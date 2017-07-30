Мы несем Андреевский флаг! Сегодня, 06:00 Сегодня, 30 июля, отмечается День Военно-морского флота Российской Федерации. 4 Живая история флота, легендарная «Коммуна» 17 июля. День рождения морской авиации ВМФ России Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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