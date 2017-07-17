«Сплав» разработал неуправляемую ракету повышенной дальности
Холдинг «НПО "Сплав"» разработал неуправляемую авиационную ракету нового поколения С-8ОФП калибра 80 мм с осколочно-фугасной проникающей боевой частью, сообщает пресс-служба компании.
Ракета оснащается малогабаритным высокоэнергетическим двигателем на смесевом твердом топливе. По сравнению с ракетными двигателями твердого топлива предыдущего поколения энергоотдача от единицы массы увеличена в 1,8–2 раза, сам двигатель стал гораздо меньше и легче. Отдача при одиночной или залповой стрельбе уменьшилась в 1,5–2 раза. Разработка ракетного двигателя нового поколения позволила увеличить массу боевой нагрузки до трех раз по сравнению с ракетами предыдущего поколения и увеличить максимальную дальность стрельбы
Это позволяет снизить количество самолетовылетов, необходимых для решения поставленных боевых задач ракетами С-8ОФП, в 2–3 раза по сравнению с аналогичными средствами поражения разработки 19*80-х годов.
Разработка ракеты С-8ОФП открывает возможность создания на ее основе целого ряда высокоэффективных авиационных боеприпасов, в том числе малогабаритных корректируемых и управляемых ракет.
Технические характеристики:
Калибр,мм 80
Длина, мм 1400-1500
Дальность стрельбы, м 6000
Боевая часть осколочно-фугасная проникающего типа
Масса боевой части, кг 9-9,5
Масса взрывчатого вещества, кг 2,5-2,9
Масса заданного осколка, г 3-6
Взрыватель контактный, двухрежимный
Двигательная установка высокоэнергетический ракетный двигатель твердого топлива
Температурный диапазон боевого применения, °С -54..+60
Ракета предназначена для поражения одиночных и площадных (групповых) целей: живой силы, небронированной и легкобронированной техники как открыто расположенных, так и находящихся в открытых и закрытых фортификационных сооружениях, и надводных кораблей в любых метеоусловиях и в любое время суток, позволяющих осуществлять выполнение боевых операций самолетами и вертолетами фронтовой армейской авиации. Базовые носители: самолеты типа Су-24, Су-25, Су-27, МиГ-23, МиГ-27, МиГ-29, вертолеты типа Ми-8, Ми-24, Ми-28, Ка-50, Ка-52 и др.— говорится в сообщении
Ракета оснащается малогабаритным высокоэнергетическим двигателем на смесевом твердом топливе. По сравнению с ракетными двигателями твердого топлива предыдущего поколения энергоотдача от единицы массы увеличена в 1,8–2 раза, сам двигатель стал гораздо меньше и легче. Отдача при одиночной или залповой стрельбе уменьшилась в 1,5–2 раза. Разработка ракетного двигателя нового поколения позволила увеличить массу боевой нагрузки до трех раз по сравнению с ракетами предыдущего поколения и увеличить максимальную дальность стрельбы
Это позволяет снизить количество самолетовылетов, необходимых для решения поставленных боевых задач ракетами С-8ОФП, в 2–3 раза по сравнению с аналогичными средствами поражения разработки 19*80-х годов.
Разработка ракеты С-8ОФП открывает возможность создания на ее основе целого ряда высокоэффективных авиационных боеприпасов, в том числе малогабаритных корректируемых и управляемых ракет.
Технические характеристики:
Калибр,мм 80
Длина, мм 1400-1500
Дальность стрельбы, м 6000
Боевая часть осколочно-фугасная проникающего типа
Масса боевой части, кг 9-9,5
Масса взрывчатого вещества, кг 2,5-2,9
Масса заданного осколка, г 3-6
Взрыватель контактный, двухрежимный
Двигательная установка высокоэнергетический ракетный двигатель твердого топлива
Температурный диапазон боевого применения, °С -54..+60
Использованы фотографии: http://splav.org/v3/avia.asp
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