Экспорт вооружений для ВВС в этом году составил около $ 2 млрд

Только в первой половине 2017 года экспорт вооружения и военной техники для ВВС по нашим контрактам составил около $2 млрд. Ожидаем, что по итогам МАКС (Международного авиационно-космического салона) сможем увеличить портфель заказов для обеспечения будущих поставок,

В первой половине текущего года инозаказчики закупили в России вооружения и техники для ВВС на сумму около $ 2 млрд., передает ТАСС сообщение заместителя гендиректора «Рособоронэкспорта» Сергея Ладыгина.сказал Ладыгин.По его словам, «запланировано подписание еще более 10 контрактных документов и соглашений о сотрудничестве с иностранными правительствами и компаниями, а также российскими предприятиями-производителями продукции военного назначения».«Рособоронэкспорт» выступает генеральным партнером салона МАКС-2017, который пройдет с 18 по 23 июля в Жуковском.На своем стенде компания представит более 160-ти образцов продукции военного назначения преимущественно для ВВС и ПВО.