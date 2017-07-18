08:39 18 июля

Реформа системы образования. Окончил вуз - получил ВУС

На днях появилась информация о реформе, которую готовит министерство обороны в кооперации с министерством образования и науки Российской Федерации. Реформа коснётся введения особого варианта обучения в вузах для студентов, которые готовы получить военно-учётную специальность в гражданских институтах, университетах и академиях – без поступления на военные кафедры.

Реформа системы образования. Окончил вуз - получил ВУС



Что есть сейчас? Сейчас есть два варианта обучения в российских вузах для парней. Вариант первый: классическое гражданское обучение, после которого молодой человек может пойти служить в Вооружённые силы (другие силовые ведомства) по призыву. Второй вариант: обучение на военной кафедре, после которого выпускник получает как гражданскую специальность, так и офицерские погоны и обязан отдать долг Родине в воинской части. В словаре военного слэнга – «пиджаки», которых откровенно недолюбливают те, кто «из военной среды», но среди которых немало примеров достойных офицеров.


Новое предложение главного оборонного ведомства заключается в том, что молодой человек, обучаясь в гражданском вузе, может добровольно пройти специализированные военные курсы. По результатам прохождения выпускник может получить ВУС без получения официального статуса кадрового военнослужащего. С одной стороны всё выглядит достаточно запутанно, однако на самом деле никакой путаницы нет. Речь идёт фактически о подготовке воинского резерва с получением квалификации рядового или сержантского звена. Об этом, в частности, сообщает газета «Известия» со ссылкой на министерство обороны РФ.

Не хочешь проходить военные курсы - обучайся по гражданской системе, а после получения диплома о высшем образовании всё-таки не забудь сходить в армию.

Выпускник гражданского вуза, становясь одновременно и выпускником военных курсов, в конечном итоге может подписать контракт с министерством обороны или же остаться в том самом резерве в должности командира боевой машины, орудия, отделения и т.п.
Может возникнуть вопрос: если молодой человек оказывается зачисленным в упомянутый воинский резерв после прохождения курсов, получается, что он может не служить в армии по призыву?

Теоретически, да. Но это вовсе не значит, что он будет сидеть на полученном военном билете безотносительно к военной службе вообще.
Дело в том, что в течение нескольких первых лет нахождения в резерве такого выпускника общегражданского высшего учебного заведения ожидают призывы на военные сборы и маневры для отработки, что называется, на практике реальных условий, тех знаний, умений и навыков, полученных в рамках обучения по своей военно-учётной специальности. То есть о постоянном прохождении военной службы в течение определённого срока в данном случае речь не идёт, однако призыв из запаса в случае ряда обстоятельств, включая стихийные бедствия и техногенные катастрофы (понятное дело, не говоря уже о военном положении), будет производиться. Причём вызываться на сборы молодой человек с рассматриваемым статусом может по несколько раз в год.

Пока нет точных данных о том, сколько по времени суммарно в год может провести такой «призывник из резерва» на сборах. Однако, по неподтверждённым данным, общий срок сборов не может превысить 12 месяцев в течение нескольких лет в условиях мирного времени. То есть свой год выпускник вуза всё равно может отслужить Родине, разница только в том, что на службу он уже придёт с ВУС и что срок может быть «рваным».

Такая ситуация может сказаться на перспективах в гражданской деятельности выпускника вуза. Однако министерство обороны утверждает, что внесение изменений в законодательную базу, включая изменения в закон «О статусе военнослужащих», позволят дать определённые социальные гарантии тому гражданину, который окажется в формируемом резерве. Речь в первую очередь идёт о финансовых выплатах на тот срок, в течение которого резервист будет призываться на сборы. При этом (эта практика действует в отношении россиян, находящихся в запасе, и сегодня) гарантируется сохранение «гражданского» рабочего места и выплата средней заработной платы по гражданской должности плюс определённые (в зависимости от военной должности) надбавки по линии силового ведомства.

Другое дело, что не всегда и сегодня тем, кого вызывают на сборы из резерва, удаётся добиться своих прав при общении с работодателем-частником. Частника по определению не интересует, что там решили Минобороны с Минобрнауки, и какой статус в военном билете у наёмного работника (сотрудника). А это нередко приводит к тому, что создаются условия если не потери гражданского места после возвращения со сборов, то существенных проблем по его сохранению в течение дальнейшей работы. Безусловно, всё зависит от отдельно взятого работодателя и отдельно взятого сотрудника. В конце концов, любое нарушение прав может быть оспорено в судебном порядке, о чём, кстати, напоминают в главном военном ведомстве. Вот только чтобы в нашей стране судиться, нужно много времени, крепкие нервы и наличие средств. А потому проблема есть, и вряд ли её стоит камуфлировать или пытаться выносить за скобки.

Но наличие проблемы вовсе не повод говорить о том, что изменения в формате получения «допризывного» (или, если точнее, «внепризывного») ВУС не приживутся. Если система будет выстроена, отточена, если будут подключены военные и гражданские юристы, то у реформы есть все шансы привести к формированию полноценного резерва, о необходимости создания которого фактически всё последнее время говорят и в Минобороны, и в других силовых ведомствах страны.
Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: http://function.mil.ru
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Комментарии 10

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  1. Ken71 Сегодня, 06:50
    Если бы государство нормально компенсировало частнику отсутствие работника то и проблем бы не было.
    Ken71
    1. Зяблицев Сегодня, 07:09
      Это только при социализме, что то государство компенсирует частнику, а при капитализме человек-человеку, волк, а государство в основном занимается лишь сбором налогов, для содержания государственного аппарата... laughing Что же касается статьи, идет реализация реформы формирования мобилизационного резерва - при падении % призывного контингента нужно кем то комплектовать дивизии территориальной обороны, а это возможно только при подготовке студиозов!
      Зяблицев
      1. vladimirZ Сегодня, 07:09
        Если система будет выстроена, отточена, если будут подключены военные и гражданские юристы, то у реформы есть все шансы привести к формированию полноценного резерва - из статьи

        Если бы да кабы, то, что то может быть и получится, а может и нет, что подтверждает более чем 25 летняя "реформа" мобрезерва.
        А может хватит, пора бросить "изобретать велосипед", все эти "нововедения" и "реформы", и вернутся к старой проверенной десятилетиями советской системе подготовки кадров резерва. В отдельных больших государственных ВУЗах, с большим контингентом мужского состава создать военные кафедры для подготовки офицеров запаса, особенно в технических, а там где преобладает женская половина ничего не создавать, их выпускники, после обучения в ВУЗе, идут в Армию на год службы обычными солдатами.
        Всё просто и отлажено. И ненужно заморачеваться с "рваным" призывом в Армию, чтобы набрать "год службы".
        vladimirZ
      2. Ken71 Сегодня, 07:28
        А дивизии территориальной обороны нужны? Тем более из студентов. Может еще ополчение собирать. Сейчас век какой.
        Ken71
        1. vladimirZ Сегодня, 08:15
          А дивизии территориальной обороны нужны? Тем более из студентов. Может еще ополчение собирать. Сейчас век какой. - Ken71

          В советское время была практика кадрированых воинских частей и соединений, где был сформирован командный кадровый костяк, имелся законсервированный запас военной техники, и куда призывались солдаты и офицеры запаса на пополнение этих воинских частей и соединений. Оставалось только время, чтобы "сбить" влитый в эти части призывной контингент, чтобы получить боеспособные части в угрожающий период.
          Ничего не ново под луной, всё уже опробовано и когда-то существовало, осталось только вспомнить и применить.
          vladimirZ
        2. vladimirvn Сегодня, 08:17
          Попробуйте вникнуть в понятие территориальной обороны в свете последних новаций. Государство ищет варианты и слава богу. Как вспомню комплектование частей перед первым походом на Грозный, так вздрогну. Это ж была не армия, а сборище каптерщиков, поваров и хулиганов.
          vladimirvn
        3. Зяблицев Сегодня, 08:18
          Жизнь заставит и ополчение, не дай Бог, придётся собирать...Вы, видимо, не до конца знакомы с современной Военной Доктриной нашей страны, в части мобилизационной составляющей ....Кстати, на сегодня, уже, правда, с горем пополам, сформирована 47 ДОТ в Крыму.
          Зяблицев
          1. Ken71 Сегодня, 08:22
            Да не очень знаком. И вообще не очень понимаю смысл сборов на месяц людей которые уже все забыли и через два месяца снова забудут. Смысл подготовки в регулярности. Например система национальной гвардии. Не наша которая просто полиция.А толпы не обученных людей это в лучше случае пушечное мясо.
            Ken71
    2. сибиралт Сегодня, 08:04
      С "классическим" высшим гражданским образованием в России с автором согласиться трудно. Сейчас нет классического, а есть "болонское". ВУЗы шлепают "заготовки" (магистров) для дальнейшего получения законченного высшего в "магистратурах" и окончательного перехода на всеобщее платное образование.
      сибиралт
  2. sedan Сегодня, 08:34
    О людях опять думают в последнюю очередь. Частнику такая схема безусловно не выгодна. Ему необходимо срочно искать замену и ещё нести государственные расходы. Государство так незатейливо неявно вводит ещё один налог на бизнес. А что государству слабо самому платить резервисту его среднюю заработную плату. Тогда может быть и мозги по другому начнут работать.
    sedan
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