Учебно-боевой самолёт Як-130. Инфографика

Як-130 — российский учебно-боевой самолёт, лёгкий штурмовик, разработанный ОКБ имени Яковлева совместно с итальянской компанией Aermacchi для замены в Военно-воздушных силах России учебно-тренировочных самолётов Л-39.В задачи самолёта входит обучение курсантов лётных училищ: взлёт-посадка, пилотирование, навигация, выполнение сложных манёвров, приобретение навыков действий на предельных режимах полёта, действий при отказах авиационной техники и ошибках лётчика, выполнение полётов в сомкнутых боевых порядках днём и в условиях визуальной видимости, освоение систем вооружения и отработки основ боевого применения при действиях по наземным и воздушным целям, обучение навыкам выполнения наступательных и оборонительных манёвров, характерные для самолётов четвёртого и пятого поколений.Самолёт снабжён системой имитации режимов боевого применения, позволяющей (без стрельбы настоящими боеприпасами) отрабатывать воздушный бой, взаимодействие между самолётами, ракетно-бомбовые удары по наземным целям, в том числе с имитацией ПВО противника. Имеются и девять точек подвески — для подвесных топливных баков и контейнеров с настоящими пушками и ракетами.В случае войны самолёт способен выполнять задачи лёгкого штурмовика — уничтожать отдельные наземные объекты, малоскоростные воздушные цели.