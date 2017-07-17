17:04 17 июля

В Грузии пройдут международные учения Noble Partner - 2017

Около 2,8 тыс. военнослужащих из восьми стран НАТО и государств – партнеров альянса примут участие в многонациональных учениях Noble Partner 2017 ("Достойный партнер - 2017") на базах Минобороны Грузии близ Тбилиси с 30 июля по 12 августа, передает ВЗГЛЯД

Учения подобного типа пройдут в Грузии третий год подряд. Впервые в них будут задействованы немецкие бронетранспортеры «Боксер». Также будут применяться американские танки «Абрамсы» и боевые машины пехоты «Бредли» и «Страйкеры». К учениям привлекут американский военный самолет типа С-130.

В Грузии пройдут международные учения Noble Partner - 2017



Будут отрабатываться элементы взаимодействия военных стран НАТО и партнеров при оборонительных и наступательных операциях.

В учениях примут участие военнослужащие Германии, США, Украины, Грузии, Великобритании, Турции, Армении и Словении.

Напоминаем, что в 2016 году очередные маневры НАТО проходили с 11 по 26 мая близ Тбилиси, с привлечением около 1300 военнослужащих (650 — из США, 500 — из Грузии, 150 — из Великобритании). В учениях Noble Partner 2016 также были задействованы американские танки M1A2 Abrams и боевые машины пехоты M2 Bradley, а также техника грузинских вооруженных сил — танки T-72 и боевые машины пехоты БМП-2.

С 2015 года на военной базе Вазиани близ Тбилиси действует совместный тренировочный центр по отработке боевого взаимодействия военнослужащих Грузии и НАТО. Здесь с 2011 года ежегодно проходят также летние командно-штабные учения Agile Spirit ("Проворный дух") с участием подразделений государств — членов альянса. Однако первое официальное подразделение сил реагирования НАТО появилось в Грузии лишь после окончания прошлогодних учений Noble Partner-2016. Силы быстрого реагирования, влиться в которые уже более двух лет мечтает грузинское руководство, — это многонациональные части НАТО, сформированные в 2002 году.

В 2015 году альянс обнародовал планы создания командных пунктов сил быстрого реагирования в шести странах Восточной Европы — в Эстонии, Латвии, Литве, Румынии, Польше и Болгарии. Теперь в списке появилась и Грузия (возможно, де-факто командный пункт здесь уже создан).


Использованы фотографии: © REUTERS / David Mdzinarishvili
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Комментарии 7

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  1. Чёрный Сегодня, 16:43
    Помнится грузины несколько лет назад после таких же учений стали думать , что они очень крутые перцы....как оказалось, они сильно ошибались smile ...так что, учения, конечно, это из дело, лишь бы потом им опять галстуками давиться не пришлось smile
    Чёрный
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:48
      Вот в августе 2008 г. Вот это учения были! Чуть Тбилиси не взяли , Медведев испугался ответственность брать на себя..Может еще раз проведем , а грузины..? soldier
      ОТДЕЛ
      1. cniza Сегодня, 17:03
        Теперь в списке появилась и Грузия (возможно, де-факто командный пункт здесь уже создан).


        И даже раньше чем в Прибалтике.
        cniza
  2. Владимирец Сегодня, 16:46
    "Эстонии, Латвии, Литве, Румынии, Польше и Болгарии. "

    Сплошь наши "друзья", куда ни плюнь. smile
    Владимирец
    1. vovanpain Сегодня, 16:53
      В учениях примут участие военнослужащие Германии, США, Украины, Грузии, Великобритании, Турции, Армении и Словении.

      Особенно Армения умиляет,ласковое дитя двух маток сосет. feel
      vovanpain
      1. Владимирец Сегодня, 17:01
        Цитата: vovanpain
        ласковое дитя двух маток сосет.

        "Двух маток" выкинуть и получится то, что это дитя делает, когда подрастет, приспособленчество называется. yes
        Владимирец
  3. андрей юрьевич Сегодня, 16:57
    В Грузии пр ойдут международные учения Noble Partner - 2017
    вот заметьте,мы,оставили вам,грузины,лазейку, выйти достойно.из конфликта: типа" ай, генацвале,ай камарджоба дорогой,извини,панимаешь непонятка получился...ми неувиноумных накажим,люля-кебаб-туда-сюда попьеём,"мишико"разное на цепь.... "сулико" и "ки"...и "асса"!!! быратия же,крыстыане же ??? ай малаца...!!! ...разум мой помутнел от этой писанины...я это слышал...правда.как жить?
    андрей юрьевич
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