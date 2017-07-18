Строительство малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт»

По материалам сайтов:

https://russian.rt.com/

http://flotprom.ru/

http://tass.ru/

https://tvzvezda.ru/

http://bmpd.livejournal.com/

Российская судостроительная промышленность продолжает выполнение множества заказов на постройку тех или иных кораблей. В текущих планах военного ведомства особое место занимает строительство кораблей второго и третьего рангов, позволяющих сравнительно быстро и с меньшими затратами провести максимально возможное перевооружение флота. При этом для достижения поставленных целей планируется строительство большого количества подобных кораблей. Так, ВМФ планирует получить 18 малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт». Первый из них должен войти в боевой состав уже в конце этого года.Проект МРК 22800 с шифром «Каракурт» является одной из самых интересных отечественных разработок последних лет. Этим проектом предлагается строительство кораблей ближней морской зоны с водоизмещением около 800 т и развитым комплексом вооружения, включающим в себя управляемые ракеты нескольких типов. В зависимости от поставленных боевых задач, «Каракурты» смогут работать самостоятельно или в составе корабельных групп. В последнем случае они смогут дополнить уже существующие корабли тех или иных типов.Разработка проекта «Каракурт» велась Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» (г. Санкт-Петербург). В основе нового проекта лежали наработки по некоторым предыдущим кораблям аналогичного назначения. Так, большое влияние на новые малые ракетные корабли оказали проекты ракетно-артиллерийского катера «12300» и МРК 21631 «Буян-М». Одновременно с этим в проекте 22800 использовались новые идеи и решения, направленные на получение тех или иных результатов. В частности, планировалось повысить мореходные качества нового корабля в сравнении с существующими образцами близких классов.Проект 22800 был завершен несколько лет назад, и уже достаточно давно был представлен широкой общественности. Тем не менее, по понятным причинам, корабль «Каракурт» пока демонстрируется только в виде рекламных изображений и макетов. Тем не менее, в самое ближайшее время военное ведомство должно будет показать головной корабль проекта, строительство которого уже подходит к концу.Около двух лет назад, в августе 2015 года, стало известно, что командование военно-морского флота намерено заказать судостроительной промышленности 18 малых ракетных кораблей нового типа. В дальнейшем эта информация несколько раз подтверждалась официальными лицами. Также вскоре стало известно, что имеющиеся планы флота будут выполняться при помощи нескольких отдельных заказов. Строительство новых «Каракуртов» предполагалось поручить сразу нескольким судостроительным предприятиям. Любопытно, что в определенный момент возникло недопонимание, в результате которого в прессе появились сообщения о строительстве 18 кораблей силами лишь одного завода.Первый заказ на строительство малых ракетных кораблей проекта 22800 появился в конце 2015 года. Исполнителем по новому контракту стал Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (г. Санкт-Петербург). В соответствии с подписанным документом, до конца десятилетия это предприятие должно будет построить 7 из 18 требуемых МРК «Каракурт». Для ускорения работ в рамках этого контракта было принято решение о передаче в аренду «Пелле» производственных мощностей других предприятий, располагающихся в иных регионах.Первые два корабля проекта 22800 были заложены в Санкт-Петербурге 24 декабря 2015 года. В торжественной церемонии закладки принимали участие представители руководства министерства обороны и командования военно-морского флота. Первые корабли получили имена «Ураган» и «Тайфун». Закладка пяти оставшихся кораблей контракта должна была состояться в обозримом будущем.Во время церемонии закладки первых «Каракуртов» были сделаны несколько интересных заявлений. Так, утверждалось, что эти МРК будут строиться с учетом политики импортозамещения – двигатели для них заказаны машиностроительному заводу «Звезда» (г. Санкт-Петербург). В таком контексте новые корабли рассматривались в качестве менее дорогой альтернативы сторожевикам проекта 11356, строительство которых затягивается в связи со срывом поставки импортных силовых установок.Третий корабль, заказанный предприятию «Пелла», с мая прошлого года строится в Крыму. Для скорейшего выполнения всего контракта было решено передать в аренду этому заводу часть производственных мощностей предприятия «Море» (г. Феодосия). 10 мая 2016 года там состоялась закладка корабля «Шторм». 17 марта этого года феодосийские судостроители заложили МРК «Охотск», продолжающий серию. Оба корабля строятся при активном участии специалистов из Санкт-Петербурга.29 июля и 24 декабря прошлого года на заводе «Пелла» были заложены еще два корабля проекта 22800 – «Шквал» и «Буря». В ближайшее время должно начаться строительство седьмого корабля, который, по некоторым данным, получил имя «Циклон». Закладка состоится в конце 2017 года на крымском судостроительном предприятии. Как и в случае с остальными кораблями серии, строительство должно будет завершиться в конце текущего десятилетия.В начале августа 2016 года стало известно, какой завод будет строить следующие МРК нового типа. Контракт на пять новых «Каракуртов» получил Зеленодольский завод им А.М. Горького. В дальнейшем, однако, в течение длительного времени новые сведения об этом заказе не поступали. В некоторых источниках, тем не менее, даже успели появиться предполагаемые имена кораблей, но точные данные о ходе работ отсутствовали.Позже из неофициальных источников стало известно, что первый корабль этого заказа уже заложен и строится на заводе «Залив» (г. Керчь). Как и в случае с предприятием «Море», речь идет о передачи производственных мощностей под управление другого завода. На этот раз арендатором мощностей и исполнителем заказа является Зеленодольский завод.Не так давно был опубликован годовой отчет Зелендольского завода, в котором приводились сведения о текущих работах по строительству различных кораблей, в том числе и МРК проекта 22800. Согласно этому документу, в прошлом году состоялась закладка двух первых «Каракуртов» с заводскими номерами 801 и 802. Имена кораблей, равно как площадка для их строительства и достигнутые к настоящему времени успехи, пока не уточняются. Сроки начала строительства трех других малых ракетных кораблей тоже остаются неизвестными. Впрочем, ранее опубликованные сведения позволяют предполагать, что их заложат в самом ближайшем будущем.Результатом выполнения двух заказов силами предприятия «Пелла», Зеленодольского завода и переданных им производственных мощностей станет появление 12 новых малых ракетных кораблей типа «Каракурт». В дальнейшем судостроительная промышленность должна будет построить и передать военно-морскому флоту еще шесть аналогичных кораблей. Какие предприятия и когда получат подобные заказы – пока не уточняется. По-видимому, следующий заказ на МРК проекта 22800 появится только в начале двадцатых годов. Получить его может любое предприятие, уже участвовавшее в программе строительства таких кораблей.На данный момент законтрактовано 12 кораблей проекта 22800, и две трети этого числа находятся на разных стадиях строительства. Оставшиеся будут заложены в течение 2017-18 годов. Уже были объявлены планы по завершению строительства и введению новых МРК в строй. Согласно актуальным даням и последним заявлениям ответственных лиц, передача «Каракуртов» флоту начнется уже в этом году. В ближайшем будущем ВМФ будет получать по несколько таких кораблей в год.Строительство головного корабля «Ураган» уже подходит к концу. В августе его планируется спустить на воду, и чуть позже он выйдет на испытания. Согласно имеющемуся графику, церемония поднятия флага состоится в декабре текущего года. На следующий год запланирована сдача «Тайфуна». Также в 2018-м службу может начать первый корабль, строящийся Зеленодольским заводом. В 2019 году флот должен будет получить «Шторм», «Шквал» и, вероятно, один из зеленодольских «Каракуртов». Последние из 12 заказанных кораблей пополнят боевой состав военно-морского флота в 2020-21 годах.Вероятно, по мере освобождения стапелей и сборочных цехов министерство обороны будет заказывать новые корабли проекта 22800. По понятным причинам, их строительство завершится не ранее начала двадцатых годов, а полное выполнение имеющихся планов будет продолжаться до середины следующего десятилетия. В результате ВМФ России получит все желаемые 18 малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт».Проектом «Каракурт» предлагается строительство корабля малого водоизмещения, предназначенного для работы в ближней морской зоне. Такие корабли должны действовать как самостоятельно, так и в составе соединений. В соответствии с такими требованиями был сформирован общий облик проекта.МРК «Каракурт» имеет общую длину 65 м при максимальной ширине 10 м и нормальной осадке 4 м. Водоизмещение – 800 т. Обводы корпуса сформированы в соответствии с требованиями по мореходности и предполагаемой ролью корабля в составе флота. Также использована надстройка сложной формы, образованная крупноразмерными панелями и снижающая заметность корабля для средств обнаружения противника. Предлагается использование интегрированной мачты, имеющей места для монтажа четырех фазированных антенных решеток и другого радиоэлектронного оборудования.Корабль типа «Каракурт» получает комбинированную главную энергетическую установку, построенную на основе дизельных и электрических двигателей. С ее помощью, как утверждается, удастся получить максимальную скорость хода на уровне 30 узлов. Дальность плавания на экономической скорости – до 2500 морских миль. Автономность будет составлять 15 дней.По известным данным, МРК проекта 22800 должны оснащаться БИУС «Сигма-Э» и АМКОИ «Трасса-Э». Следить за обстановкой и находить воздушные либо надводные цели предлагается при помощи радиолокационных станций нескольких типов, в том числе «Минерал-М».Основным ударным оружием «Каракуртов» станут управляемые ракеты П-800 «Оникс» или «Калибр». Для их запуска корабль оснащается универсальной вертикальной пусковой установкой 3С-14 с восемью ячейками для ракет. Как и в случае с другими отечественными малыми ракетными кораблями новых типов, установка размещается в надстройки, позади мостика. При этом установка с двумя рядами ячеек по четыре в каждом помещается поперек корпуса, а не вдоль, как на других кораблях. В состав боекомплекта установки 3С-14 могут входить противокорабельные или крылатые ракеты для нанесения ударов по наземным целям. Точный состав боекомплекта и количество ракет тех или иных типов зависит от поставленной задачи.В носовой части корабля, перед надстройкой, имеется место для монтажа башенной артиллерийской установки. Проектом 22800 предусматривается возможность использования орудия калибром 76 или 100 мм. Установка имеет дистанционно управляемые приводы и автоматические средства перезарядки.Первые два корабля «Каракурт» оснащаются зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами «Палаш». Осенью прошлого года стало известно, что в проект были внесены некоторые изменения, которые будут внедрены в ходе строительства серийных кораблей. Третий в серии МРК «Шторм» станет первым носителем ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-М». Все последующие корабли серии будут получать именно такое оружие, тогда как головной и первый серийный останутся с «Палашами». К настоящему времени ЗРПК «Панцирь-М» прошел необходимые испытания и хорошо показал себя, что позволило внедрить его в существующий проект.Появление значительного количества малых ракетных кораблей нового типа должно оказать заметное влияние на состояние и перспективы российского военно-морского флота. Благодаря малым размерам новые «Каракурты» не предъявляют особых требований к судостроительным предприятиям и потому могут строиться на нескольких существующих заводах. В частности, именно это является одной из причин того, что всего за 5-7 лет ВМФ сможет получить 12 кораблей, а строительство оставшихся 6 «корпусов» завершится уже к середине следующего десятилетия.Несмотря на малые размеры, корабли проекта 22800 могут показывать высокую боеспособность. Они могут действовать как в ближней морской зоне, так и на некоторых реках, что расширяет районы их возможного применения. Наличие ракет «Оникс» и «Калибр», в свою очередь, обеспечивает высокий ударный потенциал. При помощи такого оружия новые МРК смогут атаковать наземные и надводные цели на больших расстояниях. Потенциал малых ракетных кораблей, оснащенных современным вооружением, уже несколько раз был продемонстрирован на практике.Важным преимуществом «Каракуртов» является их большая численность. Она позволит передать такие корабли всем основным флотам, обеспечив возможность их применения на всех стратегических направлениях. При этом каждое из оперативно-стратегических объединений получит по несколько кораблей. Большая численность, наличие на всех флотах и высокий ударный потенциал делают новые МРК проекта 22800 многообещающим и интересным военным и политическим инструментом.До середины двадцатых годов ВМФ России планирует получить 18 новых малых ракетных кораблей. К настоящему времени две трети этих планов была оформлена в виде контрактов, а чуть меньше половины желаемых кораблей уже находится на разных стадиях строительства. В ближайшие месяцы на испытания выйдет головной корабль «Ураган». В конце года его планируется принять в боевой состав военно-морского флота. Это событие станет первым в рамках продолжительной и важной программы.