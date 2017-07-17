19:42 17 июля

Тяжелые российские БПЛА впервые представят на МАКС-2017

Как сообщает информационное агенство RNS , на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2017, который открывается в Жуковском (Московская область) 18 июля, будут впервые представлены тяжелые российские беспилотные аппараты «Орион» и «Альтаир» .

Разработчики беспилотных летательных аппаратов большой продолжительности полета "Орион" и "Альтаир" впервые представят их на МАКС-2017. Правда, аппараты будут демонстрироваться в закрытой части экспозиции, поскольку создаются для военного ведомства, и работы по ним засекречены
— сказал собеседник агентства.

Тяжелые российские БПЛА впервые представят на МАКС-2017

Беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета «Альтаир»



В то же время, по его словам, не исключено, что на МАКС-2017 впервые покажут широкой публике внешний облик дрона «Орион», создаваемого компанией «Кронштадт».


Беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета «Орион»


Опытные образцы тяжелых беспилотников выполнили уже десятки испытательных полетов. Однако на МАКС-2017 они летать не будут, поскольку работа над ними еще не завершена
— сообщил собеседник агентства.

Россия пока не обладает серийно выпускаемыми дронами тяжелого класса. Такие аппараты выпускают США, Израиль и Китай.

Ранее сообщалось, что в интересах Минобороны РФ российскими предприятиями ведется ряд работ по созданию перспективных беспилотных авиационных систем. Большинство из них стартовали после 2011 года и еще не завершены. Так, в России ведутся работы по созданию двух комплексов с беспилотными летательными аппаратами, относящихся к MALE-классу (средневысотный, с большой продолжительностью полета). Одним из них является комплекс с беспилотным летательным аппаратом «Орион», который создает компания «Кронштадт». Беспилотный летательный аппарат "Орион" при взлетном весе в 1100 кг способен нести на борту от 250 до 350 кг различного оборудования. Аппарат способен находиться в воздухе до 60 часов, скорость его полета может достигать 250 км/ч.

Систему с более тяжелым беспилотным летательным аппаратом «Альтаир» массой более тонны в рамках темы «Альтиус» разрабатывает казанская компания ОКБ имени М. П. Симонова (ранее именовалась ОКБ «Сокол»). Оба контракта на разработку были подписаны в октябре 2011 года.

Обе системы находятся на стадии летных испытаний.

Использованы фотографии: http://replikaonline.ru/
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Комментарии 7

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  1. oleg-gr Сегодня, 19:02
    Есть движение в этой области. Замечательно.
    oleg-gr
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 19:17
      Цитата: oleg-gr
      18 июля, будут впервые представлены тяжелые российские беспилотные аппараты «Орион» и «Альтаир» .

      Главное, чтобы до серийных образцов настоящих тяжёлых беспилотников не было так же далеко, как до звезды и созвездия, имена которых носят опытные образцы.
      СРЦ П-15
  2. злой партизан Сегодня, 19:11
    Такие аппараты выпускают США, Израиль и Китай.
    А ведь была статья о том, что БПЛА такого класса выпускает и Иран. Скопипастили у амеров. Или я что-то путаю what ...Просветите старика, а то меня в Гугле забанили... sad
    злой партизан
  3. Горный стрелок Сегодня, 19:18
    От так от! А у нас целых два! И будут ведь летать... И вооружение "прикрутят", и самостоятельности прибавят...роботы в броне у нас уже бегают ( "уран" и другие), тут мы "выдали", по слухам, в Сирии не только роботов-саперов испытывали, но и боевых... Вот и летающие будут.
    Горный стрелок
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 19:28
    Трижды за неделю.Или чего нового состряпали? request
    ВЕРЕСК
  5. von schlosser Сегодня, 19:32
    Надо всё испытывать на братьях-меньших))))) массово))
    von schlosser
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:34
      Цитата: von schlosser
      Надо всё испытывать на братьях-меньших))))) массово))

      Только так , поймем их достоинства и недостатки... laughing lol
      ОТДЕЛ
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