Неудержимая эволюция. Модернизацию Украины не остановить

Пресс-служба министерства обороны Украины заявила о планах увеличения количества полигонов для проведения совместных учений с Организацией Североатлантического договора. Данное решение было принято по результатам встречи главы украинского военного ведомства Степана Полторака с командующим войсками США в Европе генералом Беном Ходжесом.Украинские руководители из высших эшелонов власти всегда отличались крайне противоречивыми достижениями, общей особенностью которых является откровенное несоответствие национальным интересам государства как в экономическом плане, так и в социальной и военной областях. В список таких «успехов» можно записать приведение военного флота в недееспособное состояние, разрушение производственных мощностей, добровольный переход к модели экономики, основанной на иностранных кредитах, поддержка на государственном уровне националистической идеологии. В общем, продолжать можно практически бесконечно.Однако, несмотря на столь явную некомпетентность киевских чиновников в выполнении задач государственной важности, беспристрастным украинским журналистам и «кристально честным» информационным агентствам удается находить «положительные» аспекты чуть ли не в каждом провале своих руководителей. Президент страны Петр Порошенко полетел в Вашингтон на пятнадцатиминутную встречу с лидером США Дональдом Трампом и добился того, что купил американский уголь взамен на поддержку со стороны Белого дома – успех. Удалось выпросить очередной кредит у западных финансовых организаций – снова победа. Тринадцать лет идти (читай ползти) в Европу и получить сомнительный и бесполезный для большей части населения безвизовый режим – это вообще главное достижение новейшей истории Украины (господин Порошенко именно так и считает).Не отстает от президента и министр обороны Степан Полторак, который договорился с американским генералом Ходжесом о превращении страны в военный полигон для вооруженных сил НАТО. Вот она – эволюция независимой и свободной Украины. Не прошло и тридцати лет самостоятельной жизни, а страна превращена в военно–тренировочный полигон для иностранных государств. Самое главное, что на взаимовыгодных условиях между Западом и местным руководством, а народ потерпит, людям не привыкать.Населению по телевизору и в газетах расскажут про «агрессивную Российскую Империю», про 28 подразделений ВСУ, прошедших полную подготовку по стандартам НАТО, про «совершенно новое» вооружение (правда, прошедшее пару военных кампаний Альянса). И правда же, что нужно стране, в которой четвертый год идет гражданская война? Конечно же, западное оружие и боеприпасы, свое-то заржавело, отсырело или сгорело, как, например, в Балаклее. Более того, необходимо больше военных полигонов, ведь позже, когда Запад добьется своих целей, их можно будет использовать для захоронения ядерных отходов «цивилизованного» европейского мира.Такая вот модернизация и эволюция по–украински получается. С такими темпами о перспективе через 20 лет стать членом Евросоюза и НАТО можно забыть уже сейчас. Под столь чутким руководством Украина не протянет и десятилетия.