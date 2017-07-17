17:04 17 июля

Британцы расширят программу подготовки ВСУ

Минобороны Великобритании заявило о расширении программы подготовки украинских военнослужащих, в том числе за счет организации занятий «оборонительного характера», передает канал RT .



Указанные занятия будут направлены на привитие навыков противостояния бронетехнике, минометным расчетам и действиям снайперов.


Это обучение, имеющее по природе своей оборонительный характер, поможет защитить украинских военнослужащих от угроз, с которыми они сталкиваются на ежедневной основе,
цитирует пресс-служба британского военного ведомства министра обороны Майкла Фэллона.

Фэллон отметил также, что «расширение программы подготовки украинских военных демонстрирует поддержку народа Украины, приверженность суверенитету и независимости страны».

Ранее украинский премьер-министр Владимир Гройсман выразил надежду на продолжение сотрудничества между двумя странами.

Использованы фотографии: Flickr
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Комментарии 16

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  1. kepmor Сегодня, 15:42
    ...хозяева свинофермы начали подготовку стада...на убой...не своё ведь - и не жалко...
    kepmor
  2. 210окв Сегодня, 15:45
    Чему учат?Как тикать?Опыт Дюнкерка и Сингапура есть.. yes
    210окв
    1. Соломон Кейн Сегодня, 15:55
      Дим! Это как у нас "партизаны"...


      ....только у наших боекомплект по-убойнее (0.5 л/день)
      Соломон Кейн
    2. reservist Сегодня, 16:15
      Цитата: 210окв
      Чему учат?Как тикать?Опыт Дюнкерка и Сингапура есть..

      с Сингапура то тикать англичанам было не куда, остров же ...
      reservist
  3. AVGUST Сегодня, 15:53
    Рыжие британские безусые тараканы, будут учить чубастых и усатых хохлотараканов, как глубже закопаться , чтобы усы ненароком не отстрелили....
    AVGUST
  4. NUR Сегодня, 15:54
    Красиво как звучит, учения ради мира. Только воевать конечно лучше чужими руками.
    NUR
  5. МорякЧФ Сегодня, 16:03
    Как и 100лет назад русские убивают русских,сначала научат потом дадут оружие и отправят на убой.Конечно мы победим и их погибнет больше,но они ведь тоже русские.
    МорякЧФ
    1. cniza Сегодня, 16:09
      Горькая правда , это и есть цель Запада.
      cniza
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:56
        Цитата: cniza
        Горькая правда , это и есть цель Запада.

        Очень горькая правда, ведь они там кровью повязывают народ (прогоняя их через АТО)...Бжезинский черт , умирал наверное с улыбкой ..добился всего о чем мечтал..Правда Россия выстояла и еще возродится, но будет все уже по другому..
        ОТДЕЛ
  6. pvv113 Сегодня, 16:13
    Минобороны Великобритании заявило о расширении программы подготовки украинских военнослужащих

    Мертвому припарки
    pvv113
  7. Nemo35 Сегодня, 16:21
    Британцам делать не фуй больше. Империя давно рухнула; сидите на острове и охраняйте туннель от мигрантов.
    Nemo35
    1. Paranoid50 Сегодня, 16:45
      Цитата: Nemo35
      Империя давно рухнула;

      Рухнула... yes Понты имперские остались.
      Это обучение, имеющее по природе своей оборонительный характер, поможет защитить украинских военнослужащих от угроз, с которыми они сталкиваются на ежедневной основе,
      И зачем тут группа британских инструкторов? request Достаточно одного врача-нарколога.
      Paranoid50
    2. Владимирец Сегодня, 16:48
      Цитата: Nemo35
      Британцам делать не фуй больше.

      Большой брат велит.
      Владимирец
      1. cniza Сегодня, 16:57
        Он не просто велит , он ставит в позу и принуждает.
        cniza
  8. Александр Абдрахманов Сегодня, 16:56
    Англичан и в вмешиваются в чужое государство , и оружием помогают . Они Россию обвиняют , что там есть наши войска , которых не когда не видели . Они только читают Украинское СМИ , и этой пропаганде верят , для них это как факт. Украина и Британия , два сапа га пара , лживы до бес придела .
    Александр Абдрахманов
  9. Homer_Junior_Simpson Сегодня, 16:56
    Красивая фотка. Прямо не боевое отделение, а хостел какой-то, да ещё и сирвиз с собой возят
    Homer_Junior_Simpson
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