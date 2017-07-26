10:04 26 июля

Бронированный фронтовой штурмовик Су-25. Инфографика

Су-25 — советский/российский фронтовой штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолёт. Предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днём и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. Во время испытаний в ДРА в ВВС СССР получил прозвище «Грач».


Первоисточник: http://infosurfing.ru/


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