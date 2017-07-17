19:41 17 июля

«Сплав» разработал неуправляемую ракету повышенной дальности

Холдинг «НПО "Сплав"» разработал неуправляемую авиационную ракету нового поколения С-8ОФП калибра 80 мм с осколочно-фугасной проникающей боевой частью, сообщает пресс-служба компании.

Ракета предназначена для поражения одиночных и площадных (групповых) целей: живой силы, небронированной и легкобронированной техники как открыто расположенных, так и находящихся в открытых и закрытых фортификационных сооружениях, и надводных кораблей в любых метеоусловиях и в любое время суток, позволяющих осуществлять выполнение боевых операций самолетами и вертолетами фронтовой армейской авиации. Базовые носители: самолеты типа Су-24, Су-25, Су-27, МиГ-23, МиГ-27, МиГ-29, вертолеты типа Ми-8, Ми-24, Ми-28, Ка-50, Ка-52 и др.
— говорится в сообщении




Ракета оснащается малогабаритным высокоэнергетическим двигателем на смесевом твердом топливе. По сравнению с ракетными двигателями твердого топлива предыдущего поколения энергоотдача от единицы массы увеличена в 1,8–2 раза, сам двигатель стал гораздо меньше и легче. Отдача при одиночной или залповой стрельбе уменьшилась в 1,5–2 раза. Разработка ракетного двигателя нового поколения позволила увеличить массу боевой нагрузки до трех раз по сравнению с ракетами предыдущего поколения и увеличить максимальную дальность стрельбы

Это позволяет снизить количество самолетовылетов, необходимых для решения поставленных боевых задач ракетами С-8ОФП, в 2–3 раза по сравнению с аналогичными средствами поражения разработки 19*80-х годов.

Разработка ракеты С-8ОФП открывает возможность создания на ее основе целого ряда высокоэффективных авиационных боеприпасов, в том числе малогабаритных корректируемых и управляемых ракет.

Технические характеристики:
Калибр,мм 80
Длина, мм 1400-1500
Дальность стрельбы, м 6000
Боевая часть осколочно-фугасная проникающего типа
Масса боевой части, кг 9-9,5
Масса взрывчатого вещества, кг 2,5-2,9
Масса заданного осколка, г 3-6
Взрыватель контактный, двухрежимный
Двигательная установка высокоэнергетический ракетный двигатель твердого топлива
Температурный диапазон боевого применения, °С -54..+60

Использованы фотографии: http://splav.org/v3/avia.asp
9

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 13

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. oleg-gr Сегодня, 19:15
    Разработка ракеты С-8ОФП открывает возможность создания на ее основе целого ряда высокоэффективных авиационных боеприпасов, в том числе малогабаритных корректируемых и управляемых ракет.

    Сначала неуправляемое оружие, а потом доработки и модернизации и получается управляемое. Возможно положено начало новому "семейству".
    oleg-gr
    1. капрал Сегодня, 19:24
      Цитата: oleg-gr
      и получается управляемое. Возможно положено начало новому "семейству".

      Это нужно было делать еще вчера.
      Американцы уже года три как сделали. Плюс ЕМНИП англичане.
      капрал
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:27
        Цитата: капрал
        Это нужно было делать еще вчера.

        Мы не американцы и печатного станка у нас нет..Так что лучше поздно, чем закупать у них.. hi
        ОТДЕЛ
        1. капрал Сегодня, 19:36
          Цитата: ОТДЕЛ
          чем закупать у них..

          belay Виталя, ты где такое вычитал, чтоб мы покупали у янкесов ракеты???
          капрал
  2. Logall Сегодня, 19:15
    И бегом, бегом их в Сирию. Хоббиты их уже ждут.
    Ой, вахабиты...
    Logall
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:29
      Цитата: Logall
      И бегом, бегом их в Сирию. Хоббиты их уже ждут.
      Ой, вахабиты...

      Как бы на наших границах не пришлось их испытывать...Что то заваруху я генами чую! soldier
      ОТДЕЛ
  3. Приговор Сегодня, 19:18
    Это хорошо. Теперь ещё больше бармалеев сиськи гуриям мять отправятся.. laughing laughing laughing
    Приговор
  4. Владимирец Сегодня, 19:19
    "Это позволяет снизить количество самолетовылетов, необходимых для решения поставленных боевых задач ракетами С-8ОФП, в 2–3 раза по сравнению с аналогичными средствами поражения разработки 19*80-х годов."

    Какое то странное сравнение в "самолетовылетах", как будто болты точат или картошку копают. request Это как? Бармалеев построить рядами и не разрешать уходить? А потом посчитать сколькими ракетами их положили? what
    Владимирец
    1. purple Сегодня, 19:28
      Разработка ракетного двигателя нового поколения позволила увеличить массу боевой нагрузки до трех раз по сравнению с ракетами предыдущего поколения и увеличить максимальную дальность стрельбы.

      по моему понятно все
      purple
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 19:26
    Дальность стрельбы, м 6000 Ду,уж.Про характеристики не скажу-но это уже далеко не та С-80.
    ВЕРЕСК
  6. von schlosser Сегодня, 19:29
    Хорошо бы испытать в реальных условиях, массово, по южной бывшей братской республике))))
    von schlosser
  7. Горный стрелок Сегодня, 19:29
    Самым важным в этой новости является то, что ОСВОИЛИ новое высокоэнергетическое твёрдое топливо. Сейчас потянется... ПЗРК с досягаемостью по высоте километров 7, гранатометы всякие супер скоростные...
    Горный стрелок
  8. Deadушка Сегодня, 19:34
    По сравнению с ракетными двигателями твердого топлива предыдущего поколения энергоотдача от единицы массы увеличена в 1,8–2 раза, сам двигатель стал гораздо меньше и легче

    Интересно, только с данными двигателя прорыв получился или вообще ДУ на твердом топливе научились хорошие делать?. what
    Deadушка
Картина дня