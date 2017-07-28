12:15 28 июля

Тральщик-вертолетоносец проекта 923 «Гранат». Инфографика

Тральщики проекта 923 (полное название — Эскадренные тральщики-вертолётоносцы проекта 923 «Гранат») — неосуществленный проект советских кораблей 1970-х годов — гибрид тральщика и вертолётоносца, специализированный корабль океанской зоны.

За основу были взяты корпус и главная энергетическая установка большого противолодочного корабля проекта 1155 (конструкция надстройки, расположение помещений, постов и радиоэлектронных средств). Вооружение тральщика включало два ЗРК «Кинжал» в носу и корме (64 ракеты), две 100-мм артустановки АК-100, четыре шестиствольных 30-мм зенитных автоматов АК-630 (в две батареи, по одной на борт), одна спаренная 25-мм установка 3М-2М для отстрела мин и комплекс противоторпедной, противоминной и противолодочной защиты «Удав-1».


Первоисточник: https://inforeactor.ru/


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Комментарии 2

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  1. svp67 Сегодня, 08:03
    Да уж, современной России уже не до такой "экзотики". Нам бы по больше основных кораблей суметь быстро построить...
    svp67
  2. EvilLion Сегодня, 08:41
    Жирно-то как. А за границей до такого додумались?
    EvilLion
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