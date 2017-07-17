00:21 18 июля

Истребители F-18 в Прибалтике укрепляют безопасность Испании

Прибалтику посетила делегация из Испании во главе с премьером Мариано Рахой, также в делегацию входят министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль и глава генштаба генерал Фернандо Лопес дель Посо. В понедельник они посещают Эмари в Эстонии, где в настоящее время находятся самолеты F-18, прибывшие с воздушной базы в Сарагосе в мае. Они в рамках ротации миссии НАТО с 3 мая по 31 августа занимаются патрулированием воздушного пространства Балтии.

По данному случаю премьер Испании сообщил, что:

Участие испанских истребителей F-18 в патрулировании воздушного пространства стран Балтии способствует укреплению национальной безопасности Испании



Истребители F-18 в Прибалтике укрепляют безопасность Испании


Вы отсюда способствуете тому, чтобы Европа и Испания становились более безопасными
— заявил Рахой, обращаясь к испанским военнослужащим. Запись его выступление показал телеканал 24 Horas , передает РИА Новости.

Рахой назвал Эстонию, хоть и расположенной наиболее далеко от Испании территориально, но расположенной близко от национальных интересов самой Испании. Он заверил, что миллионы эстонцев находятся во все большей безопасности каждый раз, когда самолеты Испании облетают ее воздушное пространство.

Во вторник Рахой посетит базу Адажи, расположенную в Латвии, где дислоцированы 310 испанских военнослужащих в рамках расширенной боевой группы НАТО под руководством Канады. В состав группы входят более тысячи военнослужащих из Албании, Италии, Канады, Польши, Словении и Испании. В июне Испания отправила в рамках этой миссии в Латвию четыре танка "Леопард" и 12 БМП Pizarro.

Использованы фотографии: © AP Photo / Helan M. Ebenhack
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 36

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  1. pjastolov Вчера, 18:16
    Участие испанских истребителей F-18 в патрулировании воздушного пространства стран Балтии способствует укреплению национальной безопасности Испании
    а кому вы с вашей сиестой нужны? request
    pjastolov
    1. cniza Вчера, 18:19
      Они нет , а сиеста это не плохо.
      cniza
      1. pjastolov Вчера, 18:24
        а сиеста это не плохо.

        pjastolov
        1. Чёрный Вчера, 18:39
          Раньше все думал — как же размножаются эти испанцы. У них куда ни плюнь, то Педро, то Гомес. Теперь понял — у них еще и Ибаньесы имеются. wassat А ещё,говорят,в Испании существует такая традиция: после рождения ребенка, на оживленную улицу выливается ведро кипятка, что внизу скажут, так и назовут. Поэтому их и называют — Хулио, Педро, Кончита… laughing
          Чёрный
          1. pjastolov Вчера, 18:51
            у них еще и Ибаньесы имеются.
            они и размножаются, делением, или почкованием, наверное laughing
            pjastolov
            1. Татьяна Вчера, 19:28
              Удивляюсь тому, как это бабьё на Западе - без какого-либо военного (!) образования - попадает в министры обороны?!!!
              Какой в этом смысл на Западе для власть имущих? А ведь какой-то "извращённый" смысл для них в этом есть и его нужно понять. Ведь женщины - министры обороны страны - это уже система в европейских государствах, причём точно такая же, как и система пропаганды политики на Западе однополой "любви".
              Татьяна
              1. pjastolov Вчера, 19:56
                смысл на Западе для власть имущих
                толерантность и равноправие - феменизм request
                pjastolov
                1. Татьяна Вчера, 20:19
                  hjastolov
                  толерантность и равноправие - феминизм request
                  ----------------
                  Скорее всего, это всё-таки сознательная политика со стороны мировых наднациональных финансистов и транснациональных компаний на понижение профессионализма кадрового состава высшей законодательной и исполнительной власти в национальных государствах.
                  При этом т.н. "наднациональному мировому правительству" легче добиваться своего мирового господства. Естественно под макиавеллистским флагом псевдотолерантности и и псевдоравноправия женщин - т.е. крайних форм феминизма.
                  Татьяна
        2. Околоточный Вчера, 21:13
          Володь, судя по расцветке головных уборов - "Это Мексика, детка"!
          Околоточный
      2. vovanpain Вчера, 18:31
        Цитата: cniza
        Они нет , а сиеста это не плохо.

        Коррида тоже ничего. fellow
        vovanpain
        1. cniza Вчера, 20:06
          Коррида уже почти везде запрещена , а вот прогон по улицам - это да.
          cniza
    2. ОТДЕЛ Вчера, 18:22
      Раньше мы Испанию пытались защитить от фашистов...Вот они уже и возле наших границах, только кого и от кого защищать собрались..? No pasaran ...Ладно по крайней мере честно!
      ОТДЕЛ
      1. pjastolov Вчера, 18:25
        а они уже - pasaran, pasaran и еще раз pasaran на нас hi
        pjastolov
      2. Владимирец Вчера, 18:27
        Цитата: ОТДЕЛ
        Вот они уже и возле наших границах, только кого и от кого защищать собрались..?

        Чтобы было более исторично надо ещё и "голубую дивизию" в Прибалтику отправить. yes
        Владимирец
        1. Подрезчик Вчера, 18:34
          А американские инструктора в Украине защищают Республику Корея от агрессии КНДР? Бредят они! wink
          Подрезчик
        2. Pirogov Вчера, 18:46
          Цитата: Владимирец
          Чтобы было более исторично надо ещё и "голубую дивизию" в Прибалтику отправить.

          Так она там уже есть в образе НАТЫ.
          Pirogov
        3. злой партизан Вчера, 18:51
          Цитата: Владимирец
          Чтобы было более исторично надо ещё и "голубую дивизию"

          Ой боюсь, что они термин "голубая" поймут излишне буквально what . Времена-то какие... sad
          Привет браконьерам от законопослушных любителей рыбалки методом неводного траления drinks
          злой партизан
          1. Владимирец Вчера, 19:10
            Цитата: злой партизан
            что они термин "голубая" поймут излишне буквально

            Да уж, тяжело в деревне без нагана.
            Цитата: злой партизан
            от законопослушных любителей рыбалки методом неводного траления

            Ага, видал я твою рыбалку в газете "Юсьвинский филателист". yes
            Привет. drinks
            Владимирец
        4. ОТДЕЛ Вчера, 19:21
          Цитата: Владимирец
          Цитата: ОТДЕЛ
          Вот они уже и возле наших границах, только кого и от кого защищать собрались..?

          Чтобы было более исторично надо ещё и "голубую дивизию" в Прибалтику отправить. yes

          Таких там много наберется...)))) Эх испанцы. laughing
          ОТДЕЛ
      3. Fei_Wong Вчера, 19:33
        Цитата: ОТДЕЛ
        Раньше мы Испанию пытались защитить от фашистов...Вот они уже и возле наших границах, только кого и от кого защищать собрались..?

        Ну так недаром современную Сирию сравнивают с той Испанией 30-х. Да, тогда СССР не смог защитить легитимное правительство от фашистских террористов. Но сейчас в Сирии - вполне себе успешно защищаем.
        Хотя один фиг, история идёт спиралью, и точно так же, как та Испания, так и эта Сирия - однозначные предвестники Большой Войны.
        Fei_Wong
        1. ОТДЕЛ Вчера, 19:49
          Цитата: Fei_Wong
          Хотя один фиг, история идёт спиралью, и точно так же, как та Испания, так и эта Сирия - однозначные предвестники Большой Войны.

          А я вот с вами согласен...! Возможно Сирия в будущем тоже будет на границах где нибудь в Америке сдерживать "Русскую угрозу " вместе с китайцами ну не знаю с кем еще... laughing Мы русские привыкшие уже .. hi
          ОТДЕЛ
    3. сибиралт Вчера, 18:34
      И где этот испанец в Эстонии увидел миллионы эстонского народа? belay По данным 2013 года там население составляло 1,3 млн человек, при этом 25% из них - русские (еще есть украинцы, белорусы и финны). Демографы предрекают к концу 21 века исчезновение эстонцев как популяции. Похоже, испанцы в этом им хорошо помогут. bully
      сибиралт
      1. Смог Вчера, 20:27
        Цитата: сибиралт
        Демографы предрекают к концу 21 века исчезновение эстонцев как популяции

        Слово то какое......, научное- популяция.
        Популяция – это особи, относящиеся к одному биологическому виду, способные к свободному скрещиванию и обладающие общим генофондом. Биологический вид обладает численностью, смертностью, рождаемостью, динамикой, ареалом, плотностью. Структура популяции включает в себя также соотношение самок и самцов, возрастов, пространственную систему распределения.

        Я так понимаю им для свободного скрещивания самцов и завозят, т.к. местные самцы по гейропам кочуют laughing
        Смог
    4. zenion Вчера, 18:37
      Испанские СС были нужны Гитлеру под Ленинградом.
      zenion
      1. Чёрный Вчера, 18:44
        Цитата: zenion
        Испанские СС были нужны Гитлеру под Ленинградом.

        Да...многие Педро нашли под Ленинградом свою Кончиту... wassat Спрашивается Хулио туда полезли? wassat
        Чёрный
        1. ОТДЕЛ Вчера, 19:53
          Цитата: Чёрный
          Цитата: zenion
          Испанские СС были нужны Гитлеру под Ленинградом.

          Да...многие Педро нашли под Ленинградом свою Кончиту... wassat Спрашивается Хулио туда полезли? wassat

          Красиво выразились.. laughing ! Вот только нашим было не до смеха увы... soldier
          ОТДЕЛ
  2. Тот же ЛЕХА Вчера, 18:29
    Он заверил, что миллионы эстонцев находятся во все большей безопасности каждый раз, когда самолеты Испании облетают ее воздушное пространство.


    Че за бред...какие миллионы?

    Эсто́нцы (эст. eestlased) — прибалтийско-финский народ, большая часть которого проживает в Эстонии. Общая численность — примерно 1,1 млн человек, в том числе в Эстонии порядка 925 тыс.


    belay
    Тот же ЛЕХА
    1. ВЕРЕСК Вчера, 18:36
      Че за бред...какие миллионы? Вы правы. sad Миллиарды... hi
      ВЕРЕСК
  3. ВЕРЕСК Вчера, 18:34
    Истребители F-18 в Прибалтике укрепляют безопасность Испании Значит наши 35-е в Австралии будут укреплять безопасность Португалии. request wassat
    ВЕРЕСК
    1. Fei_Wong Вчера, 21:21
      Скорее, наши ВКС в Сирии будут (хотя давно уже) укреплять безопасность США.
      И ведь реально укрепляют, без дураков! Безопасность (от) США для прочих стран, как минимум.
      Fei_Wong
  4. К-50 Вчера, 18:40
    Если бы самолёты Испании и НАТО патрулировали небо Европы, спутника Юпитера, это бы способствовало большей безопасности испанцев и европейцев. yes
    К-50
    1. Oming Сегодня, 00:17
      Ага! особенно
      испанцев
      Oming
  5. VOENOBOZ Вчера, 18:49
    Что делать,что делать ,ёлки палки , может их дустом?
    VOENOBOZ
  6. pvv113 Вчера, 19:39
    Участие испанских истребителей F-18 в патрулировании воздушного пространства стран Балтии способствует укреплению национальной безопасности Испании

    Так мы же не против! Мы за безопасность - двумя руками!
    pvv113
  7. Толстоевский Вчера, 20:23
    немудрено услышать подобный бред от премьера Мари Хуано
    Толстоевский
  8. Lido44ka Вчера, 23:36


    Подробности узнаете перейдя по ссылке --> http://alinks.net/tds/9ev5

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    Lido44ka
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