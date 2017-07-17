Новая российская ЗУР 9М100
Как сообщает блог bmpd , в ходе Международного авиакосмического салона МАКС-2017, открытие которого ожидается 18 июля 2017 года в подмосковном Жуковском, будет продемонстрирована зенитная управляемая ракета малой дальности 9М100 (под открытым обозначением 9М100Е) разработки АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Как указывается, ракета "входит в состав ЗРК "Триумф" , применяется в качестве активного огневого средства ЗРК корабельного базирования".
Одноступенчатая ЗУР малой дальности 9М100 выполнена по схеме с несущим корпусом, с решетчатыми рулями и твердотопливным двигателем с управляемым вектором тяги, что также намного повышает возможности маневра на траектории. На среднем участке траектории ракета 9М100 управляется инерциальной системой с радиокоррекцией поданным корабельной РЛС, на конечном участке — пассивной инфракрасной ГСН. Захват цели ГСН осуществляет сразу после пуска ракеты. Осколочная боевая часть ракеты инициируется контактным или неконтактным взрывателем.
Одноступенчатая ЗУР малой дальности 9М100 выполнена по схеме с несущим корпусом, с решетчатыми рулями и твердотопливным двигателем с управляемым вектором тяги, что также намного повышает возможности маневра на траектории. На среднем участке траектории ракета 9М100 управляется инерциальной системой с радиокоррекцией поданным корабельной РЛС, на конечном участке — пассивной инфракрасной ГСН. Захват цели ГСН осуществляет сразу после пуска ракеты. Осколочная боевая часть ракеты инициируется контактным или неконтактным взрывателем.
Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/2732719.html
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