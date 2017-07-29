10:54 29 июля

Бронеавтомобиль ВПК-3927 «Волк». Инфографика

«Волк» — полноприводная лёгкая колёсная платформа модульного типа для создания бронетранспортёров, грузовиков, тягачей, шасси для ПТУР и ЗРК, командно-штабных, разведывательно-дозорных, медицинских автомобилей, разработанная ООО «Военно-инженерный центр», инженерным подразделением Военно-промышленной компании (ВПК), входящей в холдинг «Русские машины» — основного акционера ОАО «ГАЗ».


Первоисточник: http://infosurfing.ru/


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