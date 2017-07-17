17:04 17 июля

Расчеты российских «Ураганов» уничтожили в Таджикистане условную бандгруппу

Военнослужащие российской базы в Таджикистане в ходе проверки боеготовности нанесли из реактивных систем залпового огня «Ураган» удар по условной бандгруппе, находившейся на удалении 15 км, сообщает пресс-служба Центрального округа.

Расчеты российских «Ураганов» уничтожили в Таджикистане условную бандгруппу


Учение прошло на полигоне Харбмайдон. «В подготовке данных для стрельбы приняли участие офицеры Вооруженных сил Таджикистана, объективный контроль подтвердил полное уничтожение целей», – говорится в релизе.


В пресс-службе рассказали, что «ранее дивизион большой мощности в составе военной базы был поднят по тревоге, восемь пусковых и транспортно-заряжающих машин совершили 280-километровый марш в район выполнения задач, после чего расчеты оборудовали и замаскировали позиции».

К стартовавшей в пятницу проверке привлечены более 3 тыс. военнослужащих РФ и Таджикистана. Подразделения выполняют задачи при поддержке российской оперативно-тактической и армейской авиации.

«С российской стороны практические действия штабов и войск проверяет командующий войсками ЦВО генерал-полковник Владимир Зарудницкий, с таджикистанской – начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-майор Эмомали Собирзода», – добавили в округе.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 7

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  1. Чёрный Сегодня, 14:10
    Боюсь, что вся эта катавасия в Афгане и с транах Средней Азии закончится тем, что скоро придётся наносить удары уже не по условным бандгруппам.Медленно , но неуклонно Срелняя Азия скатывается в пропасть хаоса и междуусобиц....
    Чёрный
    1. cniza Сегодня, 14:21
      К сожалению , это очень возможный сценарий.
      cniza
  2. Вояджер Сегодня, 14:32
    Странный заголовок, если честно :) То, что российские Ураганы - понятно. То, что вжарили тоже. А то, что это оказались учения - лишь в конце замыкает, переворачивая суть с ног на голову)) Написали бы, что те-то там-то провели учения..
    Вояджер
    1. Lexa-149 Сегодня, 14:47
      Так именно так и написали, что уничтожили УСЛОВНУЮ бандгруппу. Правда, использовать УРАГАНы по какой-то там отдельной бандгруппе как-то нерационально что-ли. Этак по бандгруппе можно нанести и тактический ядерный удар. Или, по условиям учений, "условная бандруппа" была сравнима с МСП в районе сосредоточения.
      Lexa-149
      1. Вояджер Сегодня, 15:00
        Вы не поняли суть. Этот заголовок звучит примерно как "Россия стала ведущей сверхдержавой и запустила экспедицию на Марс в новом художественном кинофильме."
        Вояджер
  3. NUR Сегодня, 14:35
    Так напряженно становится на всем постсоветском пространстве и средняя Азия не исключение.
    NUR
  4. Чарик Сегодня, 16:05
    а на фото грады???
    Чарик
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