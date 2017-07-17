Франция продемонстрировала новую многоцелевую бронированную машину Griffon
Франция показала первые результаты армейской программы перевооружения Scorpion. 14 июля, во время военного парада по случаю Дня взятия Бастилии среди многочисленных образцов военной техники была показана многоцелевая бронированная машина Griffon, сообщает "Warspot"
Согласно программы перевооружения Scorpion, создаются многоцелевая бронированная машина Griffon, боевая разведывательная бронированная машина Jaguar и легкая бронированная машина VBMR-L, а также ведется глубокая модернизация танка Leclerc. Первыми на армейскую службу поступят Griffon и Jaguar, заменив боевые машины VAB APC, AMX10RC и ERC-90 Sagaie.
В рамках первого заказа планируется поставка французской армии 319 машин Griffon VBMR (Véhicule Blindé MutiRôle). Известно, что в общей сложности планируется закупить 1722 «Грифона», при этом в войска машины начнут поступать уже в следующем году. Griffon станет универсальной машиной, которая будет выпускаться в пяти модификациях (бронетранспортер, командный пункт и другие).
В машине смогут разместиться до десяти человек (без учета экипажа), а ее вооружение будет состоять из дистанционно управляемого боевого модуля с пулеметом калибра 12,7 или 7,62 мм либо 40-мм автоматического гранатомета.
Согласно программы перевооружения Scorpion, создаются многоцелевая бронированная машина Griffon, боевая разведывательная бронированная машина Jaguar и легкая бронированная машина VBMR-L, а также ведется глубокая модернизация танка Leclerc. Первыми на армейскую службу поступят Griffon и Jaguar, заменив боевые машины VAB APC, AMX10RC и ERC-90 Sagaie.
В рамках первого заказа планируется поставка французской армии 319 машин Griffon VBMR (Véhicule Blindé MutiRôle). Известно, что в общей сложности планируется закупить 1722 «Грифона», при этом в войска машины начнут поступать уже в следующем году. Griffon станет универсальной машиной, которая будет выпускаться в пяти модификациях (бронетранспортер, командный пункт и другие).
В машине смогут разместиться до десяти человек (без учета экипажа), а ее вооружение будет состоять из дистанционно управляемого боевого модуля с пулеметом калибра 12,7 или 7,62 мм либо 40-мм автоматического гранатомета.
Использованы фотографии: armyrecognition.com
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