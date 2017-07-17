10:48 17 июля

Новая российская ЗУР 9М100

Как сообщает блог bmpd , в ходе Международного авиакосмического салона МАКС-2017, открытие которого ожидается 18 июля 2017 года в подмосковном Жуковском, будет продемонстрирована зенитная управляемая ракета малой дальности 9М100 (под открытым обозначением 9М100Е) разработки АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Как указывается, ракета "входит в состав ЗРК "Триумф" , применяется в качестве активного огневого средства ЗРК корабельного базирования".






Одноступенчатая ЗУР малой дальности 9М100 выполнена по схеме с несущим корпусом, с решетчатыми рулями и твердотопливным двигателем с управляемым вектором тяги, что также намного повышает возможности маневра на траектории. На среднем участке траектории ракета 9М100 управляется инерциальной системой с радиокоррекцией поданным корабельной РЛС, на конечном участке — пассивной инфракрасной ГСН. Захват цели ГСН осуществляет сразу после пуска ракеты. Осколочная боевая часть ракеты инициируется контактным или неконтактным взрывателем.

Новая российская ЗУР 9М100



Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/2732719.html
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Комментарии 6

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  1. Alexey-74 Сегодня, 09:49
    Такие ракеты просто необходимы, "малыши" прикрывают ближнюю зону поражения .....тем более когда они входят в состав ЗРК "Триумф".....
    Alexey-74
  2. venik Сегодня, 09:51
    А вот и такая "долгожданная" 9М100 "засветилась"!!!! Наконец-то!
    Правда судя по фоткам - совершенно непонятными остаются две вещи:
    1) - Вообще-то ИК-головка наведения предполагает наличие довольно крупной линзы фотоприемника в носовой части (что собственно и придает таким ракетам характерный "тупоносый" облик). И де она?? Ну ладно, допустим носовая часть прикрыта сбрасываемым "остроносым" обтекателем - возможно! Но.....
    2) - А решетчатые рули то ГДЕ????
    Может я чего-то не замечаю??????
    venik
    1. Александр Абдрахманов Сегодня, 10:15
      Для хохлов рули отдельно , выносной руль баранку от " Краза " . Наверно захотел полетать , а вожжи от лошадки не подойдут. Для вас Россия выпустит на заказ отдельно , в нагрузку получите лошадь , чтобы ракету таскала.
      Александр Абдрахманов
      1. НасРать Сегодня, 10:24
        Цитата: Александр Абдрахманов
        Для хохлов рули отдельно , выносной руль баранку от " Краза " . Наверно захотел полетать , а вожжи от лошадки не подойдут. Для вас Россия выпустит на заказ отдельно , в нагрузку получите лошадь , чтобы ракету таскала.


        Грубить то зачем? Совсем уже краев не видите... negative
        НасРать
  3. максим1987 Сегодня, 10:39
    Цитата: venik
    2) - А решетчатые рули то ГДЕ????Может я чего-то не замечаю??????


    я не спец, но рули наверно не нужны , так-как двигатель с отклоняемой тягой
    максим1987
  4. rudolff Сегодня, 10:41
    Что-то ничего не понял.
    "...решетчатыми рулями и твердотопливным двигателем с управляемым вектором тяги..." Во-первых, где там эти решетчатые рули, если на фото обычные стабилизаторы. Во-вторых, сопло отклоняется? А не зажирно для ЗУР малой дальности.
    " На среднем участке траектории ракета 9М100 управляется инерциальной системой с радиокоррекцией поданным корабельной РЛС, на конечном участке — пассивной инфракрасной ГСН. Захват цели ГСН осуществляет сразу после пуска ракеты". Если захват цели осуществляется собственной ГСН сразу после пуска ракеты, то на кой ляд инерциалка с радиокоррекцией?
    rudolff
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