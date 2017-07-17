10:49 17 июля

М-30 образца 1938 года в Сирии

Как сообщает « Вестник Мордовии », правительственные войска Сирии активно применяют советскую 122-мм гаубицу М-30 образца 1938 года.

М-30 образца 1938 года в Сирии


При развертывании военного конфликта данный тип оружия в войсках практически не встречался. Однако постепенная утрата техники в боях и выработка её ресурса привела к наполнению сирийской артиллерии гаубицами М-30. На текущий момент указанные орудия активно используются в боевых действиях, в том числе на самых ответственных направлениях.




Гаубица М-30 была запущена в серийное производство в 1939 году и успешно применялась в годы Великой Отечественной войны. Она состояла и состоит на вооружении большого числа армий мира. В составе сирийских вооруженных сил была задействована во всех ближневосточных войнах.

Полный боевой вес орудия - 2450 кг. Длина ствола - 2,8 м. Общая длина орудия в походном положении – 5,9 м. Максимальная дальность стрельбы - 11 800 м. Начальная скорость снаряда - 515 м/с. Масс снаряда – 21,76 кг. Боевой расчет - 8 чел.

Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-20653.htm
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Комментарии 23

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  1. Teberii Сегодня, 08:49
    Гоняет "бородатых" и хорошо.
    Teberii
    1. RASKAT Сегодня, 09:01
      Отличное орудие, даже у нас на заставах такие стояли в 2000-х годах. Их называли кулацкий обрез. Простое и неприхотливое орудие ломаться практически нечему, единственный недостаток уж больно громкое. После первого выстрела пол заставы, а именно столько пришло на огневую поглазеть как стреляет раритет, попадало на землю от звука выстрела, включая расчет орудия. Вторая половина заставы начала суетиться где что взорвалось. laughing
      RASKAT
      1. Маз Сегодня, 10:25
        Коллега , Раскат, на китайской служили? Случайно не видали систему по электропотенциалам ног наступающей пехоты, там столбики ещё остались?
        Маз
      2. Cannonball Сегодня, 10:41
        Ничего не громкое. Я даже спать умудрялся метрах в 30 от стреляющей батареи М-30 smile Было дело...
        Cannonball
  2. f3nix100 Сегодня, 08:56
    "Жить нужно так, чтобы и через полвека после твоей смерти люди боялись твоих кувалд"
    f3nix100
    1. сибиралт Сегодня, 09:13
      Жить нужно так, чтобы после твое смерти люди тебя добром поминали. hi
      сибиралт
  3. ссс Сегодня, 09:01
    Когда я служил в ВС СССР в 1988 г. Нас в "учебке" сначала учили стрелять из этой М-30. Сильная вещь - ничего не боится, шарахнет - мало не покажется, а уж потом перевели на БМ-21.
    ссс
  4. винипух Сегодня, 09:05
    В Израиле в музее такие видел, захватывали у египтян и сирийцев.
    Интересно откуда боеприпасы для них, неужели с того времени?
    винипух
    1. Deadушка Сегодня, 09:17
      Цитата: винипух
      Интересно откуда боеприпасы для них, неужели с того времени?

      Нет конечно, мир не без добрых людей.
      Deadушка
    2. Лекс. Сегодня, 09:20
      Может вы их с д-30 спутали ?
      Лекс.
      1. винипух Сегодня, 09:24
        Может. Но википедия подтверждает мои слова
        Известно о наличии таких орудий в Сирии, Египте (соответственно, это орудие принимало активное участие в арабо-израильских войнах). В свою очередь, часть египетских М-30 была захвачена израильтянами. Одно из таких захваченных орудий демонстрируется в артиллерийском музее Бейт а-тотхан.
        винипух
        1. BAI Сегодня, 10:34
          Надо было фото приводить

          122-мм гаубица образца 1938 года (М-30) в музее Бейт а-тотхан, Израиль. Вид справа
          BAI
  5. 3officer Сегодня, 09:08
    Дык знатно "сирийский экспресс" наши склады от раритетов "подчистил",лишь бы до бронетанкового музея в Кубинке не добрались.А то глядишь и КВ-2 на местном театре военных действий увидим wassat
    3officer
    1. Лопатов Сегодня, 09:27
      Цитата: 3officer
      Дык знатно "сирийский экспресс" наши склады от раритетов "подчистил",лишь бы до бронетанкового музея в Кубинке не добрались.А то глядишь и КВ-2 на местном театре военных действий увидим

      М-30 это стандартное орудие-заменитель для гаубичных подразделений. Ещё с советских времён. Посему это такой же "раритет", как и до сих пор используемая американскими морпехами M101
      Лопатов
      1. 3officer Сегодня, 09:41
        М-30 и Т62 там не от приверженности к "классике" а от отсутствия денег у сирийского правительства для оплаты чего то лучшего.
        3officer
        1. Лопатов Сегодня, 09:56
          Цитата: 3officer
          М-30 и Т62 там не от приверженности к "классике" а от отсутствия денег у сирийского правительства для оплаты чего то лучшего.

          А с чего Вы решили, что "кулацкий обрез" плох? Отличная гаубица. А, к примеру, при штурме населённых пунктов я бы предпочёл М-30 более современной Д-30
          Лопатов
          1. 3officer Сегодня, 10:15
            Почему сразу плох? Мосинка тоже хорошее ружье было для своего времени.Для Сирии и канибальских конфликтов в Африке прокатит.Но для аргументов с серьезным противником желательно иметь в достатке Коалицию и Х-101, а на образцы 1938г. с гордостью смотреть в музее.
            3officer
  6. Влад5307 Сегодня, 09:17
    Самое то орудие для войны в Сирии - дешево и сердито! Да и мы почистили свои заначки от морально устаревшего вооружения! tongue
    Влад5307
  7. Pashhenko Nikolay Сегодня, 09:30
    Ну уж после того как в Сирии применялись древние литые пушки эти и вовсе высокоточным оружием кажутся.
    Pashhenko Nikolay
    1. Ныробский Сегодня, 09:44
      Цитата: Pashhenko Nikolay
      Ну уж после того как в Сирии применялись древние литые пушки эти и вовсе высокоточным оружием кажутся.

      Всё новое там, это хорошо забытое здесь. Самое главное то, что М-30 по прежнему, добросовестно и надёжно, выполняет свою функцию. Дальность 11.800 м. на Сирийском ТВД вполне себя оправдывает.
      Ныробский
  8. Strashila Сегодня, 10:17
    Очередное подтверждение, что нет морально устаревшей техники.
    Главное выполняет возложенные задачи... дешево и сердито.
    Какая разница с какой скоростью летит снаряд 500 м/с или 550 м/с, если попадет мало не покажется.
    Strashila
  9. BAI Сегодня, 10:32
    Специально посчитал. До сих пор стоит на вооружении 24 стран.
    BAI
  10. Злюка Бобёр Сегодня, 10:33
    Хорошо наши деды и отцы потрудились в своё время-до сих пор то вооружение работает. Теперь уже по бармалеям!
    Злюка Бобёр
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