Истребители F-18 в Прибалтике укрепляют безопасность Испании
Прибалтику посетила делегация из Испании во главе с премьером Мариано Рахой, также в делегацию входят министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль и глава генштаба генерал Фернандо Лопес дель Посо. В понедельник они посещают Эмари в Эстонии, где в настоящее время находятся самолеты F-18, прибывшие с воздушной базы в Сарагосе в мае. Они в рамках ротации миссии НАТО с 3 мая по 31 августа занимаются патрулированием воздушного пространства Балтии.
По данному случаю премьер Испании сообщил, что:
Рахой назвал Эстонию, хоть и расположенной наиболее далеко от Испании территориально, но расположенной близко от национальных интересов самой Испании. Он заверил, что миллионы эстонцев находятся во все большей безопасности каждый раз, когда самолеты Испании облетают ее воздушное пространство.
Во вторник Рахой посетит базу Адажи, расположенную в Латвии, где дислоцированы 310 испанских военнослужащих в рамках расширенной боевой группы НАТО под руководством Канады. В состав группы входят более тысячи военнослужащих из Албании, Италии, Канады, Польши, Словении и Испании. В июне Испания отправила в рамках этой миссии в Латвию четыре танка "Леопард" и 12 БМП Pizarro.
По данному случаю премьер Испании сообщил, что:
Участие испанских истребителей F-18 в патрулировании воздушного пространства стран Балтии способствует укреплению национальной безопасности Испании
Вы отсюда способствуете тому, чтобы Европа и Испания становились более безопасными— заявил Рахой, обращаясь к испанским военнослужащим. Запись его выступление показал телеканал 24 Horas , передает РИА Новости.
Рахой назвал Эстонию, хоть и расположенной наиболее далеко от Испании территориально, но расположенной близко от национальных интересов самой Испании. Он заверил, что миллионы эстонцев находятся во все большей безопасности каждый раз, когда самолеты Испании облетают ее воздушное пространство.
Во вторник Рахой посетит базу Адажи, расположенную в Латвии, где дислоцированы 310 испанских военнослужащих в рамках расширенной боевой группы НАТО под руководством Канады. В состав группы входят более тысячи военнослужащих из Албании, Италии, Канады, Польши, Словении и Испании. В июне Испания отправила в рамках этой миссии в Латвию четыре танка "Леопард" и 12 БМП Pizarro.
Использованы фотографии: © AP Photo / Helan M. Ebenhack
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