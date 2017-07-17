Перехват сверхзвуковой крылатой ракеты экипажем самолета МиГ-31

Учения были приурочены ко Дню морской авиации. В ходе их проведения с камчатского аэродрома Елизово было поднято звено боевых истребителей, которое уничтожило крылатую ракету, запущенную из Охотского моря. Ракета летела на высоте 12 тысяч метров со скоростью втрое выше скорости звука и была остановлена ракетами типа «воздух-воздух».