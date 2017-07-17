Лучшие из лучших: истребители МиГ-31 и МиГ-25

Эти два самолёта может не так изящны, как Су-27 или МиГ-29. Может быть, они не могут делать Кобру или Мёртвую Петлю, потому что сразу улетят куда-нибудь в космос. И конечно, они не летают так красиво, как Су-35С и немного кажутся квадратными, но им, собственно, не нужно ни изящество, ни высший пилотаж или красивый полёт, потому что эти два истребителя - самые быстрые серийные самолёты на нашей планете. Они летают они так высоко, что пилотам приходится одевать скафандры, не говоря о том, что даже не все ракеты могут догнать их.