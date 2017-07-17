17:04 17 июля

Перехват сверхзвуковой крылатой ракеты экипажем самолета МиГ-31

Учения были приурочены ко Дню морской авиации. В ходе их проведения с камчатского аэродрома Елизово было поднято звено боевых истребителей, которое уничтожило крылатую ракету, запущенную из Охотского моря. Ракета летела на высоте 12 тысяч метров со скоростью втрое выше скорости звука и была остановлена ракетами типа «воздух-воздух».




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Комментарии 3

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  1. svp67 Сегодня, 15:19
    Ракета летела на высоте 12 тысяч метров со скоростью втрое выше скорости звука и была остановлена ракетами типа «воздух-воздух».

    Это ПРЕВОСХОДНО. Но много ли у наших "заклятых партнеров" таких крылатых ракет? Или их ракеты летают значительно ниже и менее быстро? И как у наших пилотов с поражением именно таких групповых целий?
    svp67
  2. Сергей-svs Сегодня, 15:39
    Жаль, что не видно сам процесс перехвата и уничтожения! Я так понимаю, этот момент уже к секретки относится. wink
    Сергей-svs
  3. Артур Бондар Сегодня, 15:39
    ПУЯ отстаёт в показухе,есть проект Пандора там на компьютере вам всю армию РФ нарисуют и не надо на показуху металлолома тратить деньги и ресурсы
    Артур Бондар
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