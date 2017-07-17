Британцы расширят программу подготовки ВСУ
Минобороны Великобритании заявило о расширении программы подготовки украинских военнослужащих, в том числе за счет организации занятий «оборонительного характера», передает канал RT .
Указанные занятия будут направлены на привитие навыков противостояния бронетехнике, минометным расчетам и действиям снайперов.
Фэллон отметил также, что «расширение программы подготовки украинских военных демонстрирует поддержку народа Украины, приверженность суверенитету и независимости страны».
Ранее украинский премьер-министр Владимир Гройсман выразил надежду на продолжение сотрудничества между двумя странами.
Указанные занятия будут направлены на привитие навыков противостояния бронетехнике, минометным расчетам и действиям снайперов.
Это обучение, имеющее по природе своей оборонительный характер, поможет защитить украинских военнослужащих от угроз, с которыми они сталкиваются на ежедневной основе,цитирует пресс-служба британского военного ведомства министра обороны Майкла Фэллона.
Фэллон отметил также, что «расширение программы подготовки украинских военных демонстрирует поддержку народа Украины, приверженность суверенитету и независимости страны».
Ранее украинский премьер-министр Владимир Гройсман выразил надежду на продолжение сотрудничества между двумя странами.
Использованы фотографии: Flickr
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти