметы "Корд" и 30-мм гранатомёт "АТС-17".
Как заявляется, автомобили повышенной проходимости оборудованы под установку вооружения и средств защиты от осколков, тентом со съемной накидкой в верхней части. На их вооружении могут одновременно состоять крупнокалиберные пулеметы "Корд" и 30-мм гранатомёт "АТС-17".
Ранняя версия УАЗ-3163 ВС Армении
Военнослужащие в ближайшее время приступят к освоению новой техники, которая позволит увеличить мобильность подразделений специального назначения и эффективность выполнения задач по предназначению.
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