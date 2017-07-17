Южная Корея испытала прототип радара AESA для многоцелевого истребителя
Как сообщает портал defence-blog.com , южнокорейская компания Hanwha Systems провела публичную презентацию прототипа радара AESA для создаваемого южнокорейского передового многоцелевого истребителя.
Активная фазированная антенная решетка (AESA, active electronically scanned array) является основой радиолокационной станции перспективного истребителя. Агентство оборонных разработок (Agency for Defense Development, ADD) при Минобороны Южной Кореи заказало ее разработку компании Hanwha Systems, чтобы удостовериться, что отечественная промышленность способна освоить эту сравнительно новую технологию.
Как ранее сообщалось, о проекте KF-X впервые сообщили в 2001 году. В 2010 году к проекту создания перспективного истребителя присоединилась Индонезия — страны договорились собрать 200 самолетов (120 единиц — для Южной Кореи, 80 единиц — для Индонезии).
Первые прототипы истребителей KF-X планируется создать в начале 2020-х годов, а к 2026 году страны-партнеры планируют наладить их серийное производство. Согласно описанию проекта, Южная Корея и Индонезия планируют разработать самолет, который будет превосходить по боевым возможностям истребители четвертого поколения (F-16), но при этом не будет в полной мере обладать стелс-возможностями самолетов пятого поколения (F-35, F-22).
Активная фазированная антенная решетка (AESA, active electronically scanned array) является основой радиолокационной станции перспективного истребителя. Агентство оборонных разработок (Agency for Defense Development, ADD) при Минобороны Южной Кореи заказало ее разработку компании Hanwha Systems, чтобы удостовериться, что отечественная промышленность способна освоить эту сравнительно новую технологию.
Как ранее сообщалось, о проекте KF-X впервые сообщили в 2001 году. В 2010 году к проекту создания перспективного истребителя присоединилась Индонезия — страны договорились собрать 200 самолетов (120 единиц — для Южной Кореи, 80 единиц — для Индонезии).
Первые прототипы истребителей KF-X планируется создать в начале 2020-х годов, а к 2026 году страны-партнеры планируют наладить их серийное производство. Согласно описанию проекта, Южная Корея и Индонезия планируют разработать самолет, который будет превосходить по боевым возможностям истребители четвертого поколения (F-16), но при этом не будет в полной мере обладать стелс-возможностями самолетов пятого поколения (F-35, F-22).
Использованы фотографии: defence-blog.com
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