Wall Street Journal докапывается до «Запада–2017»

Американская деловая газета Wall Street Journal (WSJ) продолжает нагнетать истерию вокруг предстоящего российско-белорусского учения «Запад–2017». Накануне журналист издания Томас Грув опубликовал материал о подготовке Финляндии к отражению «российской угрозы».В статье «В подземельях Хельсинки финны готовятся противостоять российской угрозе» американский обозреватель сообщает о совершенствовании системы подземной коммуникации в финской столице. Как утверждает репортер, Финляндия выражает обеспокоенность маневрами «Запад–2017», в связи с чем, бункеры и туннели планируется переоборудовать под военные цели и использовать для защиты от российской экспансии.В опубликованном материале игнорируется позиция официального руководства Финляндии. Главным источником информации, на который ссылается журналист WSJ, стали слова гражданина страны по имени Ярно Лимнел (в статье представлен как «военный эксперт» - Прим. ред.). Ранее президент республики Саули Ниинисте говорил, что не видит опасности в совместных маневрах России и Белоруссии. «Я не верю в то, что это [учение] большая угроза для кого-то», - заявил глава государства в ходе пресс-конференции с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд.Примечательно, за последние две недели газета Wall Street Journal предпринимает вторую попытку демонизировать предстоящую тренировку российских и белорусских вооруженных сил «Запад–2017». Так, 6 июля журналист издания Дэвид Сэттер сообщил, что Москва намерена направить в Республику Беларусь от 400 до 500 тысяч военнослужащих. Напомним, по официальным данным в маневрах с обеих сторон будет задействовано 13 тысяч участников. Подтверждений об отправке в Белоруссию полумиллионного войска представлено не было, поэтому можно предположить, что источником информации послужил сам автор, известный своими антисоветскими и антироссийскими взглядами.Оценивая ситуацию, нагнетание истерии вокруг предстоящего учения началось с середины мая (без учета нескольких публикаций в СМИ, а также высказываний отдельных политиков Украины, Польши и стран Прибалтики), когда негативные отзывы о совместном мероприятии России и Белоруссии стали звучать на регулярной основе. Отметим, в действиях прозападных элит по дискредитации «Запада–2017» наблюдается рассредоточенность и отсутствие последовательности: часть политиков обвиняет Кремль в намерениях оккупировать приграничные территории Литвы и Польши, другие заявляют о попытках Москвы и Минска развязать вооруженный конфликт с Киевом. В то же время, оппозиция Белоруссии говорит о вероятности гибридной войны. Возвращаясь к статье Wall Street Journal, в западном триллере под названием «Россия - агрессор» появляются новые персонажи, и теперь роль жертвы примеряет Суоми. Очевидно, с таким же успехом можно говорить и о русско-испанской войне.Как бы то ни было, на фоне уже сделанных заявлений о российско-белорусском учении конкуренцию за звание «самый абсурдный комментарий» публикациям WSJ пока может составить президент Литвы Даля Грибаускайте, обвинившая Москву в желании начать войну с НАТО.Подытоживая, лидерам рейтинга «против “Запада–2017”» хочется напомнить биографию первого министра обороны США Джеймса Форрестола, который, находясь в 1949 году в психиатрическом заведении, повторял «Русские идут! Они везде!», после чего выбросился из окна 16 этажа...