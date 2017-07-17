Концерн РТИ представит на МАКС-2017 новые РЛС
Предприятия концерна РТИ покажут на международном салоне МАКС-2017 новейшие радиолокационные станции (РЛС), передает ТАСС сообщение пресс-службы компании.
По данным пресс-службы, «радиолокационная станция "Витим" – это информационное средство контроля воздушно-космической обстановки, обеспечивающее в непрерывном режиме обнаружение, сопровождение и классификацию баллистических, космических и аэродинамических объектов, проходящих через указанную зону наблюдения». Она предназначена для «поиска, обнаружения и сопровождения баллистических ракет и их головных частей, искусственных спутников Земли, аэродинамических целей в зоне наблюдения».
МРЛС является «средством эффективного мониторинга воздушного пространства в заданной зоне ответственности. Станция предназначена для сверхдальнего обнаружения, определения координат и параметров движения широкого класса воздушных целей (в том числе изготовленных с применением технологии "стелс") в условиях интенсивных промышленных и естественных помех», говорится в сообщении.
Что касается РЛС «Сурок», то это уникальная малогабаритная станция, предназначенная для обнаружения «маловысотных воздушных объектов – планеров, вертолетов, самолетов, в том числе БЛА, в ближней зоне ответственности». По оценке специалистов, «Сурок» – «наиболее технически и экономически эффективное средство оперативного создания круговых зон непрерывного контроля воздушной обстановки особенно в районах, не контролируемых иными средствами».
Кроме того, руководством концерна подготовлена большая деловая программа, в рамках которой состоится ряд переговоров с представителями различных государств, дипломатами, военными атташе и делегациями иностранных компаний.
Так, ОАО "НПК "НИИДАР" ознакомит участников авиасалона сразу с тремя разработками - РЛС "Витим", МРЛС и "Сурок",отметили в компании.
По данным пресс-службы, «радиолокационная станция "Витим" – это информационное средство контроля воздушно-космической обстановки, обеспечивающее в непрерывном режиме обнаружение, сопровождение и классификацию баллистических, космических и аэродинамических объектов, проходящих через указанную зону наблюдения». Она предназначена для «поиска, обнаружения и сопровождения баллистических ракет и их головных частей, искусственных спутников Земли, аэродинамических целей в зоне наблюдения».
МРЛС является «средством эффективного мониторинга воздушного пространства в заданной зоне ответственности. Станция предназначена для сверхдальнего обнаружения, определения координат и параметров движения широкого класса воздушных целей (в том числе изготовленных с применением технологии "стелс") в условиях интенсивных промышленных и естественных помех», говорится в сообщении.
Что касается РЛС «Сурок», то это уникальная малогабаритная станция, предназначенная для обнаружения «маловысотных воздушных объектов – планеров, вертолетов, самолетов, в том числе БЛА, в ближней зоне ответственности». По оценке специалистов, «Сурок» – «наиболее технически и экономически эффективное средство оперативного создания круговых зон непрерывного контроля воздушной обстановки особенно в районах, не контролируемых иными средствами».
Кроме того, руководством концерна подготовлена большая деловая программа, в рамках которой состоится ряд переговоров с представителями различных государств, дипломатами, военными атташе и делегациями иностранных компаний.
Использованы фотографии: http://www.oaorti.ru
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