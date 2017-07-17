Проект «ЗЗ». Москва голосует за Клинтон!
По словам Трампа, Путин предпочёл бы видеть на посту американского президента не его, Трампа, а Хиллари Клинтон. Мистер Трамп «непредсказуемый», а Хиллари известна своею «стабильностью». К тому же она не стала бы продвигать экспорт американских энергоносителей. Самой большой «непредсказуемостью» Трампа являются, однако, подобные заявления политика-дилетанта, который даже не поинтересовался, чем занимались предшественники его администрации. Будучи госсекретарём, Хиллари как раз специализировалась на энергетике и лоббировании интересов энергетических компаний США.
Тема отказа Трампа от «драки на кулаках» с Путиным, «заднего хода» американского президента, а также его нелепых заявлений о том, что Кремль предпочёл бы видеть на посту президента не его, а Хиллари Клинтон, поскольку от ней ожидалась знакомое поведение старожила в политике, обошла все крупные СМИ Запада — от США до Европы. По мнению Трампа, правление Хиллари, которая торговала бы не газом и нефтью, а «ветряными мельницами», привело бы к повышению мировых цен на нефть, и от этого русские бы выиграли. Кроме того, Хиллари развалила бы американскую армию, что тоже понравилось бы Москве.
Аналитики высмеяли очередной поток сознания мистера Трампа.
«Путин предпочитает Клинтон? Давайте проверим эту теорию Трампа!» — предлагает обозреватель «Bloomberg View» Леонид Бершидский.
Вот эта теория в двух словах: «Стабильность известного противника против непредсказуемости импульсивного новичка».
В двух интервью президент Трамп заявил, что президент России предпочёл бы видеть в Белом доме Хиллари Клинтон. Даже если это и верно, то отнюдь не по тем причинам, которые упомянул Трамп, полагает Бершидский.
Аргумент нынешнего президента США: во время предвыборной кампании он «выступал за сильную армию, прочные границы и низкие цены на нефть», а эти цели невыгодны Путину. Журналист цитирует мистера Трампа:
Если бы была избрана Х. Клинтон, американская военная машина, как это представляет себе Трамп, была бы «уничтожена», а цены на нефть пошли бы вверх.
Если основываться на этих двух пунктах, на военном и энергетическом, озвученных Трампом, то нетрудно поверить, что для русских предпочтительнее был бы не Трамп.
Но так ли это на самом деле?
Вот аргументы обозревателя. В отличие от кандидата Трампа, кандидат Клинтон не была заинтересована в расширении численности и наращивании арсенала американской армии, предпочитая говорить о «модернизации». Однако Путину «всё равно, превышает численность армии США полмиллиона человек, или нет». И ему всё равно, больше или меньше у ВМС США кораблей. Даже во времена холодной войны, когда Советский Союз был гораздо более крупной страной, чем нынешняя Россия, он не мог превзойти США в области обороны. Сегодня же военная машина США значительно опережают российскую, а ведь к армии США следует добавить ещё военные силы государств Североатлантического альянса. России на этом фоне почти не видно. Правда, подобные сравнения «не имеют значения», поскольку огромные ядерные арсеналы США и РФ препятствуют началу к обозримом будущем полномасштабной войны. Что касается возможных локальных и «опосредованных» столкновений, то в них общее количество сил не важно.
Идём далее. Россия и США поддерживают разные стороны в сирийской войне. Но там мистер Трамп делает как раз то, что «намеревалось сделать Клинтон»: победить «Исламское государство» (запрещено в России). Трамп активизировал воздушную кампанию и поддержку повстанцев, выступающих против президента Сирии Башара аль-Асада. Он совершил отдельные атаки войск Асада (якобы для того, чтобы удержать их от использования химического оружия или нанесения ударов по союзникам США; возможно, это было сделано также для того, чтобы силы, поддерживаемые США, избежали конкуренции за районы, зачищаемые от боевиков «ИГ», указывает журналист). Президент Барак Обама воздерживался от таких агрессивных действий, но Клинтон, зарекомендовавшая себя как «сирийский ястреб», скорее всего, действовала бы в том же духе, в каком действует сейчас Трамп. Недаром она называла Асада «приоритетом номер один». Вывод: едва ли предположительные действия такого кандидата приветствовал бы Путин: ведь Асад — его союзник.
Что касается энергетики, то Клинтон «была бы равным или даже большим неудобством для Путина». Она получала крупные пожертвования от нефтяных и газовых лоббистов и никогда не демонстрировала принципиальных возражений по продаже нефти и газа из США на экспорт. Когда-то Хиллари Клинтон выступала против попыток республиканцев снять общий запрет на экспорт, но только потому, что считала, что правительство должно добиться от нефтяников необходимых уступок.
Кроме того, её любовь к чистым источникам энергии сделала бы ископаемые виды топлива более доступными для экспорта, и это, вероятно, снизило бы мировые цены на минеральное сырьё.
Наконец, на должности госсекретаря Клинтон лоббировала поставки самых разных энергоносителей в Европу, то есть на традиционный российский рынок. Она продвигала интересы американской атомной компании «Westinghouse» и проекты нефтегазовых компаний США. Оказавшись президентом, она едва ли стала бы «более дружелюбной» к российским энергетическим интересам.
И политика. Демократы Конгресса США сейчас поддерживают законопроект, расширяющий санкции в отношении России. Это делается с тем, чтобы включить в список запретительных мер проекты энергетических трубопроводов. И такие санкции — ещё одно свидетельство того, что Клинтон, вероятно, применила бы подобные меры в качестве ответа на «попытку России одолеть её летом 2016 года».
И самый большой вопрос: предпочитает ли Путин хаос, непредсказуемость и дилетантство администрации Трампа или предсказуемые, обыденные формулы и трафареты, использованные Клинтон во время её предвыборной кампании и, вероятно, ставшие бы основой её деятельности во время президентства?
Недоверие Путина к США «глубоко», полагает автор, и ни один американский лидер «не сможет ничего с этим поделать». Но предпочтёт ли Путин стабильность известного, хорошо изученного политика возможности особых дивидендов и непредвиденных потерь?
Ясно одно: нескончаемый поток скандалов делает Россию чересчур «ядовитой» для деловых отношений, о чем свидетельствует недавнее решение администрации Трампа о запрете использования антивирусных программ Касперского в федеральных системах США. И если Путин извлёк какой-то урок из цепочки событий, последовавшей за победой Трампа, то это убеждение в том, что наладить какие-либо отношения с США невозможно: ведь американские институты «по своей природе враждебны к кому-то подобному».
Выводы касательно Трампа и Путина делает и обозреватель Фарид Закария (Fareed Zakaria) в газете «Вашингтон Пост» .
В статье «Почему, ну почему Трамп так любит Россию?» автор пытается «разгадать тайну», находящуюся в центре истории благожелательного отношения мистера Трампа к России и президенту Путину. Такого рода «розовое отношение» представляется автору «необычным».
Оказывается, в отличие от внутренней политики, где Трамп менял взгляды, во внешней политике взгляды Трампа «чётки и последовательны» вот уже три десятилетия. В 1987 году в своём первом крупном заявлении по публичной политике он разъяснил одновременно через несколько газет, что «на протяжении десятилетий Япония и другие страны пользуются преимуществами Соединённых Штатов». Трамп упомянул отдельно Саудовскую Аравию — страну, само существование которой «находится в руках Соединённых Штатов».
Если кто потревожит Америку, он будет объявлен противником и «разбомблен». Это и есть мировоззрение Трампа, от которого он никогда не отрекался.
Трамп — это то, что историк Уолтер Рассел Мид называет «Джексоном внешней политики» (имеется в виду Эндрю Джексон). Это символическая фигура, «скептически настроенная и инстинктивно враждебная по отношению к другим народам и их лидерам». Америка для такого «Джексона» — суть непробиваемая крепость. Во главу угла ставится бизнес, который ведёт Америка. Для противников готовы бомбы. Точка.
Вот это и есть основное отношение Трампа к миру. Исключение составила Россия. Десять лет назад, когда русские деньги лились потоком на Запад, Трамп принялся хвалить эту страну и её лидера: «Посмотрите на Путина… Он отлично справляется с восстановлением имиджа России…» Трамп так восхищался Путиным, что представлял себе, как они встречаются. В предвыборной кампании он заявлял, что «предпочёл бы… дружить с Россией». Трамп даже назначил на пост госсекретаря Рекса Тиллерсона, который был удостоен одной из самых высоких наград в России для иностранцев.
Закария, однако, не даёт собственного объяснения такому «сближению» Трампа и Путина и «десятилетнему заигрыванию с Россией и её лидером». Эту головоломку, лежащую сейчас в основе президентства Трампа, «несомненно, попытается решить специальный прокурор Роберт С. Мюллер III». (Указанный юрист, напомним, ведёт расследование вероятных связей команды Д. Трампа с Кремлём.)
Пусть даже американские аналитики не могут разгадать тайну «сближения» Трампа и Путина, но они полагают, что внешнеполитический курс последнего сформировался давно. И едва ли прав Фарид Закария, полагающий, что Россия для мистера Трампа составляет какое-то политическое исключение. Должно быть, Закария верит, что команда Трампа всё-таки сговорилась с русскими, иначе мнение обозревателя объяснишь. В реальности мистер Трамп и вправду делает почти всё из того, о чём в своё время говорила или что продвигала Хиллари Клинтон. И многое из этого построено на враждебном отношении к России. Белый дом открыто навязывает свой сжиженный газ Европе и ставит палки в колёса «Газпрому». Белый дом направил войска и технику в страны Евросоюза — это было запланировано ещё при Обаме, и с этим Трамп полностью согласен. Дональд Трамп — центральная фигура в новой гонке вооружений, и холодная война нужна ему позарез. Наконец, в Сирии мистер Трамп решительно настроен против Асада.
«Асад должен уйти», — любила повторять Хиллари Клинтон. Если Кремль и вправду хотел «проголосовать» за Клинтон, то западным аналитикам следует разгадывать загадку не Трампа, а Кремля.
Верить же «розовым» заявлениям Трампа нельзя. В американских СМИ за Трампом давно уже закрепилась репутация лжеца.
В. В. Путин и Х. Клинтон. Фото: Mikhail Klimentyev / AFP / Getty Images
Тема отказа Трампа от «драки на кулаках» с Путиным, «заднего хода» американского президента, а также его нелепых заявлений о том, что Кремль предпочёл бы видеть на посту президента не его, а Хиллари Клинтон, поскольку от ней ожидалась знакомое поведение старожила в политике, обошла все крупные СМИ Запада — от США до Европы. По мнению Трампа, правление Хиллари, которая торговала бы не газом и нефтью, а «ветряными мельницами», привело бы к повышению мировых цен на нефть, и от этого русские бы выиграли. Кроме того, Хиллари развалила бы американскую армию, что тоже понравилось бы Москве.
Аналитики высмеяли очередной поток сознания мистера Трампа.
«Путин предпочитает Клинтон? Давайте проверим эту теорию Трампа!» — предлагает обозреватель «Bloomberg View» Леонид Бершидский.
Вот эта теория в двух словах: «Стабильность известного противника против непредсказуемости импульсивного новичка».
В двух интервью президент Трамп заявил, что президент России предпочёл бы видеть в Белом доме Хиллари Клинтон. Даже если это и верно, то отнюдь не по тем причинам, которые упомянул Трамп, полагает Бершидский.
Аргумент нынешнего президента США: во время предвыборной кампании он «выступал за сильную армию, прочные границы и низкие цены на нефть», а эти цели невыгодны Путину. Журналист цитирует мистера Трампа:
«Посмотрите-ка, что я сделал: цены на нефть упали. Мы отправляем СПГ в Польшу, идут крупные поставки в Польшу. Это не то, чего желает Путин. И для военных у нас есть техника, в последнем бюджете у нас на 56 миллиардов долларов больше, и это больше, чем кто-либо когда-либо мог вообразить. Путин этого не хочет, так зачем же ему нужен я?»
Если бы была избрана Х. Клинтон, американская военная машина, как это представляет себе Трамп, была бы «уничтожена», а цены на нефть пошли бы вверх.
«Мы собираемся экспортировать энергоносители, он [Путин] этого не хочет. Он предпочёл бы Хиллари, и пусть бы она продавала ветряные мельницы. Он бы предпочёл это, потому как цена энергоносителей бы росла, а Россия, как вы знаете, очень сильно зависима от торговли энергоресурсами».
Если основываться на этих двух пунктах, на военном и энергетическом, озвученных Трампом, то нетрудно поверить, что для русских предпочтительнее был бы не Трамп.
Но так ли это на самом деле?
Вот аргументы обозревателя. В отличие от кандидата Трампа, кандидат Клинтон не была заинтересована в расширении численности и наращивании арсенала американской армии, предпочитая говорить о «модернизации». Однако Путину «всё равно, превышает численность армии США полмиллиона человек, или нет». И ему всё равно, больше или меньше у ВМС США кораблей. Даже во времена холодной войны, когда Советский Союз был гораздо более крупной страной, чем нынешняя Россия, он не мог превзойти США в области обороны. Сегодня же военная машина США значительно опережают российскую, а ведь к армии США следует добавить ещё военные силы государств Североатлантического альянса. России на этом фоне почти не видно. Правда, подобные сравнения «не имеют значения», поскольку огромные ядерные арсеналы США и РФ препятствуют началу к обозримом будущем полномасштабной войны. Что касается возможных локальных и «опосредованных» столкновений, то в них общее количество сил не важно.
Идём далее. Россия и США поддерживают разные стороны в сирийской войне. Но там мистер Трамп делает как раз то, что «намеревалось сделать Клинтон»: победить «Исламское государство» (запрещено в России). Трамп активизировал воздушную кампанию и поддержку повстанцев, выступающих против президента Сирии Башара аль-Асада. Он совершил отдельные атаки войск Асада (якобы для того, чтобы удержать их от использования химического оружия или нанесения ударов по союзникам США; возможно, это было сделано также для того, чтобы силы, поддерживаемые США, избежали конкуренции за районы, зачищаемые от боевиков «ИГ», указывает журналист). Президент Барак Обама воздерживался от таких агрессивных действий, но Клинтон, зарекомендовавшая себя как «сирийский ястреб», скорее всего, действовала бы в том же духе, в каком действует сейчас Трамп. Недаром она называла Асада «приоритетом номер один». Вывод: едва ли предположительные действия такого кандидата приветствовал бы Путин: ведь Асад — его союзник.
Что касается энергетики, то Клинтон «была бы равным или даже большим неудобством для Путина». Она получала крупные пожертвования от нефтяных и газовых лоббистов и никогда не демонстрировала принципиальных возражений по продаже нефти и газа из США на экспорт. Когда-то Хиллари Клинтон выступала против попыток республиканцев снять общий запрет на экспорт, но только потому, что считала, что правительство должно добиться от нефтяников необходимых уступок.
Кроме того, её любовь к чистым источникам энергии сделала бы ископаемые виды топлива более доступными для экспорта, и это, вероятно, снизило бы мировые цены на минеральное сырьё.
Наконец, на должности госсекретаря Клинтон лоббировала поставки самых разных энергоносителей в Европу, то есть на традиционный российский рынок. Она продвигала интересы американской атомной компании «Westinghouse» и проекты нефтегазовых компаний США. Оказавшись президентом, она едва ли стала бы «более дружелюбной» к российским энергетическим интересам.
И политика. Демократы Конгресса США сейчас поддерживают законопроект, расширяющий санкции в отношении России. Это делается с тем, чтобы включить в список запретительных мер проекты энергетических трубопроводов. И такие санкции — ещё одно свидетельство того, что Клинтон, вероятно, применила бы подобные меры в качестве ответа на «попытку России одолеть её летом 2016 года».
И самый большой вопрос: предпочитает ли Путин хаос, непредсказуемость и дилетантство администрации Трампа или предсказуемые, обыденные формулы и трафареты, использованные Клинтон во время её предвыборной кампании и, вероятно, ставшие бы основой её деятельности во время президентства?
Недоверие Путина к США «глубоко», полагает автор, и ни один американский лидер «не сможет ничего с этим поделать». Но предпочтёт ли Путин стабильность известного, хорошо изученного политика возможности особых дивидендов и непредвиденных потерь?
Ясно одно: нескончаемый поток скандалов делает Россию чересчур «ядовитой» для деловых отношений, о чем свидетельствует недавнее решение администрации Трампа о запрете использования антивирусных программ Касперского в федеральных системах США. И если Путин извлёк какой-то урок из цепочки событий, последовавшей за победой Трампа, то это убеждение в том, что наладить какие-либо отношения с США невозможно: ведь американские институты «по своей природе враждебны к кому-то подобному».
Выводы касательно Трампа и Путина делает и обозреватель Фарид Закария (Fareed Zakaria) в газете «Вашингтон Пост» .
Мир, дружба, жвачка. Русский художник А. Сергиенко возле своей картины. Фото: Anatoly Maltsev / European Pressphoto Agency
В статье «Почему, ну почему Трамп так любит Россию?» автор пытается «разгадать тайну», находящуюся в центре истории благожелательного отношения мистера Трампа к России и президенту Путину. Такого рода «розовое отношение» представляется автору «необычным».
Оказывается, в отличие от внутренней политики, где Трамп менял взгляды, во внешней политике взгляды Трампа «чётки и последовательны» вот уже три десятилетия. В 1987 году в своём первом крупном заявлении по публичной политике он разъяснил одновременно через несколько газет, что «на протяжении десятилетий Япония и другие страны пользуются преимуществами Соединённых Штатов». Трамп упомянул отдельно Саудовскую Аравию — страну, само существование которой «находится в руках Соединённых Штатов».
Если кто потревожит Америку, он будет объявлен противником и «разбомблен». Это и есть мировоззрение Трампа, от которого он никогда не отрекался.
Трамп — это то, что историк Уолтер Рассел Мид называет «Джексоном внешней политики» (имеется в виду Эндрю Джексон). Это символическая фигура, «скептически настроенная и инстинктивно враждебная по отношению к другим народам и их лидерам». Америка для такого «Джексона» — суть непробиваемая крепость. Во главу угла ставится бизнес, который ведёт Америка. Для противников готовы бомбы. Точка.
Вот это и есть основное отношение Трампа к миру. Исключение составила Россия. Десять лет назад, когда русские деньги лились потоком на Запад, Трамп принялся хвалить эту страну и её лидера: «Посмотрите на Путина… Он отлично справляется с восстановлением имиджа России…» Трамп так восхищался Путиным, что представлял себе, как они встречаются. В предвыборной кампании он заявлял, что «предпочёл бы… дружить с Россией». Трамп даже назначил на пост госсекретаря Рекса Тиллерсона, который был удостоен одной из самых высоких наград в России для иностранцев.
Закария, однако, не даёт собственного объяснения такому «сближению» Трампа и Путина и «десятилетнему заигрыванию с Россией и её лидером». Эту головоломку, лежащую сейчас в основе президентства Трампа, «несомненно, попытается решить специальный прокурор Роберт С. Мюллер III». (Указанный юрист, напомним, ведёт расследование вероятных связей команды Д. Трампа с Кремлём.)
* * *
Пусть даже американские аналитики не могут разгадать тайну «сближения» Трампа и Путина, но они полагают, что внешнеполитический курс последнего сформировался давно. И едва ли прав Фарид Закария, полагающий, что Россия для мистера Трампа составляет какое-то политическое исключение. Должно быть, Закария верит, что команда Трампа всё-таки сговорилась с русскими, иначе мнение обозревателя объяснишь. В реальности мистер Трамп и вправду делает почти всё из того, о чём в своё время говорила или что продвигала Хиллари Клинтон. И многое из этого построено на враждебном отношении к России. Белый дом открыто навязывает свой сжиженный газ Европе и ставит палки в колёса «Газпрому». Белый дом направил войска и технику в страны Евросоюза — это было запланировано ещё при Обаме, и с этим Трамп полностью согласен. Дональд Трамп — центральная фигура в новой гонке вооружений, и холодная война нужна ему позарез. Наконец, в Сирии мистер Трамп решительно настроен против Асада.
«Асад должен уйти», — любила повторять Хиллари Клинтон. Если Кремль и вправду хотел «проголосовать» за Клинтон, то западным аналитикам следует разгадывать загадку не Трампа, а Кремля.
Верить же «розовым» заявлениям Трампа нельзя. В американских СМИ за Трампом давно уже закрепилась репутация лжеца.
Автор: Олег Чувакин
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