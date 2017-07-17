Пилотажные группы продемонстрируют свои программы перед открытием МАКС-2017

Летчики ВКС продемонстрируют парный маневренный воздушный бой, а также групповой, парный и одиночный пилотаж. В мероприятии задействованы экипажи пилотажных групп "Соколы России" на истребителях Су-35С, "Русские Витязи" на истребителях Су-30СМ и "Стрижи" на истребителях МиГ-29,

В понедельник перед открытием салона МАКС-2017 авиационные пилотажные группы ВКС РФ проведут квалификационные полеты, сообщает пресс-служба Минобороны России.говорится в релизе.В ходе выступлений, «летный состав выполнит такие зрелищные фигуры как: "групповая бочка", "групповая петля Нестерова", "синхронные бочки" четверкой, "ухо", боевые виражи и развороты на форсаже, роспуск "тюльпан"», рассказали в пресс-службе.«Во время парного и одиночного пилотажа летчики отработают полеты на встречных курсах, "встречные бочки", "колокол", "зеркало", а также боевые маневры на закритических углах атаки», – добавили в ведомстве.Напомним, Международный авиационно-космический салон пройдет с 18 по 23 июля в подмосковном Жуковском. Помимо пилотажных групп в рамках мероприятия ВКС представят статическую экспозицию современных образцов авиационной техники всех родов авиации.