В истребителе Т-50 применят лучшие «космические» наработки

Передовой авиационный комплекс Т-50 получил все лучшие наработки специалистов НИИФИ, имеющих огромный опыт в космическом и авиационном приборостроении. К приборам, используемым в этих отраслях, применяются особо жесткие требования в части обеспечения безотказной работы и стабильности метрологических характеристик. Интеллектуальные системы диагностики и управления этого самолета полностью соответствуют этим требованиям и являются самыми совершенными из существующих на данный момент

Как сообщает пресс-служба «Российских космических систем» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») специально для "Военного обозрения", холдинг разработал аппаратуру для контроля систем российского истребителя пятого поколения Т-50 на основе технологий, применяемых в ракетно-космической технике. Новейшие интеллектуальные датчики и системы мониторинга созданы для управления выпуском шасси и гидравлической системы самолета.- сообщил исполняющий обязанности генерального директора АО «Научно-исследовательский институт физических измерений» (НИИФИ, входит в РКС) Андрей НиколаевНа МАКС-2017 холдинг РКС представит систему контроля параметров шасси. Она обеспечивает контроль давления камер амортизаторов и величин хода штоков амортизаторов передней и основных опор шасси истребителя Т-50, а также выдачу в системы бортового радиоэлектронного оборудования самолета разовых сигналов при обжатии передней и основных опор шасси и разовых сигналов по их положению. Основные элементы системы – цифровые программируемые датчики физических величин. Они имеют высокую стойкость к внешним дестабилизирующим факторам, прежде всего, к температуре и вибрации.Еще одна разработка специалистов холдинга РКС для перспективного авиационного комплекса Т-50 – система измерения температур и управления охлаждением колес. Она обеспечивает контроль температуры тормозных колес опор шасси. На основе получаемых этой системой данных формируются управляющие команды сигналов на включение и отключение вентиляторов охлаждения тормозных колес. Кроме того, эта система может сигнализировать о неготовности к повторному вылету, о перегреве и недопустимости отключения электропитания вентиляторов охлаждения колес. Она может работать в диапазоне температур от -60 до +300 градусов Цельсия.