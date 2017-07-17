В Грузии пройдут международные учения Noble Partner - 2017
Около 2,8 тыс. военнослужащих из восьми стран НАТО и государств – партнеров альянса примут участие в многонациональных учениях Noble Partner 2017 ("Достойный партнер - 2017") на базах Минобороны Грузии близ Тбилиси с 30 июля по 12 августа, передает ВЗГЛЯД
Учения подобного типа пройдут в Грузии третий год подряд. Впервые в них будут задействованы немецкие бронетранспортеры «Боксер». Также будут применяться американские танки «Абрамсы» и боевые машины пехоты «Бредли» и «Страйкеры». К учениям привлекут американский военный самолет типа С-130.
Будут отрабатываться элементы взаимодействия военных стран НАТО и партнеров при оборонительных и наступательных операциях.
В учениях примут участие военнослужащие Германии, США, Украины, Грузии, Великобритании, Турции, Армении и Словении.
Напоминаем, что в 2016 году очередные маневры НАТО проходили с 11 по 26 мая близ Тбилиси, с привлечением около 1300 военнослужащих (650 — из США, 500 — из Грузии, 150 — из Великобритании). В учениях Noble Partner 2016 также были задействованы американские танки M1A2 Abrams и боевые машины пехоты M2 Bradley, а также техника грузинских вооруженных сил — танки T-72 и боевые машины пехоты БМП-2.
С 2015 года на военной базе Вазиани близ Тбилиси действует совместный тренировочный центр по отработке боевого взаимодействия военнослужащих Грузии и НАТО. Здесь с 2011 года ежегодно проходят также летние командно-штабные учения Agile Spirit ("Проворный дух") с участием подразделений государств — членов альянса. Однако первое официальное подразделение сил реагирования НАТО появилось в Грузии лишь после окончания прошлогодних учений Noble Partner-2016. Силы быстрого реагирования, влиться в которые уже более двух лет мечтает грузинское руководство, — это многонациональные части НАТО, сформированные в 2002 году.
В 2015 году альянс обнародовал планы создания командных пунктов сил быстрого реагирования в шести странах Восточной Европы — в Эстонии, Латвии, Литве, Румынии, Польше и Болгарии. Теперь в списке появилась и Грузия (возможно, де-факто командный пункт здесь уже создан).
Учения подобного типа пройдут в Грузии третий год подряд. Впервые в них будут задействованы немецкие бронетранспортеры «Боксер». Также будут применяться американские танки «Абрамсы» и боевые машины пехоты «Бредли» и «Страйкеры». К учениям привлекут американский военный самолет типа С-130.
Будут отрабатываться элементы взаимодействия военных стран НАТО и партнеров при оборонительных и наступательных операциях.
В учениях примут участие военнослужащие Германии, США, Украины, Грузии, Великобритании, Турции, Армении и Словении.
Напоминаем, что в 2016 году очередные маневры НАТО проходили с 11 по 26 мая близ Тбилиси, с привлечением около 1300 военнослужащих (650 — из США, 500 — из Грузии, 150 — из Великобритании). В учениях Noble Partner 2016 также были задействованы американские танки M1A2 Abrams и боевые машины пехоты M2 Bradley, а также техника грузинских вооруженных сил — танки T-72 и боевые машины пехоты БМП-2.
С 2015 года на военной базе Вазиани близ Тбилиси действует совместный тренировочный центр по отработке боевого взаимодействия военнослужащих Грузии и НАТО. Здесь с 2011 года ежегодно проходят также летние командно-штабные учения Agile Spirit ("Проворный дух") с участием подразделений государств — членов альянса. Однако первое официальное подразделение сил реагирования НАТО появилось в Грузии лишь после окончания прошлогодних учений Noble Partner-2016. Силы быстрого реагирования, влиться в которые уже более двух лет мечтает грузинское руководство, — это многонациональные части НАТО, сформированные в 2002 году.
В 2015 году альянс обнародовал планы создания командных пунктов сил быстрого реагирования в шести странах Восточной Европы — в Эстонии, Латвии, Литве, Румынии, Польше и Болгарии. Теперь в списке появилась и Грузия (возможно, де-факто командный пункт здесь уже создан).
Использованы фотографии: © REUTERS / David Mdzinarishvili
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