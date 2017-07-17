10:49 17 июля

Польша собирается вернуть довоенные воинские звания

В министерстве обороны Польши, возглавляемом Антони Мацеревичем, рассматривается вопрос о возвращении «довоенных» элементов в мундирах и «довоенных» званий в польской армии. Заявлено, что этот вопрос «актуален» в связи с тем, что в польской военной форме и воинских званиях остаются «коммунистические мотивы».

Из заявления инициаторов реформы:
Польские военнослужащие не должны «щеголять» тем, что осталось от коммунистического режима.


Польша собирается вернуть довоенные воинские звания



Издание Rzeczpospolita пишет о том, что инициатива рождается не впервые. Ранее её высказывали в военном ведомстве при предыдущем министре национальной обороны Томаше Семоняке. Однако после обсуждения инициатива была отправлена в долгий ящик. Теперь предложение по реформированию из этого долгого ящика в Польше снова извлекли.

Упомянутое издание пишет, что сегодня в польской армии продолжают действовать воинские звания, которые были введены в «годы сталинского террора». При этом заявлено, что в Польше проведено исследование среди военнослужащих, которое показало, что три четверти опрошенных хотели бы носить новую форму и «возвращённые» воинские звания. Большинство высказавшихся за возвращение довоенных воинских званий заявили, что это «поможет лучше узнать польскую историю».

И действительно – возможно, возвращение воинских званий старого образца напомнит польским военным о том, что именно под этими званиями польские войска заключали соглашение с гитлеровской Германией об аннексии части чешской территории.

Использованы фотографии: http://www.rp.pl/Sluzby-mundurowe/307169936-Czy-bedzie-przywrocenie-przedwojennych-stopni-wojskowych.htm
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Комментарии 26

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  1. Кот Всапогах Сегодня, 09:16
    как вы братцы не садитесь, но в музыканты не годитесь)))
    Кот Всапогах
    1. МПК105 Сегодня, 09:23
      Так и мы погоны золотые вернули в 43...Те мои Родственники немногие,кто за красных был,негодовали долго потом-за что боролись,мол...
      МПК105
      1. товарищ ШУХЕР Сегодня, 09:32
        Вернуть польскую кавалерию 16 века, всадники с перьями за спиной - ярко, очень заметно, и самое главное - никакого коммунистического намёка.
        товарищ ШУХЕР
        1. Сухой_Т-50 Сегодня, 09:55
          Цитата: товарищ ШУХЕР
          Вернуть польскую кавалерию 16 века, всадники с перьями за спиной - ярко, очень заметно, и самое главное - никакого коммунистического намёка.

          В идеале-перья всех цветов радуги.Это будет ваще по-цивилизованному.
          Бороться с такими вояками сможет только неоштрафбат из тюряг Забайкалья
          Сухой_Т-50
    2. майор Юрик Сегодня, 09:35
      Опять" шановне пане" спесью булькотят,распирает сердешных. Там больше половины званий от кавалерии достались,пущай переименовывают- плутонОвый танкового полка уланской дивизии керасиров им. Грюнвальдской битвы! negative
      майор Юрик
    3. сибиралт Сегодня, 09:44
      Да пусть рядятся как им вздумается. Они в свое время уже всю Европу смешили петушиными перьями.
      сибиралт
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:22
    именно под этими званиями польские войска заключали соглашение с гитлеровской Германией об аннексии части чешской территории.
    Да уж пущай сразу наполеоновскую форму вводят...

    Тот же ЛЕХА
  3. inkass_98 Сегодня, 09:23
    Введение звания какого-нибудь надпоручника ну никак не усилит армию, как и смена мундира.
    inkass_98
  4. svp67 Сегодня, 09:23
    Какие воинские звания носить это их ВНУТРЕННЕ дело. Главное, что не СС-вские. Чем бы дитя не тешилось - лишь бы само на горшок ходило. Ну нравятся им звания разбитой армии - да и Бог с ними...
    svp67
  5. Blue Fox Сегодня, 09:25
    Давайте-давайте, ребята. Вернитесь к свои званиям, очень напыщенным, к расшитым офицерским мундирам, вам это так помогло в 1939-м воевать, а потом в 1944-м по канализации от немцев ползать. Можно ещё перьев в БТРы навтыкать на манер летучих гусар, тогда точно даже без КАЗ можно будет обходиться.
    Blue Fox
  6. pvv113 Сегодня, 09:28
    Польские военнослужащие не должны «щеголять» тем, что осталось от коммунистического режима.

    Укропы кричат о том же, и, тем не менее, продолжают пользоваться всеми благами Советского прошлого hi
    pvv113
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:41
      Попутный болт поленьям в шпигат . На укропов насмотрелись и решили : "а чем мы хуже ?" . Интересно , какие новые старые погоны и звания у них будут . Укроповские известны :
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 09:46
        Паша доброе утро! hi Когда не знают что делать , то меняют форму , названия и прочие атрибуты , авось поможет. lol ну и плюс немного денег на себя потратить не помешает.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:50
          И тебе доброго дня , Витя ! hi
          Цитата: cniza
          ну и плюс немного денег на себя потратить не помешает.

          Это завсегда , очередной лимузин или дачка на курорте никому лишними не будут . wink
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 09:54
            Интересно , они чью систему предпочитают ? нашу или Натовскую. laughing
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:01
              Свою собственную , великопольскую . lol
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 10:03
                Ты хочешь сказать , что по откатам они ещё могут и поучить других?
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 10:07
                  Ни на секунду в этом не сомневаюсь .
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 10:09
                    Они к тебе ближе , тебе видней... , а вот почему они не говорят какие звания будут возвращены?
                    cniza
                    1. bouncyhunter Сегодня, 10:19
                      Пока не знаю , но думаю что поручики и хорунжии всех мастей появятся точно . Что рядовые станут "жолнерами" так и вовсе не сомневаюсь .
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 10:24
                        Это сильно "укрепит" их обороноспособность.
                        cniza
            2. bouncyhunter Сегодня, 10:27
              Цитата: cniza
              Это сильно "укрепит" их обороноспособность.

              Да они крепче кремня станут ! Я пошёл себе могилку рыть ... lol
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 10:29
                Прям так сразу laughing , хотя надо признать спец. наз. у них не плохой.
                cniza
  7. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  8. AVGUST Сегодня, 09:59
    Круто, превратятся в армию Ватикана, вот и будут только маршировать, с древними кремневыми мушкетами, зато очень красиво и потешно получится.
    AVGUST
  9. 32363 Сегодня, 10:14
    смена званий усилить оборону
    32363
  10. ВВМ Сегодня, 10:18
    Чем бы дитя не тешилось
    ВВМ
  11. Комментарий был удален.
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