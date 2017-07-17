14:07 17 июля

Франция продемонстрировала новую многоцелевую бронированную машину Griffon

Франция показала первые результаты армейской программы перевооружения Scorpion. 14 июля, во время военного парада по случаю Дня взятия Бастилии среди многочисленных образцов военной техники была показана многоцелевая бронированная машина Griffon, сообщает "Warspot"

Франция продемонстрировала новую многоцелевую бронированную машину Griffon


Согласно программы перевооружения Scorpion, создаются многоцелевая бронированная машина Griffon, боевая разведывательная бронированная машина Jaguar и легкая бронированная машина VBMR-L, а также ведется глубокая модернизация танка Leclerc. Первыми на армейскую службу поступят Griffon и Jaguar, заменив боевые машины VAB APC, AMX10RC и ERC-90 Sagaie.




В рамках первого заказа планируется поставка французской армии 319 машин Griffon VBMR (Véhicule Blindé MutiRôle). Известно, что в общей сложности планируется закупить 1722 «Грифона», при этом в войска машины начнут поступать уже в следующем году. Griffon станет универсальной машиной, которая будет выпускаться в пяти модификациях (бронетранспортер, командный пункт и другие).

В машине смогут разместиться до десяти человек (без учета экипажа), а ее вооружение будет состоять из дистанционно управляемого боевого модуля с пулеметом калибра 12,7 или 7,62 мм либо 40-мм автоматического гранатомета.

Использованы фотографии: armyrecognition.com
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Комментарии 8

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  1. bouncyhunter Сегодня, 13:14
    Может , кто в курсе : что за восьмиствольное чудо на крыше ? recourse
    bouncyhunter
    1. Teberii Сегодня, 13:18
      Написано же,гранатомет, скорей всего дымовой завесы.
      Teberii
      1. МПК105 Сегодня, 13:25
        В Минобороны Франции Jaguar называют самой сложной боевой машиной из программы Scorpion. Он будет оснащён новой 40-мм автоматической пушкой 40 CTAS, использующей телескопические снаряды (снаряд утоплен в гильзу и находится внутри порохового заряда). На вооружении Jaguar также состоит противотанковый ракетный комплекс и боевой модуль дистанционного управления с 7,62-мм пулеметом.



        Griffon станет универсальной машиной, которая будет выпускаться в пяти модификациях (бронетранспортер, командный пункт и другие). В машине смогут разместиться до десяти человек (не включая экипаж), а ее вооружение будет состоять из дистанционно управляемого боевого модуля с пулеметом калибра 12,7 или 7,62 мм, или же 40-мм автоматического гранатомета.
        Перевооружаются люди...Готовятся...Хиханьки всё вам тут...
        МПК105
        1. Околоточный Сегодня, 13:37
          Алексей, опять нытьё? Так тебе кто мешает? Тоже перевооружайся.
          Околоточный
          1. МПК105 Сегодня, 13:39
            hi Не нытьё,а прагматичный взгляд на окружающую действительность...Уффф...Выговорил наконец-то,даже без ошибок,по-моему... laughing laughing laughing
            МПК105
    2. mayday Сегодня, 13:19
      Может , кто в курсе : что за восьмиствольное чудо на крыше


      Скорее всего комплекс со слезоточивым газом, для распугивания протестующих арабов..)
      mayday
  2. Yauzbek Сегодня, 13:39
    Для полиции самая то
    Yauzbek
  3. Серый брат Сегодня, 14:01
    армейской программы перевооружения Scorpion

    "Скорпион"... сколько пафоса...
    Серый брат
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