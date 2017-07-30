08:18 30 июля

Мы несем Андреевский флаг!

Сегодня, 30 июля, отмечается День Военно-морского флота Российской Федерации.




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 10

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  1. Мар.Тира Сегодня, 06:35
    Поздравляю всех сопричастных с нашим праздником.Семь футов под килем,и гладенькой дорожки вам братцы.Тем кто сейчас несёт боевое дежурство,под водой,на море,и над морем.
    Мар.Тира
    1. Татьяна Сегодня, 06:49
      Ура!!!
      День ВМФ России - это один из самых любимых праздников в нашей стране!
      С праздником всех причастных! hi love и непричастных! drinks

      Татьяна
    2. Spartanez300 Сегодня, 07:30
      Пусть пушки гремят в твою честь, ВМФ,
      Ведь день этот праздничный значим для всех!
      Наш флот, от матроса и до адмирала,
      Мы вас поздравляем! Почет вам и слава . Ура Ура Ура !!! soldier drinks good
      Spartanez300
  2. s.melioxin Сегодня, 06:39
    С праздником Вас мореманы! От всей души поздравляю. Тех кто был,
    тех кто есть и нас всех.
    s.melioxin
  3. злой партизан Сегодня, 06:42
    С Праздником вас, наши дорогие форумчане-мореманы! fellow Отметьте Праздник достойно. wink
    И отдельно поздравляю дорогих мне Изю Топа и Stalkerwalker-а. Андрюха, Ильич! С Праздником вас! drinks
    злой партизан
  4. Masya Masya Сегодня, 06:54
    Ура! Ура! Ура!
    С Празником! love
    Masya Masya
  5. andr327 Сегодня, 06:58
    Просто и от души: С праздником!
    andr327
  6. лысова Сегодня, 07:44
    С праздником ,Вас, дорогие наши защитники морских рубежей! Да не погаснет маяк в душе родного берега! Удачи, Вам!
    лысова
  7. мичман Сегодня, 07:49
    С Праздником День ВМФ, жители России. Пусть всегда будет над страной мирное небо и счастье в семьях, благодаря нашему сильному ВМФ.
    Лично я по первой специальности уже в 1957 году после окончания среднего технического училища был лейтенантом. ВУС командиром БЧ-5 сторожевого корабля (было 19 лет). Честь имею.
    мичман
  8. zulusuluz Сегодня, 08:12
    С профессиональным праздником поздравляю всех, кто создает такие машины, всех, кто служил на них и всех кто служит. С праздником!
    zulusuluz
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