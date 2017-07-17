Военное представительство Минобороны РФ на Иркутском авиазаводе приняло партию Су-30СМ
Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, сегодня специалистами 420-го военного представительства МО РФ на Иркутском авиационном заводе была осуществлена техническая приемка очередной партии многоцелевых истребителей Су-30СМ в рамках выполнения Государственного оборонного заказа.
Многоцелевой истребитель Су-30СМ (серийный, модернизированный) (Flanker-H, по классификации НАТО) предназначен как для завоевания господства в воздухе, так и для нанесения ударов по наземным и надводным целям. В конструкции самолета применено переднее горизонтальное оперение (ПГО) и двигатели с управляемым вектором тяги (УВТ). За счет применений данных решений самолет обладает сверхманевренностью. На Су-30СМ установлена многофункциональная радиолокационная станция управления (РЛСУ) "Барс". В состав номенклатуры боеприпасов истребителя входит широкий ассортимент средств поражения, включая ракеты класса "воздух - воздух" и высокоточное управляемое оружие класса "воздух - земля". Су-30СМ может применяться в качестве самолета для подготовки летчиков для перспективных одноместных истребителей. С 2012 года ведется строительство этих самолетов для ВВС РФ.
архивное фото
Самолеты выдержали все виды испытаний, предусмотренные контрактом и технической документацией, приняты военным представительством и инженерно-техническим составом Западного военного округа и готовы к отправке- говорится в сообщении департамента.
Многоцелевой истребитель Су-30СМ (серийный, модернизированный) (Flanker-H, по классификации НАТО) предназначен как для завоевания господства в воздухе, так и для нанесения ударов по наземным и надводным целям. В конструкции самолета применено переднее горизонтальное оперение (ПГО) и двигатели с управляемым вектором тяги (УВТ). За счет применений данных решений самолет обладает сверхманевренностью. На Су-30СМ установлена многофункциональная радиолокационная станция управления (РЛСУ) "Барс". В состав номенклатуры боеприпасов истребителя входит широкий ассортимент средств поражения, включая ракеты класса "воздух - воздух" и высокоточное управляемое оружие класса "воздух - земля". Су-30СМ может применяться в качестве самолета для подготовки летчиков для перспективных одноместных истребителей. С 2012 года ведется строительство этих самолетов для ВВС РФ.
Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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