«Патриотическая» Польша покупает американское
В мировой прессе публикуется немало материалов на тему скорого приобретения Польшей у США восьми зенитно-ракетных комплексов «Patriot». Называется и сумма сделки — 7,6 млрд. долларов. Однако спешить с выводами не следует: никакой сделки нет, а есть лишь намерение о приобретении.
6 июля, в ходе визита Дональда Трампа в Польшу, было подписано соглашение о намерениях по приобретению поляками противоракетных систем «Patriot». О покупке речь пока не идёт: поляки лишь подписали меморандум о намерениях. Не следует путать меморандум с контрактом на поставку. Подписанный министерствами обороны Польши и США документ — простая бумажка, свидетельствующая о том, что в будущем Польша «не против» приобрести «Пэтриоты» на определённых условиях.
«Был подписан меморандум, информирующий о том, что правительство США выражает согласие на продажу Польше систем «Patriot» в самой современной конфигурации с системой управления огнем IBCS и радаром», — цитирует ТАСС министра национальной обороны Польши Антония Мацеревича.
По его словам, «эта система позволит эффективно противодействовать системам «Искандер».
Также отмечается, что Польша намерена закупить 8 комплексов. Поставки первых «Пэтриотов» ожидаются к 2022 году.
Подписание меморандума, видимо, было приурочено к визиту в Варшаву мистера Трампа. Перед встречей с ним, напоминает «Первый канал» , польский президент Анджей Дуда выразил пожелание, чтобы американские войска навсегда остались в республике. Это стало бы гарантией безопасности от агрессии с востока.
Кстати, министр Мацеревич весьма горд меморандумом.
Он объяснил прессе, что переговоры с США были трудными, ведь «американская сторона никогда прежде не ставилась в такие условия». Американцам было выставлено требование адаптировать конфигурацию ЗРК к запросам Польши. По словам Мацеревича, которые приводит «Дойче Велле» , Варшава приобретает ЗРК «в самой современной конфигурации», аналогичной той, что состоит на вооружении армии США.
Сумма предполагаемого контракта с компанией «Рэйтеон» — 7,6 млрд. долларов (ок. 6,7 млрд. евро). Такая сумма озвучивалась в марте 2017 года. Сделка будет осуществляться в рамках программы модернизации вооружённых сил Польши до 2023 года.
Давайте подумаем: зачем полякам столь дорогостоящие системы, да ещё напичканные по последнему слову техники — точно такие же, какие охраняют от ворогов великую родину кока-колы? Почему пан Мацеревич открыто хвастается меморандумом, а президент Польши Анджей Дуда выступает за сохранение американских войск в республике «навсегда»? Неужели Путин наступает?
Решение о предполагаемой сделке по ЗРК в Варшаве приняли совсем не в 2017 году. Заговорили о возможных закупках иностранных противоракетных комплексов гораздо раньше, в 2013-м году, в рамках программы «Висла» и десятилетнего плана оборонной модернизации. Сама программа разрабатывалась, понятное дело, в предыдущие годы. Поэтому привязывать её к нынешнему обострению отношений с Россией особого смысла нет. Мало того, даже сроки предполагаемой закупки и развёртывания были сдвинуты.
Как напоминает «Лента.ру» , первые подразделения ЗРК изначально планировалось развернуть не в 2022 году, а в 2018-м. Первоначальная же смета проекта составляла 13,4 млрд. долларов, теперь же эту сумму существенно урезали.
Открытого предпочтения американским системам тоже не было: власти объявили тендер на поставки ЗРК.
Предложение привлекло внимание четырнадцати компаний. Отбор конкурентов завершился в марте 2014 года. Полякам понравились четыре образца: SAMP/T (предложение MBDA и Thales), MEADS (MBDA в паре с Lockheed Martin), американский Patriot (от Raytheon) и израильский «Кела Давид» (Rafael совместно с Raytheon). Два последних проекта в конце концов «интегрировались» в общее предложение: компания «Рэйтеон» с комплексом «Пэтриот», ракеты для которого поставлял бы Израиль. Последнее связано с чрезвычайной дороговизной американских ракет.
За все минувшие годы русские так и не атаковали беззащитную Польшу. Однако ждать атак в Варшаве не перестают.
Кроме того, «Пэтриоты», даже если поляки и вправду их купят и поставят на вооружение в 2023 году, едва ли в состоянии защитить страну от российских оперативно-тактических комплексов в полной мере. На что же потратятся миллиарды?
Вероятно, на политическую шумиху, которая в наше время стала оружием номер один в мире.
Ни для кого не секрет, что Польша — первейшее государство, которое всецело поддерживает поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Идея «запретить» русский «Северный поток – 2», который пришёлся по душе немцам и австриякам, имеет не только вашингтонские, но и варшавские корни. И недаром Трамп демонстративно посетил Варшаву: мол, учитесь, союзники.
«Учиться» есть чему: коли Варшава и впрямь закупит дорогостоящие системы у Вашингтона, она намертво привяжет свой оборонный бюджет к Америке. Купить ЗРК — это одно, а обслуживать — другое.
Кроме того, точность системы «Пэтриот» не считается идеальной.
Во время войны в Персидском заливе (1991 год) в США долго шли споры об эффективности «Пэтриотов». Критики заявляли о низкой точности перехвата. Вот некоторые показатели от критиков этой «точности»: 25% в Саудовской Аравии и 33% — в Израиле. В армии США эти данные оспаривают , говоря о 80% успешных перехватов в Саудовской Аравии и 50% — в Израиле.
Однако и пятьдесят процентов не очень впечатляют. Кого устроит 50%-ный перехват ракет «Искандеров»? Вопрос риторический.
Конечно, с тех пор системы усовершенствовались. Однако и по сей день они не зарекомендовали себя как идеальные. В сентябре 2014 года сообщалось, что израильские ЗРК «Пэтриот» сбили Су-24, принадлежащий ВВС Сирии и случайно залетевший в воздушное пространство Израиля. Но в 2016 году беспилотник нарушил воздушное пространство Израиля, а сбить БПЛА «Пэтриот» не смог.
Зато поведение Польши отлично укладывается в американский стандарт внешней политики. Здесь всё совпадает идеально: Россия — «враг номер один», Крым, несмотря на референдум, «аннексирован», Польша желает разместить у себя американские войска на постоянной основе, военные расходы у Варшавы — не менее 2,5%, что очень нравится Трампу, и так далее. Если Россия враг номер один, то Польша в Европе становится «другом номер один» для Вашингтона. А другу жадничать не с руки, надо платить полной мерой. Семь с чем-то миллиардов… Шестая экономика Европы может себе это позволить! В конце концов, это не деньги пана Дуды и пана Мацеревича. Они из народного кармана, из бюджета. А бюджетные деньги — они ж «ничьи», как радостно заявил персонаж популярного фильма «Смертельное оружие». Фильма американского, между прочим.
Пусть польский народ заплатит за солидарность правящей верхушки Польши с американскими капиталистами!
6 июля, в ходе визита Дональда Трампа в Польшу, было подписано соглашение о намерениях по приобретению поляками противоракетных систем «Patriot». О покупке речь пока не идёт: поляки лишь подписали меморандум о намерениях. Не следует путать меморандум с контрактом на поставку. Подписанный министерствами обороны Польши и США документ — простая бумажка, свидетельствующая о том, что в будущем Польша «не против» приобрести «Пэтриоты» на определённых условиях.
«Был подписан меморандум, информирующий о том, что правительство США выражает согласие на продажу Польше систем «Patriot» в самой современной конфигурации с системой управления огнем IBCS и радаром», — цитирует ТАСС министра национальной обороны Польши Антония Мацеревича.
По его словам, «эта система позволит эффективно противодействовать системам «Искандер».
Также отмечается, что Польша намерена закупить 8 комплексов. Поставки первых «Пэтриотов» ожидаются к 2022 году.
Подписание меморандума, видимо, было приурочено к визиту в Варшаву мистера Трампа. Перед встречей с ним, напоминает «Первый канал» , польский президент Анджей Дуда выразил пожелание, чтобы американские войска навсегда остались в республике. Это стало бы гарантией безопасности от агрессии с востока.
Кстати, министр Мацеревич весьма горд меморандумом.
Он объяснил прессе, что переговоры с США были трудными, ведь «американская сторона никогда прежде не ставилась в такие условия». Американцам было выставлено требование адаптировать конфигурацию ЗРК к запросам Польши. По словам Мацеревича, которые приводит «Дойче Велле» , Варшава приобретает ЗРК «в самой современной конфигурации», аналогичной той, что состоит на вооружении армии США.
Сумма предполагаемого контракта с компанией «Рэйтеон» — 7,6 млрд. долларов (ок. 6,7 млрд. евро). Такая сумма озвучивалась в марте 2017 года. Сделка будет осуществляться в рамках программы модернизации вооружённых сил Польши до 2023 года.
Давайте подумаем: зачем полякам столь дорогостоящие системы, да ещё напичканные по последнему слову техники — точно такие же, какие охраняют от ворогов великую родину кока-колы? Почему пан Мацеревич открыто хвастается меморандумом, а президент Польши Анджей Дуда выступает за сохранение американских войск в республике «навсегда»? Неужели Путин наступает?
Решение о предполагаемой сделке по ЗРК в Варшаве приняли совсем не в 2017 году. Заговорили о возможных закупках иностранных противоракетных комплексов гораздо раньше, в 2013-м году, в рамках программы «Висла» и десятилетнего плана оборонной модернизации. Сама программа разрабатывалась, понятное дело, в предыдущие годы. Поэтому привязывать её к нынешнему обострению отношений с Россией особого смысла нет. Мало того, даже сроки предполагаемой закупки и развёртывания были сдвинуты.
Как напоминает «Лента.ру» , первые подразделения ЗРК изначально планировалось развернуть не в 2022 году, а в 2018-м. Первоначальная же смета проекта составляла 13,4 млрд. долларов, теперь же эту сумму существенно урезали.
Открытого предпочтения американским системам тоже не было: власти объявили тендер на поставки ЗРК.
Предложение привлекло внимание четырнадцати компаний. Отбор конкурентов завершился в марте 2014 года. Полякам понравились четыре образца: SAMP/T (предложение MBDA и Thales), MEADS (MBDA в паре с Lockheed Martin), американский Patriot (от Raytheon) и израильский «Кела Давид» (Rafael совместно с Raytheon). Два последних проекта в конце концов «интегрировались» в общее предложение: компания «Рэйтеон» с комплексом «Пэтриот», ракеты для которого поставлял бы Израиль. Последнее связано с чрезвычайной дороговизной американских ракет.
«Поэтому Польша выбрала версию комплекса Patriot с ракетой Skyceptor. Это изделие на базе ракеты Stunner из состава израильского комплекса ПВО/ПРО «Кела Давид» («Праща Давида»). Решение с такими ракетами было предложено Raytheon и Rafael в 2013 году, оно называется PAAC-4. PAAC в данном случае расшифровывается как Affordable PAC, то есть «доступный», и предлагается странам, не готовым платить много за комплексы с GEM-T. Стоимость одной ракеты типа Stunner оценивается в миллион долларов».
За все минувшие годы русские так и не атаковали беззащитную Польшу. Однако ждать атак в Варшаве не перестают.
«Программы военной модернизации, запускаемые в Польше, впечатляют. Военные расходы, с середины 1990-х колебавшиеся вокруг отметки 1,9 процента ВВП, в 2015-м скакнули до 2,14 и в 2016-м удержались выше 2 процентов. В абсолютных цифрах они выросли с 25 миллиардов злотых (6,7 миллиарда долларов) в 2010 году до 37-39 миллиардов (10-10,5 миллиарда долларов) в 2015-2016 годах. В дальнейшем оборонные траты планируется держать на уровне 2,5 процента ВВП».
Кроме того, «Пэтриоты», даже если поляки и вправду их купят и поставят на вооружение в 2023 году, едва ли в состоянии защитить страну от российских оперативно-тактических комплексов в полной мере. На что же потратятся миллиарды?
Вероятно, на политическую шумиху, которая в наше время стала оружием номер один в мире.
Ни для кого не секрет, что Польша — первейшее государство, которое всецело поддерживает поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Идея «запретить» русский «Северный поток – 2», который пришёлся по душе немцам и австриякам, имеет не только вашингтонские, но и варшавские корни. И недаром Трамп демонстративно посетил Варшаву: мол, учитесь, союзники.
«Учиться» есть чему: коли Варшава и впрямь закупит дорогостоящие системы у Вашингтона, она намертво привяжет свой оборонный бюджет к Америке. Купить ЗРК — это одно, а обслуживать — другое.
Кроме того, точность системы «Пэтриот» не считается идеальной.
Во время войны в Персидском заливе (1991 год) в США долго шли споры об эффективности «Пэтриотов». Критики заявляли о низкой точности перехвата. Вот некоторые показатели от критиков этой «точности»: 25% в Саудовской Аравии и 33% — в Израиле. В армии США эти данные оспаривают , говоря о 80% успешных перехватов в Саудовской Аравии и 50% — в Израиле.
Однако и пятьдесят процентов не очень впечатляют. Кого устроит 50%-ный перехват ракет «Искандеров»? Вопрос риторический.
Конечно, с тех пор системы усовершенствовались. Однако и по сей день они не зарекомендовали себя как идеальные. В сентябре 2014 года сообщалось, что израильские ЗРК «Пэтриот» сбили Су-24, принадлежащий ВВС Сирии и случайно залетевший в воздушное пространство Израиля. Но в 2016 году беспилотник нарушил воздушное пространство Израиля, а сбить БПЛА «Пэтриот» не смог.
Зато поведение Польши отлично укладывается в американский стандарт внешней политики. Здесь всё совпадает идеально: Россия — «враг номер один», Крым, несмотря на референдум, «аннексирован», Польша желает разместить у себя американские войска на постоянной основе, военные расходы у Варшавы — не менее 2,5%, что очень нравится Трампу, и так далее. Если Россия враг номер один, то Польша в Европе становится «другом номер один» для Вашингтона. А другу жадничать не с руки, надо платить полной мерой. Семь с чем-то миллиардов… Шестая экономика Европы может себе это позволить! В конце концов, это не деньги пана Дуды и пана Мацеревича. Они из народного кармана, из бюджета. А бюджетные деньги — они ж «ничьи», как радостно заявил персонаж популярного фильма «Смертельное оружие». Фильма американского, между прочим.
Пусть польский народ заплатит за солидарность правящей верхушки Польши с американскими капиталистами!
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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