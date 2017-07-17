М-30 образца 1938 года в Сирии
Как сообщает « Вестник Мордовии », правительственные войска Сирии активно применяют советскую 122-мм гаубицу М-30 образца 1938 года.
При развертывании военного конфликта данный тип оружия в войсках практически не встречался. Однако постепенная утрата техники в боях и выработка её ресурса привела к наполнению сирийской артиллерии гаубицами М-30. На текущий момент указанные орудия активно используются в боевых действиях, в том числе на самых ответственных направлениях.
Гаубица М-30 была запущена в серийное производство в 1939 году и успешно применялась в годы Великой Отечественной войны. Она состояла и состоит на вооружении большого числа армий мира. В составе сирийских вооруженных сил была задействована во всех ближневосточных войнах.
Полный боевой вес орудия - 2450 кг. Длина ствола - 2,8 м. Общая длина орудия в походном положении – 5,9 м. Максимальная дальность стрельбы - 11 800 м. Начальная скорость снаряда - 515 м/с. Масс снаряда – 21,76 кг. Боевой расчет - 8 чел.
При развертывании военного конфликта данный тип оружия в войсках практически не встречался. Однако постепенная утрата техники в боях и выработка её ресурса привела к наполнению сирийской артиллерии гаубицами М-30. На текущий момент указанные орудия активно используются в боевых действиях, в том числе на самых ответственных направлениях.
Гаубица М-30 была запущена в серийное производство в 1939 году и успешно применялась в годы Великой Отечественной войны. Она состояла и состоит на вооружении большого числа армий мира. В составе сирийских вооруженных сил была задействована во всех ближневосточных войнах.
Полный боевой вес орудия - 2450 кг. Длина ствола - 2,8 м. Общая длина орудия в походном положении – 5,9 м. Максимальная дальность стрельбы - 11 800 м. Начальная скорость снаряда - 515 м/с. Масс снаряда – 21,76 кг. Боевой расчет - 8 чел.
Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-20653.htm
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