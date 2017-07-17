Тяжелые российские БПЛА впервые представят на МАКС-2017

Разработчики беспилотных летательных аппаратов большой продолжительности полета "Орион" и "Альтаир" впервые представят их на МАКС-2017. Правда, аппараты будут демонстрироваться в закрытой части экспозиции, поскольку создаются для военного ведомства, и работы по ним засекречены

Беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета «Альтаир»

Беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета «Орион»

Опытные образцы тяжелых беспилотников выполнили уже десятки испытательных полетов. Однако на МАКС-2017 они летать не будут, поскольку работа над ними еще не завершена