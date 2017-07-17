14:07 17 июля

Для пилотов Т-50 создан противоперегрузочный костюм с перфорацией

Пилоты истребителя 5-го поколения Т-50 получат противоперегрузочный костюм ППК-7 с перфорацией для вентиляции тела, передает ТАСС сообщение гендиректора НПП «Звезда» Сергея Позднякова.



Мы проблему (вентиляции) решаем. Сделали костюм "дырявым", нанесли перфорацию в зонах наибольшего потоотделения. Это оказалось непросто, поскольку "дырявый" костюм по прочностным характеристикам должен выдержать продувку при сверхзвуке,
сказал Поздняков.


Осенью прошлого года Поздняков сообщил агентству, что после первой же примерки «летчики жаловались на то, что в новом костюме жарко, он слишком плотный». В этой связи конструкторам пришлось искать пути решения проблемы вентилирования.

По словам гендиректора, летчикам вместо перфорации предлагался другой вариант – «использовать маленький чемоданчик автономной системы вентиляции, подобный тому, который перед посадкой в космический корабль носят космонавты».

Однако летчики-испытатели категорически не хотят ходить с "переноской",
сказал он.

К настоящему времени заводские испытания нового костюма завершены. «В ближайшее время должны начаться государственные наземные испытания», – сообщил он.

Использованы фотографии: ТАСС/пресс-служба НПП "Звезда"
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Комментарии 3

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  1. pjastolov Сегодня, 13:08
    нанесли перфорацию в зонах наибольшего потоотделения. Это оказалось непросто, поскольку "дырявый" костюм по прочностным характеристикам должен выдержать продувку при сверхзвуке,
    советское изделии рвется где угодно но не по перфорации laughing
    pjastolov
  2. винипух Сегодня, 13:26
    маленький чемоданчик автономной системы вентиляции, подобный тому, который перед посадкой в космический корабль носят космонавты»


    Интересно, а что у космонавтов в этом чемоданчике? Постоянно несут с собой в ракету. Неужели его нельзя было сразу туда доставить и ходить налегке.
    винипух
    1. Deadушка Сегодня, 13:34
      Цитата: винипух
      Интересно, а что у космонавтов в этом чемоданчике?

      АРП на год laughing
      там же написано - "маленький чемоданчик автономной системы вентиляции", в корабле они к стационарной подключаются.
      Deadушка
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