Обокрали военную базу в Гюмри
Как сообщает интернет-издание « Коммерсант », апелляционная инстанция Северо-Кавказского окружного военного суда (СКОВС) отклонила жалобы на приговор Дмитрия Лондаренко и Николая Онищука, осужденных по обвинению в двух эпизодах кражи, совершенных группой лиц по предварительному сговору (п. «а» и п. «б» ч. 2 ст. 158 и п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ).
Указывается, что 22-летние уроженцы Украины младшие сержанты Дмитрий Лондаренко и Николай Онищук с 2013 года проходили службу по контракту в армянском Гюмри, один в качестве механика-водителя, другой – заместителя командира взвода. В целях наживы они решили похитить из техпарка полигона Алагяз радиостанции. Их сообщником стал местный житель, работавший в войсковой столовой поваром.
Вечером 30 декабря 2016 года преступники подъехали на автомобиле повара к парку боевой техники 102-й Краснознаменной российской военной базы. Онищук прикрывал Лондаренко, который незаметно проник в гараж, вскрыл башенным ключом крышки люков трех танков Т-72Б и похитил из них радиостанции. После этого они отнесли и погрузили оборудование в машину сообщника, задачей которого являлась реализация похищенного. В три часа ночи 1 января 2017 года сослуживцы снова проникли в парк боевой техники и вынесли оттуда пять радиоприемников, две радиостанции и три блока управления К-1.
Пропажа имущества была обнаружена утром 8 января. В ходе разбирательства, проведенного офицерами части, была установлено причастность к преступлению Лондаренко и Онищука. Они не стали отрицать своей вины и заявили, что хищение им предложил совершить работник столовой, пообещавший за одну радиостанцию заплатить 60 тыс. армянских драм (около 7,5 тыс. руб.). Фактическая стоимость оборудования составила 455,2 тыс. руб.
Было возбуждено уголовное дело в отношении Лондаренко и Онищука, расследованием в отношении повара занимались правоохранители Армении. Во время предварительного следствия бойцы возместили военной части 132 тыс. руб. убытка. Дмитрий Лондаренко приговорен к одному году четырем месяцам лишения свободы, Николай Онищук — к одному году с отбыванием в колонии общего режима. Суд не стал назначать осужденным штрафы, но обязал их выплатить оставшийся ущерб в размере 322 тыс. руб.
Контрактники полагают, что приговор чрезмерно суров: их семьи находятся в трудном материальном положении, а они будут не способны о них заботиться. В связи с этим сослуживцы просили изменить им режим — с колонии общего режима на колонию-поселение.
Указывается, что 22-летние уроженцы Украины младшие сержанты Дмитрий Лондаренко и Николай Онищук с 2013 года проходили службу по контракту в армянском Гюмри, один в качестве механика-водителя, другой – заместителя командира взвода. В целях наживы они решили похитить из техпарка полигона Алагяз радиостанции. Их сообщником стал местный житель, работавший в войсковой столовой поваром.
Вечером 30 декабря 2016 года преступники подъехали на автомобиле повара к парку боевой техники 102-й Краснознаменной российской военной базы. Онищук прикрывал Лондаренко, который незаметно проник в гараж, вскрыл башенным ключом крышки люков трех танков Т-72Б и похитил из них радиостанции. После этого они отнесли и погрузили оборудование в машину сообщника, задачей которого являлась реализация похищенного. В три часа ночи 1 января 2017 года сослуживцы снова проникли в парк боевой техники и вынесли оттуда пять радиоприемников, две радиостанции и три блока управления К-1.
Пропажа имущества была обнаружена утром 8 января. В ходе разбирательства, проведенного офицерами части, была установлено причастность к преступлению Лондаренко и Онищука. Они не стали отрицать своей вины и заявили, что хищение им предложил совершить работник столовой, пообещавший за одну радиостанцию заплатить 60 тыс. армянских драм (около 7,5 тыс. руб.). Фактическая стоимость оборудования составила 455,2 тыс. руб.
Было возбуждено уголовное дело в отношении Лондаренко и Онищука, расследованием в отношении повара занимались правоохранители Армении. Во время предварительного следствия бойцы возместили военной части 132 тыс. руб. убытка. Дмитрий Лондаренко приговорен к одному году четырем месяцам лишения свободы, Николай Онищук — к одному году с отбыванием в колонии общего режима. Суд не стал назначать осужденным штрафы, но обязал их выплатить оставшийся ущерб в размере 322 тыс. руб.
Контрактники полагают, что приговор чрезмерно суров: их семьи находятся в трудном материальном положении, а они будут не способны о них заботиться. В связи с этим сослуживцы просили изменить им режим — с колонии общего режима на колонию-поселение.
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