Для пилотов Т-50 создан противоперегрузочный костюм с перфорацией

Мы проблему (вентиляции) решаем. Сделали костюм "дырявым", нанесли перфорацию в зонах наибольшего потоотделения. Это оказалось непросто, поскольку "дырявый" костюм по прочностным характеристикам должен выдержать продувку при сверхзвуке,

Однако летчики-испытатели категорически не хотят ходить с "переноской",