Проект «ЗЗ». Москва голосует за Клинтон!

В. В. Путин и Х. Клинтон. Фото: Mikhail Klimentyev / AFP / Getty Images

«Посмотрите-ка, что я сделал: цены на нефть упали. Мы отправляем СПГ в Польшу, идут крупные поставки в Польшу. Это не то, чего желает Путин. И для военных у нас есть техника, в последнем бюджете у нас на 56 миллиардов долларов больше, и это больше, чем кто-либо когда-либо мог вообразить. Путин этого не хочет, так зачем же ему нужен я?»

«Мы собираемся экспортировать энергоносители, он [Путин] этого не хочет. Он предпочёл бы Хиллари, и пусть бы она продавала ветряные мельницы. Он бы предпочёл это, потому как цена энергоносителей бы росла, а Россия, как вы знаете, очень сильно зависима от торговли энергоресурсами».

Мир, дружба, жвачка. Русский художник А. Сергиенко возле своей картины. Фото: Anatoly Maltsev / European Pressphoto Agency

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