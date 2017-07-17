Британцы расширят программу подготовки ВСУ

Это обучение, имеющее по природе своей оборонительный характер, поможет защитить украинских военнослужащих от угроз, с которыми они сталкиваются на ежедневной основе,

Минобороны Великобритании заявило о расширении программы подготовки украинских военнослужащих, в том числе за счет организации занятий «оборонительного характера», передает канал RT Указанные занятия будут направлены на привитие навыков противостояния бронетехнике, минометным расчетам и действиям снайперов.цитирует пресс-служба британского военного ведомства министра обороны Майкла Фэллона.Фэллон отметил также, что «расширение программы подготовки украинских военных демонстрирует поддержку народа Украины, приверженность суверенитету и независимости страны».Ранее украинский премьер-министр Владимир Гройсман выразил надежду на продолжение сотрудничества между двумя странами.