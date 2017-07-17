Из архивов Минобороны об освобождении Польши

В лесах скрываются большие группы поляков, обманутых немцами, которые совместно с ними делают налёты на наши коммуникации и убивают красноармейцев.

Поляки беженцы из окрестных мест и банды бульбовцев организовались при немцах и сейчас свирепствуют против населения и нападают на Красную Армию. Немцы их всех снабжают оружием, боеприпасами и продуктами

Гражданское население, которое в первое время полностью пошло за АК (Армия Крайова), в ходе боёв с немцами увидело провал планов АК. Населению стало ясно, что восстание начато без всякого согласования с Красной Армией. Антисоветская пропаганда, развёрнутая реакционными элементами, начала терять свою популярность. Среди населения появились протесты против руководства АК, паника, требования капитуляции. 18.9 имело место вооруженное выступление групп гражданского населения против руководства АК, которые стремились устранить АК как элемент, из-за которого Красная Армия не вступает в Варшаву и не оказывает никакой помощи гражданскому населению.



К моменту моего прибытия в Варшаву в городе царил голод. Солдаты в качестве питания получали: утром горячую воду, днём и вечером горячий суррогат кофе. Хлеба и крупы не было. Гражданское население не получало никакого продовольствия. Одновременно в городе имела место разная разнузданная спекуляция продуктами питания. На базаре можно было купить всё, включая сало и хлеб. Продажа шла исключительно на золото и доллары. Было известно, что крупнейшие фабриканты и помещики, находившиеся в городе, обладают крупными запасами продовольствия, охранявшегося вооружённой стражей. Городская Управа, руководимая лондонским правительством, не принимала никаких мер к регулированию снабжения населения. Ежедневно сотни людей умирали от голода и болезней.



Официальная пропаганда руководства АК, которая выпускала ежедневно информационные бюллетени, утверждала об эффективности сбрасывания англо-американской авиацией продовольствия для населения и снаряжения повстанцам. В действительности англо-американские самолёты не имели никакого эффекта. 14.9 был организован демонстративный полёт 80 тяжёлых самолётов, которые с высоты до 3 тысяч метров сбросили большое количество грузов, из которых не менее 95% попало к немцам.

Не так давно, находясь с визитом в Варшаве, американский президент Дональд Трамп заявил о том, что вина за провал Варшавского восстания лежит на СССР. По словам Трампа, для которого текст выступления подготовили заранее – в угоду нынешним польским элитам, советские войска «дожидались, когда восстание будет подавлено немцами и не вступили в бои раньше, хотя поляки ждали помощи».На нашем сайте были опубликованы архивные документы, позволяющие сделать выводы о том, что само Варшавское восстание могло быть немецкой провокацией, так как в нём участие принимали завербованные немецкой разведкой представители польской агентуры. Провокация могла понадобиться для быстрого выявления просоветских варшавян и фактически контролируемого поражения восстания, у которого не могло быть иного исхода на тот момент. Не зря советские военачальника в своих мемуарах недоумевали, почему для восстания был выбран столь неподходящий момент.На этом фоне в сети опубликованы и другие архивные документы Центрального архива Минобороны России, в которых рассказывается о том, как польские антисоветские формирования, подготовленные западными разведками, включая немецкие разведструктуры, пытались противостоять продвижению Красной Армии в западном направлении. Для этого использовались отряды Армии Крайовой, а также банды, вооружённые при активном участии немецких разведподразделенийАрхивный документ о нападении на автомобиль 328-й стрелковой дивизии:Вот несколько выдержек, которые были изъяты из писем красноармейцев (орфография и пунктуация источников сохраняется).Данные архива МО РФ говорят о том, что советские войска пытались пробиваться к Варшаве, в которой на момент развязки восстания царил голод и неразбериха между самими восставшими. Из донесения разведчика штаба 1-го Белорусского фронта «Олега» от 2 октября 1944 года.