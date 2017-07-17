Польша собирается вернуть довоенные воинские звания
В министерстве обороны Польши, возглавляемом Антони Мацеревичем, рассматривается вопрос о возвращении «довоенных» элементов в мундирах и «довоенных» званий в польской армии. Заявлено, что этот вопрос «актуален» в связи с тем, что в польской военной форме и воинских званиях остаются «коммунистические мотивы».
Из заявления инициаторов реформы:
Издание Rzeczpospolita пишет о том, что инициатива рождается не впервые. Ранее её высказывали в военном ведомстве при предыдущем министре национальной обороны Томаше Семоняке. Однако после обсуждения инициатива была отправлена в долгий ящик. Теперь предложение по реформированию из этого долгого ящика в Польше снова извлекли.
Упомянутое издание пишет, что сегодня в польской армии продолжают действовать воинские звания, которые были введены в «годы сталинского террора». При этом заявлено, что в Польше проведено исследование среди военнослужащих, которое показало, что три четверти опрошенных хотели бы носить новую форму и «возвращённые» воинские звания. Большинство высказавшихся за возвращение довоенных воинских званий заявили, что это «поможет лучше узнать польскую историю».
И действительно – возможно, возвращение воинских званий старого образца напомнит польским военным о том, что именно под этими званиями польские войска заключали соглашение с гитлеровской Германией об аннексии части чешской территории.
Из заявления инициаторов реформы:
Польские военнослужащие не должны «щеголять» тем, что осталось от коммунистического режима.
Издание Rzeczpospolita пишет о том, что инициатива рождается не впервые. Ранее её высказывали в военном ведомстве при предыдущем министре национальной обороны Томаше Семоняке. Однако после обсуждения инициатива была отправлена в долгий ящик. Теперь предложение по реформированию из этого долгого ящика в Польше снова извлекли.
Упомянутое издание пишет, что сегодня в польской армии продолжают действовать воинские звания, которые были введены в «годы сталинского террора». При этом заявлено, что в Польше проведено исследование среди военнослужащих, которое показало, что три четверти опрошенных хотели бы носить новую форму и «возвращённые» воинские звания. Большинство высказавшихся за возвращение довоенных воинских званий заявили, что это «поможет лучше узнать польскую историю».
И действительно – возможно, возвращение воинских званий старого образца напомнит польским военным о том, что именно под этими званиями польские войска заключали соглашение с гитлеровской Германией об аннексии части чешской территории.
Использованы фотографии: http://www.rp.pl/Sluzby-mundurowe/307169936-Czy-bedzie-przywrocenie-przedwojennych-stopni-wojskowych.htm
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