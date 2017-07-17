14:07 17 июля

Экспорт вооружений для ВВС в этом году составил около $ 2 млрд

В первой половине текущего года инозаказчики закупили в России вооружения и техники для ВВС на сумму около $ 2 млрд., передает ТАСС сообщение заместителя гендиректора «Рособоронэкспорта» Сергея Ладыгина.



Только в первой половине 2017 года экспорт вооружения и военной техники для ВВС по нашим контрактам составил около $2 млрд. Ожидаем, что по итогам МАКС (Международного авиационно-космического салона) сможем увеличить портфель заказов для обеспечения будущих поставок,
сказал Ладыгин.


По его словам, «запланировано подписание еще более 10 контрактных документов и соглашений о сотрудничестве с иностранными правительствами и компаниями, а также российскими предприятиями-производителями продукции военного назначения».

«Рособоронэкспорт» выступает генеральным партнером салона МАКС-2017, который пройдет с 18 по 23 июля в Жуковском.

На своем стенде компания представит более 160-ти образцов продукции военного назначения преимущественно для ВВС и ПВО.

Использованы фотографии: http://roe.ru
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 5

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. МПК105 Сегодня, 13:33
    Вот радосто-то.......Наверное,школ да больниц настроят на эти деньжищщи...
    МПК105
    1. cariperpaint Сегодня, 13:39
      а какое они имеют отношение к этому?))) только налоги и все.
      cariperpaint
    2. Logall Сегодня, 13:41
      Цитата: МПК105
      Вот радосто-то.......Наверное,школ да больниц настроят на эти деньжищщи...

      Конечно же нет! Все деньги от ВПК идут обратно в ВПК. Иначе их содержание ляжет на социалку. Новые образцы разработают. Наверное​...
      Logall
    3. seti Сегодня, 13:48
      Кр
      Цитата: МПК105
      Вот радосто-то.......Наверное,школ да больниц настроят на эти деньжищщи...

      Конечно радость. Во первых это означает что появятся оборотные средства у нашего Рособоронэкспорта. Во вторых наши предприятия выпускающие военную продукцию и различные смежники будут обеспечены работой и заказами. В третьих мы привязываем к себе этих покупателей на долгосрочную перспективу поскольку ремонтировать/модернизировать им конечно придется у нас же. И немаловажно что это дополнительные налоги в наш бюджет.
      Школы и больницы конечно врядли что то из этих денег получат но и финансируются они не из этих средств.
      seti
      1. МПК105 Сегодня, 14:02
        А ИЗ КАКИХ ЖЕ???Огорчу вас всех,это я вас содержу за свой счёт,здоровенных дядек и тёток.Или у нас доходы расписаны?Тебе.Мне.Опять тебе.А не должны,по-твоему,эти деньги на нужды людские идти,или всё устраивает?Пенсия военно-ментовская капает,и ладно...И сдохните все остальные россияне,к кормушке недопущенные?Или вы думали,что деньги вам путин с неба в голубом конверте присылает,Вот откуда они берутся-
        Я могу много таких фото показать,если у кого сомнения остались,за чей счёт живут-..... неблагодарные....
        МПК105
Картина дня