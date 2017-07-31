Бронетранспортер БТР-4 «Буцефал». Инфографика

БТР-4 «Буцефал» — линейка семейства современных украинских бронетранспортёров.БТР-4 предназначен для транспортировки личного состава мотострелковых подразделений и их огневой поддержки в бою. БТР может быть базовой машиной для оснащения специальных сил быстрого реагирования и морской пехоты. БТР способен вести боевые действия в различных условиях, в том числе в условиях применения противником оружия массового поражения. Может выполнять поставленные задачи как днём, так и ночью, в различных климатических условиях, на дорогах с различным покрытием и в условиях полного бездорожья. Диапазон рабочих температур окружающего воздуха от −40 до +55 °C.