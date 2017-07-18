Что останется за кадром учений "Saber Guardian - 2017"

Американские солдаты научатся воевать с населением Юго-Восточной Европы. В качестве оружия: местные СМИ, фотоаппарат и капелька харизмы. На очереди прибалты.11 июля на болгарском полигоне Ново-Село стартовали военные учения НАТО «SaberGuardian – 2017». В них принимают участие 25 000 военнослужащих из Латвии, Литвы, Эстонии и еще 17 стран альянса. Столько иностранных солдат Болгария еще не видела. Венгрия и Румыния тоже станут участниками исторического момента. Несколько раз солдаты пробегутся по их территории.Масштаб – не единственная изюминка «Saber Guardian». Официальный сайт армии США информирует, что в Юго-Восточную Европу приехала 361-я американская бригада по работе с гражданской администрацией (РГА). Уникальность события отметил командир подразделения полковник Брэдли Хэстон: «Впервые на учениях сухопутных войск тренируется такое количество солдат нашего профиля».Европейские СМИ не придали этому эпизоду значения - заработались над очередной статьей о российской угрозе. Что это за бригада, где она обитает и почему заслуживает внимания?Подразделения РГА используются американской армией для объяснения местному населению той или иной страны, почему звездно-полосатый флаг - это символ демократии. Процесс отличается от классической пропаганды (сбрасывание листовок с самолета, программы на радио и т.д.) только присутствием личного контакта с человеком. Во время операций США в Ираке или Афганистане бойцы РГА раздавали жителям газеты, сувениры и общались с местными властями. Повышали лояльность.361-я бригада РГА, прибывшая на «SaberGuardian», - единственное подразделение резерва армии США за границей. Оно базируется в немецком городе Кайзерслаутерн. Упомянутый ранее полковник Хэстон считает, что «участие резервистов в маневрах – отличный шанс проверить готовность подразделения к будущим действиям». Оценивать солдат приедут 22 инструктора из американского Командования психологических операций и связям с гражданской администрациейСлова полковника о готовности к действиям идут вразрез с заявлениями НАТО об оборонительном характере учений. В пресс-релизе маневров есть два эпизода, где может принять участие бригада РГА: воздушно-десантные операции (18, 21 июля) в Болгарии и Румынии. Сценарий учебных игр возможен следующий.Есть условный населенный пункт. Незадолго до наступления бойцы РГА под видом местных жителей приступают к обработке населения. Устанавливаются контакты со СМИ и представителями власти. Когда успех достигнут, начинается воздушно-десантная операция по захвату условного города. Далее подключается большее количество солдат РГА, стартует процесс повышения лояльности населения.Так было в Ираке, Ливии, Югославии, Панаме и других странах, отмеченных американским сапогом. Теперь такие сценарии отрабатываются в Юго-Восточной Европе.Учитывая многонациональность учений, особенно присутствие на них Литвы и Польши, перенести описанный сюжет в Восточную Европу - дело не хитрое, а главное соответствующее желанию полковника действовать. Провести подобные маневры сразу в Прибалтике было бы опрометчиво: упрекнут в обработке русскоязычного населения. Поэтому американцы поймали двух зайцев сразу: изучили рычаги давления на население Юго-Восточной Европы, и проверили готовность бригады РГА к будущим действиям в Старом Свете, поближе к российским границам и более скрытно.