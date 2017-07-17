Расчеты российских «Ураганов» уничтожили в Таджикистане условную бандгруппу
Военнослужащие российской базы в Таджикистане в ходе проверки боеготовности нанесли из реактивных систем залпового огня «Ураган» удар по условной бандгруппе, находившейся на удалении 15 км, сообщает пресс-служба Центрального округа.
Учение прошло на полигоне Харбмайдон. «В подготовке данных для стрельбы приняли участие офицеры Вооруженных сил Таджикистана, объективный контроль подтвердил полное уничтожение целей», – говорится в релизе.
В пресс-службе рассказали, что «ранее дивизион большой мощности в составе военной базы был поднят по тревоге, восемь пусковых и транспортно-заряжающих машин совершили 280-километровый марш в район выполнения задач, после чего расчеты оборудовали и замаскировали позиции».
К стартовавшей в пятницу проверке привлечены более 3 тыс. военнослужащих РФ и Таджикистана. Подразделения выполняют задачи при поддержке российской оперативно-тактической и армейской авиации.
«С российской стороны практические действия штабов и войск проверяет командующий войсками ЦВО генерал-полковник Владимир Зарудницкий, с таджикистанской – начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-майор Эмомали Собирзода», – добавили в округе.
Учение прошло на полигоне Харбмайдон. «В подготовке данных для стрельбы приняли участие офицеры Вооруженных сил Таджикистана, объективный контроль подтвердил полное уничтожение целей», – говорится в релизе.
В пресс-службе рассказали, что «ранее дивизион большой мощности в составе военной базы был поднят по тревоге, восемь пусковых и транспортно-заряжающих машин совершили 280-километровый марш в район выполнения задач, после чего расчеты оборудовали и замаскировали позиции».
К стартовавшей в пятницу проверке привлечены более 3 тыс. военнослужащих РФ и Таджикистана. Подразделения выполняют задачи при поддержке российской оперативно-тактической и армейской авиации.
«С российской стороны практические действия штабов и войск проверяет командующий войсками ЦВО генерал-полковник Владимир Зарудницкий, с таджикистанской – начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-майор Эмомали Собирзода», – добавили в округе.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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