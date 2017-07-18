Реформа системы образования. Окончил вуз - получил ВУС
На днях появилась информация о реформе, которую готовит министерство обороны в кооперации с министерством образования и науки Российской Федерации. Реформа коснётся введения особого варианта обучения в вузах для студентов, которые готовы получить военно-учётную специальность в гражданских институтах, университетах и академиях – без поступления на военные кафедры.
Что есть сейчас? Сейчас есть два варианта обучения в российских вузах для парней. Вариант первый: классическое гражданское обучение, после которого молодой человек может пойти служить в Вооружённые силы (другие силовые ведомства) по призыву. Второй вариант: обучение на военной кафедре, после которого выпускник получает как гражданскую специальность, так и офицерские погоны и обязан отдать долг Родине в воинской части. В словаре военного слэнга – «пиджаки», которых откровенно недолюбливают те, кто «из военной среды», но среди которых немало примеров достойных офицеров.
Новое предложение главного оборонного ведомства заключается в том, что молодой человек, обучаясь в гражданском вузе, может добровольно пройти специализированные военные курсы. По результатам прохождения выпускник может получить ВУС без получения официального статуса кадрового военнослужащего. С одной стороны всё выглядит достаточно запутанно, однако на самом деле никакой путаницы нет. Речь идёт фактически о подготовке воинского резерва с получением квалификации рядового или сержантского звена. Об этом, в частности, сообщает газета «Известия» со ссылкой на министерство обороны РФ.
Не хочешь проходить военные курсы - обучайся по гражданской системе, а после получения диплома о высшем образовании всё-таки не забудь сходить в армию.
Выпускник гражданского вуза, становясь одновременно и выпускником военных курсов, в конечном итоге может подписать контракт с министерством обороны или же остаться в том самом резерве в должности командира боевой машины, орудия, отделения и т.п.
Может возникнуть вопрос: если молодой человек оказывается зачисленным в упомянутый воинский резерв после прохождения курсов, получается, что он может не служить в армии по призыву?
Теоретически, да. Но это вовсе не значит, что он будет сидеть на полученном военном билете безотносительно к военной службе вообще.
Дело в том, что в течение нескольких первых лет нахождения в резерве такого выпускника общегражданского высшего учебного заведения ожидают призывы на военные сборы и маневры для отработки, что называется, на практике реальных условий, тех знаний, умений и навыков, полученных в рамках обучения по своей военно-учётной специальности. То есть о постоянном прохождении военной службы в течение определённого срока в данном случае речь не идёт, однако призыв из запаса в случае ряда обстоятельств, включая стихийные бедствия и техногенные катастрофы (понятное дело, не говоря уже о военном положении), будет производиться. Причём вызываться на сборы молодой человек с рассматриваемым статусом может по несколько раз в год.
Пока нет точных данных о том, сколько по времени суммарно в год может провести такой «призывник из резерва» на сборах. Однако, по неподтверждённым данным, общий срок сборов не может превысить 12 месяцев в течение нескольких лет в условиях мирного времени. То есть свой год выпускник вуза всё равно может отслужить Родине, разница только в том, что на службу он уже придёт с ВУС и что срок может быть «рваным».
Такая ситуация может сказаться на перспективах в гражданской деятельности выпускника вуза. Однако министерство обороны утверждает, что внесение изменений в законодательную базу, включая изменения в закон «О статусе военнослужащих», позволят дать определённые социальные гарантии тому гражданину, который окажется в формируемом резерве. Речь в первую очередь идёт о финансовых выплатах на тот срок, в течение которого резервист будет призываться на сборы. При этом (эта практика действует в отношении россиян, находящихся в запасе, и сегодня) гарантируется сохранение «гражданского» рабочего места и выплата средней заработной платы по гражданской должности плюс определённые (в зависимости от военной должности) надбавки по линии силового ведомства.
Другое дело, что не всегда и сегодня тем, кого вызывают на сборы из резерва, удаётся добиться своих прав при общении с работодателем-частником. Частника по определению не интересует, что там решили Минобороны с Минобрнауки, и какой статус в военном билете у наёмного работника (сотрудника). А это нередко приводит к тому, что создаются условия если не потери гражданского места после возвращения со сборов, то существенных проблем по его сохранению в течение дальнейшей работы. Безусловно, всё зависит от отдельно взятого работодателя и отдельно взятого сотрудника. В конце концов, любое нарушение прав может быть оспорено в судебном порядке, о чём, кстати, напоминают в главном военном ведомстве. Вот только чтобы в нашей стране судиться, нужно много времени, крепкие нервы и наличие средств. А потому проблема есть, и вряд ли её стоит камуфлировать или пытаться выносить за скобки.
Но наличие проблемы вовсе не повод говорить о том, что изменения в формате получения «допризывного» (или, если точнее, «внепризывного») ВУС не приживутся. Если система будет выстроена, отточена, если будут подключены военные и гражданские юристы, то у реформы есть все шансы привести к формированию полноценного резерва, о необходимости создания которого фактически всё последнее время говорят и в Минобороны, и в других силовых ведомствах страны.
Что есть сейчас? Сейчас есть два варианта обучения в российских вузах для парней. Вариант первый: классическое гражданское обучение, после которого молодой человек может пойти служить в Вооружённые силы (другие силовые ведомства) по призыву. Второй вариант: обучение на военной кафедре, после которого выпускник получает как гражданскую специальность, так и офицерские погоны и обязан отдать долг Родине в воинской части. В словаре военного слэнга – «пиджаки», которых откровенно недолюбливают те, кто «из военной среды», но среди которых немало примеров достойных офицеров.
Новое предложение главного оборонного ведомства заключается в том, что молодой человек, обучаясь в гражданском вузе, может добровольно пройти специализированные военные курсы. По результатам прохождения выпускник может получить ВУС без получения официального статуса кадрового военнослужащего. С одной стороны всё выглядит достаточно запутанно, однако на самом деле никакой путаницы нет. Речь идёт фактически о подготовке воинского резерва с получением квалификации рядового или сержантского звена. Об этом, в частности, сообщает газета «Известия» со ссылкой на министерство обороны РФ.
Не хочешь проходить военные курсы - обучайся по гражданской системе, а после получения диплома о высшем образовании всё-таки не забудь сходить в армию.
Выпускник гражданского вуза, становясь одновременно и выпускником военных курсов, в конечном итоге может подписать контракт с министерством обороны или же остаться в том самом резерве в должности командира боевой машины, орудия, отделения и т.п.
Может возникнуть вопрос: если молодой человек оказывается зачисленным в упомянутый воинский резерв после прохождения курсов, получается, что он может не служить в армии по призыву?
Теоретически, да. Но это вовсе не значит, что он будет сидеть на полученном военном билете безотносительно к военной службе вообще.
Дело в том, что в течение нескольких первых лет нахождения в резерве такого выпускника общегражданского высшего учебного заведения ожидают призывы на военные сборы и маневры для отработки, что называется, на практике реальных условий, тех знаний, умений и навыков, полученных в рамках обучения по своей военно-учётной специальности. То есть о постоянном прохождении военной службы в течение определённого срока в данном случае речь не идёт, однако призыв из запаса в случае ряда обстоятельств, включая стихийные бедствия и техногенные катастрофы (понятное дело, не говоря уже о военном положении), будет производиться. Причём вызываться на сборы молодой человек с рассматриваемым статусом может по несколько раз в год.
Пока нет точных данных о том, сколько по времени суммарно в год может провести такой «призывник из резерва» на сборах. Однако, по неподтверждённым данным, общий срок сборов не может превысить 12 месяцев в течение нескольких лет в условиях мирного времени. То есть свой год выпускник вуза всё равно может отслужить Родине, разница только в том, что на службу он уже придёт с ВУС и что срок может быть «рваным».
Такая ситуация может сказаться на перспективах в гражданской деятельности выпускника вуза. Однако министерство обороны утверждает, что внесение изменений в законодательную базу, включая изменения в закон «О статусе военнослужащих», позволят дать определённые социальные гарантии тому гражданину, который окажется в формируемом резерве. Речь в первую очередь идёт о финансовых выплатах на тот срок, в течение которого резервист будет призываться на сборы. При этом (эта практика действует в отношении россиян, находящихся в запасе, и сегодня) гарантируется сохранение «гражданского» рабочего места и выплата средней заработной платы по гражданской должности плюс определённые (в зависимости от военной должности) надбавки по линии силового ведомства.
Другое дело, что не всегда и сегодня тем, кого вызывают на сборы из резерва, удаётся добиться своих прав при общении с работодателем-частником. Частника по определению не интересует, что там решили Минобороны с Минобрнауки, и какой статус в военном билете у наёмного работника (сотрудника). А это нередко приводит к тому, что создаются условия если не потери гражданского места после возвращения со сборов, то существенных проблем по его сохранению в течение дальнейшей работы. Безусловно, всё зависит от отдельно взятого работодателя и отдельно взятого сотрудника. В конце концов, любое нарушение прав может быть оспорено в судебном порядке, о чём, кстати, напоминают в главном военном ведомстве. Вот только чтобы в нашей стране судиться, нужно много времени, крепкие нервы и наличие средств. А потому проблема есть, и вряд ли её стоит камуфлировать или пытаться выносить за скобки.
Но наличие проблемы вовсе не повод говорить о том, что изменения в формате получения «допризывного» (или, если точнее, «внепризывного») ВУС не приживутся. Если система будет выстроена, отточена, если будут подключены военные и гражданские юристы, то у реформы есть все шансы привести к формированию полноценного резерва, о необходимости создания которого фактически всё последнее время говорят и в Минобороны, и в других силовых ведомствах страны.
Автор: Володин Алексей
Использованы фотографии: http://function.mil.ru
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