17:04 17 июля

Лучшие из лучших: истребители МиГ-31 и МиГ-25

Эти два самолёта может не так изящны, как Су-27 или МиГ-29. Может быть, они не могут делать Кобру или Мёртвую Петлю, потому что сразу улетят куда-нибудь в космос. И конечно, они не летают так красиво, как Су-35С и немного кажутся квадратными, но им, собственно, не нужно ни изящество, ни высший пилотаж или красивый полёт, потому что эти два истребителя - самые быстрые серийные самолёты на нашей планете. Они летают они так высоко, что пилотам приходится одевать скафандры, не говоря о том, что даже не все ракеты могут догнать их.




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Комментарии 1

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  1. Mystery12345 Сегодня, 14:55
    Лучшие из лучших: истребители МиГ-31 и МиГ-25
    чего мусолить тему,если ЭТО- единственные комплексы в мире...? тут-да, Наши лучшие...это не в футболе...
    Mystery12345
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