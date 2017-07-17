14:07 17 июля

В истребителе Т-50 применят лучшие «космические» наработки

Как сообщает пресс-служба «Российских космических систем» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») специально для "Военного обозрения", холдинг разработал аппаратуру для контроля систем российского истребителя пятого поколения Т-50 на основе технологий, применяемых в ракетно-космической технике. Новейшие интеллектуальные датчики и системы мониторинга созданы для управления выпуском шасси и гидравлической системы самолета.

В истребителе Т-50 применят лучшие «космические» наработки


Передовой авиационный комплекс Т-50 получил все лучшие наработки специалистов НИИФИ, имеющих огромный опыт в космическом и авиационном приборостроении. К приборам, используемым в этих отраслях, применяются особо жесткие требования в части обеспечения безотказной работы и стабильности метрологических характеристик. Интеллектуальные системы диагностики и управления этого самолета полностью соответствуют этим требованиям и являются самыми совершенными из существующих на данный момент
- сообщил исполняющий обязанности генерального директора АО «Научно-исследовательский институт физических измерений» (НИИФИ, входит в РКС) Андрей Николаев


На МАКС-2017 холдинг РКС представит систему контроля параметров шасси. Она обеспечивает контроль давления камер амортизаторов и величин хода штоков амортизаторов передней и основных опор шасси истребителя Т-50, а также выдачу в системы бортового радиоэлектронного оборудования самолета разовых сигналов при обжатии передней и основных опор шасси и разовых сигналов по их положению. Основные элементы системы – цифровые программируемые датчики физических величин. Они имеют высокую стойкость к внешним дестабилизирующим факторам, прежде всего, к температуре и вибрации.

Еще одна разработка специалистов холдинга РКС для перспективного авиационного комплекса Т-50 – система измерения температур и управления охлаждением колес. Она обеспечивает контроль температуры тормозных колес опор шасси. На основе получаемых этой системой данных формируются управляющие команды сигналов на включение и отключение вентиляторов охлаждения тормозных колес. Кроме того, эта система может сигнализировать о неготовности к повторному вылету, о перегреве и недопустимости отключения электропитания вентиляторов охлаждения колес. Она может работать в диапазоне температур от -60 до +300 градусов Цельсия.



Использованы фотографии: http://russianspacesystems.ru/
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Комментарии 18

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  1. RASKAT Сегодня, 12:24
    В истребителе Т-50 применят лучшие «космические» наработки

    Кроме того, эта система может сигнализировать о неготовности к повторному вылету, о перегреве и недопустимости отключения электропитания вентиляторов охлаждения колес.

    Я конечно не летчик, но при чем тут перегрев и повторный вылет? Разве нельзя взлетев просто лишние несколько секунд не убирать шасси, от набегающего потока воздуха на таких скоростях они охладятся очень быстро. Мне так кажется.
    RASKAT
    1. Shurik70 Сегодня, 12:37
      Да надоели уже.
      Эти победные отчеты - испытали, установят, будет... НАДОЕЛИ !!!
      Когда, наконец, сообщат не "установят в будущем", а "поступили в войска"?
      Понимаю, что техника на грани возможного, всё надо проверить, да через обряд "стоимость-эффективность" освятить, но меру надо знать. Лучше вообще молчать. как с Арматой молчали, а потом объявили - смотрите, что у нас есть.
      А вот так - хвастаются, а в войсках нет, и даже неизвестно когда будет. Только хуже делают.
      Shurik70
      1. Rusj Сегодня, 12:42
        и что они хуже делают Амерзы ещё дольше разрабатывали и расхваливали свой летак так как нашим и не снилось ! И что в итоге знаем все .
        Rusj
        1. soroKING Сегодня, 12:44
          вы тут не антисемитствуйте! angry
          soroKING
      2. НасРать Сегодня, 12:42
        Цитата: Shurik70
        Только хуже делают.


        проясните, пожалуйста, что стало хуже ?
        НасРать
        1. Shurik70 Сегодня, 12:52
          Цитата: НасРать

          проясните, пожалуйста, что стало хуже ?

          Тем, что слишком затянутые ожидания вызывают разочарования.
          Если нет конкретных сроков - то стоит держать в секрете.
          Shurik70
    2. сибиралт Сегодня, 12:38
      Вот когда применят, тогда и расскажите.
      сибиралт
    3. НасРать Сегодня, 12:38
      Цитата: RASKAT
      Разве нельзя взлетев просто лишние несколько секунд не убирать шасси, от набегающего потока воздуха на таких скоростях они охладятся очень быстро.



      Может быть по тому, что нужно сначала взлететь....

      НасРать
    4. Монос Сегодня, 12:42
      Вы не обратили внимание на запятую."Неготовность" и "перегрев" - информация для разных команд.
      эта система может сигнализировать о неготовности к повторному вылету, о перегреве и недопустимости отключения электропитания вентиляторов охлаждения колес.

      А вообще, радует, что есть кооперация космоса и авиации.
      Монос
  2. Белорус Сегодня, 12:30
    Когда уже о НЕМ заговорят в настоящем времени?
    Белорус
  3. Rusj Сегодня, 12:40
    Ща евреи набегут на эту новость !
    Rusj
    1. Арон Заави Сегодня, 13:05
      Цитата: Rusj
      Ща евреи набегут на эту новость !

      Вы меня звали? Я пришел. tongue Что только коментировать не знаю. Идет рабочий процесс создания новой машины. Ждем результатов.
      Арон Заави
  4. Alexey-74 Сегодня, 12:40
    Все о будущем.... когда уже у Т-50 наступит настоящее? Наработки, разработки это конечно хорошо....но сколько можно , или МО решило Т-50 сразу в космос отправить?
    Alexey-74
    1. Белорус Сегодня, 12:46
      Согласен с вами. Очень затянуто и натянуто все это. Вроде как проект неплохой, но без срока давности постепенно и неотвратимо скатывается к уровню F-35...
      Очень хотелось бы увидеть его ТАКИМ в войсках союзного государства - надежным, современным, любимым летным и техническим персоналом, способным к неоднократной модернизации (как его великолепные старшие братья).
      Белорус
    2. pjastolov Сегодня, 12:46
      или МО решило Т-50 сразу в космос отправить
      и будет он называться Т-5
      pjastolov
    3. Rusj Сегодня, 12:46
      машина испытывается ! что вам надо то всем Амерзы на нас реально не нападут так что спешить некуда .Всё норм . По неподтверждённым данным многие ресурсы писали что Т50 даже уже и в Сирии проходил испытания .! Спешка нужна при ловле блох !
      Rusj
  5. мичман Сегодня, 12:54
    На Т-50 применена моя (я автор патента в числе группы специалистов) комплексная многофункциональная АФС, которая обеспечивает работу систем радионавигации, инструментальной посадки, управления воздушного движения, приема и передачи спец команд, государственного опознавания. Патент на данную АФС принадлежит фирме "Сухой", а Главный конструктор АФС Начальник НТЦ АО "ВНИИРА". Честь имею.
    мичман
  6. _Ugene_ Сегодня, 13:45
    Судя по всему, когда его доведут до ума, денег в бюджете все равно не будет на массовые закупки, так что можно особо не расстраиваться про долгие сроки доводки
    _Ugene_
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