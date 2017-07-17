Тяжелые российские БПЛА впервые представят на МАКС-2017
Как сообщает информационное агенство RNS , на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2017, который открывается в Жуковском (Московская область) 18 июля, будут впервые представлены тяжелые российские беспилотные аппараты «Орион» и «Альтаир» .
В то же время, по его словам, не исключено, что на МАКС-2017 впервые покажут широкой публике внешний облик дрона «Орион», создаваемого компанией «Кронштадт».
Россия пока не обладает серийно выпускаемыми дронами тяжелого класса. Такие аппараты выпускают США, Израиль и Китай.
Ранее сообщалось, что в интересах Минобороны РФ российскими предприятиями ведется ряд работ по созданию перспективных беспилотных авиационных систем. Большинство из них стартовали после 2011 года и еще не завершены. Так, в России ведутся работы по созданию двух комплексов с беспилотными летательными аппаратами, относящихся к MALE-классу (средневысотный, с большой продолжительностью полета). Одним из них является комплекс с беспилотным летательным аппаратом «Орион», который создает компания «Кронштадт». Беспилотный летательный аппарат "Орион" при взлетном весе в 1100 кг способен нести на борту от 250 до 350 кг различного оборудования. Аппарат способен находиться в воздухе до 60 часов, скорость его полета может достигать 250 км/ч.
Систему с более тяжелым беспилотным летательным аппаратом «Альтаир» массой более тонны в рамках темы «Альтиус» разрабатывает казанская компания ОКБ имени М. П. Симонова (ранее именовалась ОКБ «Сокол»). Оба контракта на разработку были подписаны в октябре 2011 года.
Обе системы находятся на стадии летных испытаний.
Разработчики беспилотных летательных аппаратов большой продолжительности полета "Орион" и "Альтаир" впервые представят их на МАКС-2017. Правда, аппараты будут демонстрироваться в закрытой части экспозиции, поскольку создаются для военного ведомства, и работы по ним засекречены— сказал собеседник агентства.
Беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета «Альтаир»
В то же время, по его словам, не исключено, что на МАКС-2017 впервые покажут широкой публике внешний облик дрона «Орион», создаваемого компанией «Кронштадт».
Беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета «Орион»
Опытные образцы тяжелых беспилотников выполнили уже десятки испытательных полетов. Однако на МАКС-2017 они летать не будут, поскольку работа над ними еще не завершена— сообщил собеседник агентства.
Россия пока не обладает серийно выпускаемыми дронами тяжелого класса. Такие аппараты выпускают США, Израиль и Китай.
Ранее сообщалось, что в интересах Минобороны РФ российскими предприятиями ведется ряд работ по созданию перспективных беспилотных авиационных систем. Большинство из них стартовали после 2011 года и еще не завершены. Так, в России ведутся работы по созданию двух комплексов с беспилотными летательными аппаратами, относящихся к MALE-классу (средневысотный, с большой продолжительностью полета). Одним из них является комплекс с беспилотным летательным аппаратом «Орион», который создает компания «Кронштадт». Беспилотный летательный аппарат "Орион" при взлетном весе в 1100 кг способен нести на борту от 250 до 350 кг различного оборудования. Аппарат способен находиться в воздухе до 60 часов, скорость его полета может достигать 250 км/ч.
Систему с более тяжелым беспилотным летательным аппаратом «Альтаир» массой более тонны в рамках темы «Альтиус» разрабатывает казанская компания ОКБ имени М. П. Симонова (ранее именовалась ОКБ «Сокол»). Оба контракта на разработку были подписаны в октябре 2011 года.
Обе системы находятся на стадии летных испытаний.
Использованы фотографии: http://replikaonline.ru/
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