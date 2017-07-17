«Сплав» разработал неуправляемую ракету повышенной дальности

Ракета предназначена для поражения одиночных и площадных (групповых) целей: живой силы, небронированной и легкобронированной техники как открыто расположенных, так и находящихся в открытых и закрытых фортификационных сооружениях, и надводных кораблей в любых метеоусловиях и в любое время суток, позволяющих осуществлять выполнение боевых операций самолетами и вертолетами фронтовой армейской авиации. Базовые носители: самолеты типа Су-24, Су-25, Су-27, МиГ-23, МиГ-27, МиГ-29, вертолеты типа Ми-8, Ми-24, Ми-28, Ка-50, Ка-52 и др.

Холдинг «НПО "Сплав"» разработал неуправляемую авиационную ракету нового поколения С-8ОФП калибра 80 мм с осколочно-фугасной проникающей боевой частью, сообщает пресс-служба компании.— говорится в сообщенииРакета оснащается малогабаритным высокоэнергетическим двигателем на смесевом твердом топливе. По сравнению с ракетными двигателями твердого топлива предыдущего поколения энергоотдача от единицы массы увеличена в 1,8–2 раза, сам двигатель стал гораздо меньше и легче. Отдача при одиночной или залповой стрельбе уменьшилась в 1,5–2 раза. Разработка ракетного двигателя нового поколения позволила увеличить массу боевой нагрузки до трех раз по сравнению с ракетами предыдущего поколения и увеличить максимальную дальность стрельбыЭто позволяет снизить количество самолетовылетов, необходимых для решения поставленных боевых задач ракетами С-8ОФП, в 2–3 раза по сравнению с аналогичными средствами поражения разработки 19*80-х годов.Разработка ракеты С-8ОФП открывает возможность создания на ее основе целого ряда высокоэффективных авиационных боеприпасов, в том числе малогабаритных корректируемых и управляемых ракет.Технические характеристики:Калибр,мм 80Длина, мм 1400-1500Дальность стрельбы, м 6000Боевая часть осколочно-фугасная проникающего типаМасса боевой части, кг 9-9,5Масса взрывчатого вещества, кг 2,5-2,9Масса заданного осколка, г 3-6Взрыватель контактный, двухрежимныйДвигательная установка высокоэнергетический ракетный двигатель твердого топливаТемпературный диапазон боевого применения, °С -54..+60