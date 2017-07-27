Перспективная БМП на базе платформы «Курганец-25». Инфографика

«Объект 695» — перспективная боевая машина пехоты, созданная на базе универсальной средней гусеничной платформы «Курганец-25».Моторно-трансмиссионное отделение платформы расположено в передней части корпуса и сдвинуто вправо для улучшения компоновки машины. Для выгрузки десанта используется аппарель с дополнительной дверью в ней. Масса машины будет составлять примерно 25 тонн. Пассивную броню будет дополнять комплекс активной защиты на башне. Боекомплект и вооружение изолированы от десанта и экипажа.Экипаж состоит из трёх человек. Десантное отделение рассчитано на восемь человек.