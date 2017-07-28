Тральщик-вертолетоносец проекта 923 «Гранат». Инфографика

Тральщики проекта 923 (полное название — Эскадренные тральщики-вертолётоносцы проекта 923 «Гранат») — неосуществленный проект советских кораблей 1970-х годов — гибрид тральщика и вертолётоносца, специализированный корабль океанской зоны.За основу были взяты корпус и главная энергетическая установка большого противолодочного корабля проекта 1155 (конструкция надстройки, расположение помещений, постов и радиоэлектронных средств). Вооружение тральщика включало два ЗРК «Кинжал» в носу и корме (64 ракеты), две 100-мм артустановки АК-100, четыре шестиствольных 30-мм зенитных автоматов АК-630 (в две батареи, по одной на борт), одна спаренная 25-мм установка 3М-2М для отстрела мин и комплекс противоторпедной, противоминной и противолодочной защиты «Удав-1».