14:07 17 июля

Обокрали военную базу в Гюмри

Как сообщает интернет-издание « Коммерсант », апелляционная инстанция Северо-Кавказского окружного военного суда (СКОВС) отклонила жалобы на приговор Дмитрия Лондаренко и Николая Онищука, осужденных по обвинению в двух эпизодах кражи, совершенных группой лиц по предварительному сговору (п. «а» и п. «б» ч. 2 ст. 158 и п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

Указывается, что 22-летние уроженцы Украины младшие сержанты Дмитрий Лондаренко и Николай Онищук с 2013 года проходили службу по контракту в армянском Гюмри, один в качестве механика-водителя, другой – заместителя командира взвода. В целях наживы они решили похитить из техпарка полигона Алагяз радиостанции. Их сообщником стал местный житель, работавший в войсковой столовой поваром.

Обокрали военную базу в Гюмри



Вечером 30 декабря 2016 года преступники подъехали на автомобиле повара к парку боевой техники 102-й Краснознаменной российской военной базы. Онищук прикрывал Лондаренко, который незаметно проник в гараж, вскрыл башенным ключом крышки люков трех танков Т-72Б и похитил из них радиостанции. После этого они отнесли и погрузили оборудование в машину сообщника, задачей которого являлась реализация похищенного. В три часа ночи 1 января 2017 года сослуживцы снова проникли в парк боевой техники и вынесли оттуда пять радиоприемников, две радиостанции и три блока управления К-1.



Пропажа имущества была обнаружена утром 8 января. В ходе разбирательства, проведенного офицерами части, была установлено причастность к преступлению Лондаренко и Онищука. Они не стали отрицать своей вины и заявили, что хищение им предложил совершить работник столовой, пообещавший за одну радиостанцию заплатить 60 тыс. армянских драм (около 7,5 тыс. руб.). Фактическая стоимость оборудования составила 455,2 тыс. руб.

Было возбуждено уголовное дело в отношении Лондаренко и Онищука, расследованием в отношении повара занимались правоохранители Армении. Во время предварительного следствия бойцы возместили военной части 132 тыс. руб. убытка. Дмитрий Лондаренко приговорен к одному году четырем месяцам лишения свободы, Николай Онищук — к одному году с отбыванием в колонии общего режима. Суд не стал назначать осужденным штрафы, но обязал их выплатить оставшийся ущерб в размере 322 тыс. руб.

Контрактники полагают, что приговор чрезмерно суров: их семьи находятся в трудном материальном положении, а они будут не способны о них заботиться. В связи с этим сослуживцы просили изменить им режим — с колонии общего режима на колонию-поселение.


25

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 62

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Чёрный Сегодня, 10:59
    Понять и простить

    wassat ...сущность у них такая...не могут они без этого
    Чёрный
    1. Толстоевский Сегодня, 11:02
      это не воровство - это старинная народная забава
      Толстоевский
      1. Shurik70 Сегодня, 13:17
        Цитата: Толстоевский
        это не воровство - это старинная народная забава

        Но просто убивает аргумент:
        приговор чрезмерно суров: их семьи находятся в трудном материальном положении

        Говорят, что простота хуже воровства, но как квалифицировать, когда воруют такие "простые"?
        laughing
        Shurik70
    2. svp67 Сегодня, 11:08
      Цитата: Чёрный
      Понять и простить

      Нет... И это касается всех.
      svp67
    3. vovanpain Сегодня, 11:19
      Украинцы обокрали военную базу в Гюмри

      Странный однако заголовок. request 102 база это российская база и военнослужащие российские,получается если бы ограбили Лондаридзе и Онищукошвили,то базу бы ограбили грузины,а Иванов,Петров и Сидоров русские. what
      Цитата: Чёрный
      Понять и простить

      А вот этого не надо
      Суд не стал назначать осужденным штрафы, но обязал их выплатить оставшийся ущерб в размере 322 тыс. руб.

      Вот поняли и простили. hi
      vovanpain
      1. pjastolov Сегодня, 13:05
        Ну так это ж Украинцы, у них это в крови laughing
        что 22-летние уроженцы Украины младшие сержанты Дмитрий Лондаренко и Николай Онищук
        pjastolov
  2. Deadушка Сегодня, 10:59
    Зрада с перемогой в одном флаконе.
    Deadушка
  3. Владимирец Сегодня, 11:00
    "Украинцы обокрали военную базу в Гюмри"

    Честно говоря, название статьи тухлецой попахивает. request
    Владимирец
    1. Толстоевский Сегодня, 11:02
      как и всё, связанное с окраиной
      Толстоевский
      1. Владимирец Сегодня, 11:04
        Цитата: Толстоевский
        как в всё, связанное с окраиной

        Да нет, даже "Коммерсант" до такого заголовка не додумался. Ну и что, что они уроженцы Украины? Они граждане РФ, раз по контракту служили? Так зачем это выпячивание?
        Владимирец
        1. Deadушка Сегодня, 11:10
          Цитата: Владимирец
          Так зачем это выпячивание?

          Таки сравните:
          Украинцы обокрали военную базу в Гюмри

          и
          Оборудование с танков сняли в новогоднюю ночь
          в оригинале.
          И напрашивается нарушение нескольких пунктов правил на В.О. - разжигание нацрозни, флуд... про искажение уже умалчиваю.
          "А судьи кто?!" (с) what
          Deadушка
          1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:15
            Пропажа имущества была обнаружена утром 8 января.


            Целую неделю никто не чесался smile ...
            эх рано встает охрана.
            Тот же ЛЕХА
            1. Владимирец Сегодня, 11:17
              Цитата: Тот же ЛЕХА
              Целую неделю никто не чесался

              Новогодние каникулы, покааа "Арарат" закончится... smile
              Владимирец
      2. svp67 Сегодня, 11:09
        Цитата: Толстоевский
        как и всё, связанное с окраиной

        Вообще то они военнослужащие РФ. То есть НАШИ ЗАЩИТНИКИ.
        svp67
    2. bouncyhunter Сегодня, 11:04
      Согласен с тобой , тем более что источник - "Коммерсант" .
      bouncyhunter
      1. Владимирец Сегодня, 11:05
        Цитата: bouncyhunter
        тем более что источник - "Коммерсант" .

        Паша, перейди по ссылке и посмотри первоисточник, даже там нет этого акцента на национальность.
        Владимирец
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:21
          Уже ходил , Женя . Откровенный наброс дерьма на вентилятор .
          bouncyhunter
          1. Соломон Кейн Сегодня, 11:53
            Прывітанне браценік! Я таки вчера накаркал с евреями...... Шухер подняли не по-детски...
            Соломон Кейн
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:59
              Привет , Костя ! hi Да и на здоровье , я своё мнение высказал . Как тебе провокация про укропов в Гюмри ?
              bouncyhunter
              1. Соломон Кейн Сегодня, 12:35
                Так сказать, в духе времени. Ты скажи, как погода в Полесье? Хотел с семьёй сорваться...
                Соломон Кейн
                1. bouncyhunter Сегодня, 12:49
                  В Полесье как и по всей Беларуси - прохладно и облачно , дожди периодически .
                  bouncyhunter
                  1. Соломон Кейн Сегодня, 12:52
                    Паш!Это все капиталисты проклятые, лето у вас и у нас отменили, демоны.....
                    Соломон Кейн
                    1. bouncyhunter Сегодня, 12:56
                      Так это к гадалке не ходи , Костя . Всё матрасы со своим HAARPом , ити их бабушку в перехлёст через клюз ! am
                      bouncyhunter
    3. Teberii Сегодня, 11:06
      Согласен- контрактники значит граждане России,то есть русские.А выходит какой-то национализм и не тухлецой,а фашизмом попахивает.
      Teberii
      1. Смог Сегодня, 11:19
        И Д И О Т И З М О М это воняет.
        Со мной срочку Витя Крупко служил. Сибиряк. К нему уроженцы украины подъезжали , что мол ты наш, так он им пообещал морду набить если еще раз с этим вопросом подойдут. Убрать бы статейку с сайта, от греха.
        Смог
        1. истопник Сегодня, 12:07
          Цитата: Смог
          И Д И О Т И З М О М это воняет. ..
          ...Убрать бы статейку с сайта, от греха.

          Увы, не ид...м.
          Действительно, "тухлятиной" воняет в полный рост. Не первый и не второй раз, кстати, подобное появляется на сайте. Не статью надо стыдливо "убирать", а "анонимность" новостных авторов. Давно предлагаю это сделать. Но "авторитета" явно не хватает.
          Тогда можно быстро выявить создателя подобных "материалов".
          истопник
    4. victorsh Сегодня, 11:29
      Поддерживаю!Те,кто разместил такое название и те кто здесь "радуется" во-первых оскорбляют 2 млн украинцев-граждан России,во-вторых льют воду на мельницу укросми.Не удивлюсь если у них появятся статьи с заголовками"Граждан Рф украинской национальности считают людьми второго сорта"или что-то в этом роде.
      victorsh
  4. МПК105 Сегодня, 11:01
    Красавы!!!Во всей красе характера своего национального!!!

    Работа не для них-лишь бы спереть чаво-нить. laughing
    МПК105
    1. Соломон Кейн Сегодня, 11:56
      Алекс, Салют! По-аккуратнее с Жириком.......За цитирование последнего, я 2 нед. админ. ареста заработал......
      Соломон Кейн
  5. Морм Сегодня, 11:01
    Я вообще не понял-чем руководствовался автор статьи,ставя такой заголовок.С тем же успехом можно было написать,что армяне обокрали 102 базу Рлссии
    Морм
    1. Dym71 Сегодня, 11:28
      Цитата: Морм
      Я вообще не понял-чем руководствовался автор статьи,ставя такой заголовок.

      Да кто ж его знает, может статью 282 УК РФ не читал?
      1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет"


      P.S. О! Уже исправили заголовок - молодцы! резво ожеребились! good
      Dym71
  6. Толстоевский Сегодня, 11:01
    как сказало одно животное: "Хенэтика"
    Толстоевский
    1. злой партизан Сегодня, 11:18
      Цитата: Толстоевский
      "Хенэтика"

      Да уж. Гены пальцем не исправишь. request
      злой партизан
  7. vladimirvn Сегодня, 11:04
    Узнаю небратьев по характерным повадкам и наклонностям.
    vladimirvn
  8. NUR Сегодня, 11:04
    Интересно прапорщики в ВС Армении еще существуют, те утащат поболее, склады опустеют.
    NUR
  9. винипух Сегодня, 11:12
    уроженцы Украины

    Украинцы обокрали


    Так определитесь кто они. Если уж национальный вопрос в статье главный и в заголовке.
    винипух
    1. Deadушка Сегодня, 11:15
      Цитата: винипух
      Если уж национальный вопрос в статье главный и в заголовке

      Лучше не спрашивайте, а то приписку сделают, что участвовали и другие... с другими звучными фамилиями laughing
      Deadушка
  10. К-50 Сегодня, 11:13
    Контрактники полагают, что приговор чрезмерно суров: их семьи находятся в трудном материальном положении

    А чем думали когда лезли воровать военное имущество? belay
    Думали прокатит? Или просто на "выпивку" "зарабатывали?
    За такое вообще нужно кратно возмещать, потому как снижается боеготовность подразделения, следовательно диверсия должна строже наказываться и нечего миндальничать. am
    К-50
  11. злой партизан Сегодня, 11:18
    Вот к чему приводит извечная непреодолимая тяга хахлов к деньгам - к порче матчасти. Причём - по всему миру. yes Нечто подобное происходило и в Ираке.
    злой партизан
  12. armenk Сегодня, 11:18
    Статья тухлая, а заголовок вообще отвратительный. Вор не имеет национальности и должен сидеть в тюрьме.
    armenk
  13. Стройбат запаса Сегодня, 11:19
    И какая разница, кто они по национальности? Контрактники своровали военное имущество, чтоб попьянствовать в новогодние каникулы. Дисбат и штраф плюс компенсация за украденное. А тем, кто кричит про смягчение приговора - соучастие впаять. Или что, тащи и кайся? Так у нас тогда от армии только пустыри останутся.
    Стройбат запаса
  14. rotmistr60 Сегодня, 11:20
    Когда прочитал название статьи подумал - ВСУшники уже и до Армении добрались? Оказывается российские контрактники. Не корректно.
    rotmistr60
  15. вит Сегодня, 11:28
    если трое дилетантов смогли скрутить что-то с боевой техники на территории воинской части, то пара подготовленных диверсантов способна уничтожить всю технику такой части за одну ночь. по-моему это главный смысл статьи. а хо*лы они, армяне или с альфа-центавры-это дело десятое.
    вит
    1. rotmistr60 Сегодня, 12:39
      Если не ошибаюсь, то и командование на этой базе уже меняли, а она продолжает периодически упоминаться в различных сводках в связи с проишествиями.
      rotmistr60
  16. Горный стрелок Сегодня, 11:32
    Иногда жалею, что у нас не Саудовская Аравия. Отрубили бы по лапе, и алес. Потом можно и апелляцию подавать wassat
    Горный стрелок
  17. Berkut24 Сегодня, 11:35
    В связи с этим сослуживцы просили изменить им режим — с колонии общего режима на колонию-поселение.

    На Гаваях, под Киевом, на горном курорте на западенщине?
    Berkut24
  18. Altona Сегодня, 11:36
    Цитата: Толстоевский
    это не воровство - это старинная народная забава

    ----------------------
    По сути-это подрыв боеготовности. По законам военного времени вообще могли бы расстрелять.
    Altona
  19. Иван Андреевич Сегодня, 11:45
    к огромному сожалению, все без исключения украинцы всегда пытаются жить за счет других, и не важно , кто это - Россия ,США или ЕС. Наглые, бесцеремонные, бессовестные и хамы, шагающие по людям, предающие и ворующие все , что плохо лежит!
    Иван Андреевич
  20. Комментарий был удален.
  21. Viktor.12.71 Сегодня, 12:01
    Обокрали украинцы... Вот теперь как выкручиваются.
    Viktor.12.71
    1. Walanin Сегодня, 12:08
      не украинцы а контрактники РФ
      Walanin
      1. поневолебрат Сегодня, 13:00
        енко и щук всегда будут прежде всего украинцами, а уж потом кем угодно. Что они в общем-то и показали, хозяйственные кормильцы семей...
        поневолебрат
        1. Walanin Сегодня, 13:01
          Прежде всего они российские военные.
          Walanin
  22. ShadowCat Сегодня, 12:04
    Контрактники полагают, что приговор чрезмерно суров: их семьи находятся в трудном материальном положении, а они будут не способны о них заботиться. В связи с этим сослуживцы просили изменить им режим — с колонии общего режима на колонию-поселение.

    @#@#@ понаберут по объявлению. А до того как воровал подумать нет? Может им еще талоны на усиленное питание?
    ShadowCat
  23. vladimirw Сегодня, 12:10
    Указывается, что 22-летние уроженцы Украины младшие сержанты Дмитрий Лондаренко и Николай Онищук с 2013 года проходили службу по контракту в армянском Гюмри ?
    это как с украины служат в армии РФ!?
    vladimirw
    1. uav80 Сегодня, 12:31
      А почему уроженцы Украины не пошут быть гражданами РФ, в чем проблема то..?? Скорее всего получили гражданство и пошли на контракт чтоб на срочку не загреметь...
      uav80
      1. поневолебрат Сегодня, 12:58
        Цитата: uav80
        пошли на контракт чтоб на срочку не загреметь

        А так можно?
        поневолебрат
  24. лысова Сегодня, 12:14
    А охрана базы продолжает спать спокойно! Как им ещё глотки не перерезали.
    лысова
  25. истопник Сегодня, 12:40
    ...Вечером 30 декабря 2016 года преступники подъехали на автомобиле повара к парку боевой техники 102-й Краснознаменной российской военной базы

    Вот ЭТО фестиваль идиотизма. Как такое может быть на военной базе на территории чужого государства?
    Не по-пластунски, ночью... А ВЕЧЕРОМ! НА ГРАЖДАНСКОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ МАШИНЕ!!! ПОВАРА!!! К ПАРКУ БОЕВОЙ ТЕХНИКИ!!! И разукомплектовали ТАНКИ... Это финиш...
    Это что, правда? Или кинокомедия...
    А караул? Его что вырезали? Или на этой базе не принято выставлять караулы? Типа, государство дружественное, не будем оскорблять недоверием?
    А командующий базы уже лейтенант? Без права ношения формы?
    истопник
  26. Комментарий был удален.
  27. поневолебрат Сегодня, 13:03
    Что-то совсем плохо с этой базой. То солдат сбежит семью местных завалит. То вот эти, потомки кастрюлеголовых... "Это просто праздник какой-то!" © Меня терзают смутные сомнения, что и в остальной армии примерно так же. Слоган дня "Воруют ВСЕ!!!!" (вместо танцуют, как бы)
    поневолебрат
  28. Роман 11 Сегодня, 13:16
    Это не контрактники, а воры..... к тому же порочат честь армии, тем более за границей. Моральные вопросы, особенно в международных вещах крайне важны, по ним судят там нас.
    Роман 11
  29. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 13:18
    "Небратья" всегда отличались любовью к халяве. Это не преувеличение, я сам много лет прожил и проработал рядом с ними, поэтому знаю их изнутри. Представители этой нации всегда пытаются что-то украсть, надурить коллег и подчиненных, но очень боятся гнева вышестоящего начальства и поэтому лижут ему жопу. К сожалению, многие этнические русские в стране 404 переняли повадки салоедов (нет, не стали свидомыми): самоубийственную тягу к халяве, жлобство и хитрожопость. Эти черты характера никогда не были характерны для русских по духу, но соседство с т.н. украинцами дает о себе знать.
    КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
  30. Altona Сегодня, 13:19
    Цитата: vladimirw
    это как с украины служат в армии РФ!?

    ----------------------
    Натурализовались, гражданство получили.А как еще?У нас Иностранного легиона нет пока.
    Altona
Картина дня