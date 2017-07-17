17:04 17 июля

Военное представительство Минобороны РФ на Иркутском авиазаводе приняло партию Су-30СМ

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, сегодня специалистами 420-го военного представительства МО РФ на Иркутском авиационном заводе была осуществлена техническая приемка очередной партии многоцелевых истребителей Су-30СМ в рамках выполнения Государственного оборонного заказа.

Военное представительство Минобороны РФ на Иркутском авиазаводе приняло партию Су-30СМ

архивное фото


Самолеты выдержали все виды испытаний, предусмотренные контрактом и технической документацией, приняты военным представительством и инженерно-техническим составом Западного военного округа и готовы к отправке
- говорится в сообщении департамента.


Многоцелевой истребитель Су-30СМ (серийный, модернизированный) (Flanker-H, по классификации НАТО) предназначен как для завоевания господства в воздухе, так и для нанесения ударов по наземным и надводным целям. В конструкции самолета применено переднее горизонтальное оперение (ПГО) и двигатели с управляемым вектором тяги (УВТ). За счет применений данных решений самолет обладает сверхманевренностью. На Су-30СМ установлена многофункциональная радиолокационная станция управления (РЛСУ) "Барс". В состав номенклатуры боеприпасов истребителя входит широкий ассортимент средств поражения, включая ракеты класса "воздух - воздух" и высокоточное управляемое оружие класса "воздух - земля". Су-30СМ может применяться в качестве самолета для подготовки летчиков для перспективных одноместных истребителей. С 2012 года ведется строительство этих самолетов для ВВС РФ.


Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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Комментарии 5

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  1. Андрей К Сегодня, 15:06
    Военное представительство Минобороны РФ на Иркутском авиазаводе приняло партию Су-30СМ

    Новость хорошая.
    Самолёт обкатан, проверен.
    Дай Бог, чтоб ВКС успешно провели замену устаревающей техники good
    Андрей К
  2. seti Сегодня, 15:11
    Помнится говорили что упор для своих ВКС будет в первую очередь на СУ-35 а Су-30 как бы вторичен и большей частью для экспорта.. Но видимо он настолько хорошо себя зарекомендовал что теперь он предпочтительнее. Во всяком случае больше на слуху по приемке именно Су-30. Хотя возможно разница в цене тоже дает о себе знать.
    seti
    1. Bronevick Сегодня, 15:14
      Су-30СМ хорошая машина для авиации ВМФ.
      Bronevick
  3. Чарик Сегодня, 16:02
    Сколько????
    Чарик
  4. tomket Сегодня, 16:35
    Интересно, почему не сообщают в каком количестве передали?
    tomket
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