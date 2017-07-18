Самая известная битва русско-польской войны

18 июля 1792 года произошла битва под Дубенкой — один из самых интересных и знаменитых эпизодов Русско-польской войны 1792 года. Как известно, причиной начала боевых действий стало недовольство Российской империи принятием новой конституции Речи Посполитой, носившей более демократический характер и делавшей попытку смягчения крепостничества и уравнения в политических правах шляхтичей и городского населения. Естественно, что конституция вызвала недовольство со стороны приверженцев старых феодальных порядков, которые были поддержаны Российской империей. Противники конституции объединились в Тарговицкую шляхетскую конфедерацию, маршалом которой провозгласили графа Станислава Щенсного Потоцкого. На стороне конфедерации оказались великий коронный гетман Франциск Ксаверий Браницкий и польный коронный гетман Северин Ржевуский, являвшиеся главными начальниками коронного войска польского. К конфедерации присоединился и целый ряд других видных польских аристократов, не желавших лишаться привилегий и допускать пересмотра старых феодальных порядков Речи Посполитой. Таким образом, формально польские вооруженные силы оказались под началом противников новой конституции.— король Станислав ПонятовскийТем не менее, сторонники конституции сумели быстро сформировать достаточно многочисленную армию, организованную по европейскому образцу и насчитывавшую около 70 тысяч солдат и офицеров. Этому обстоятельству способствовало то, что конституционалистов поддерживал король Станислав Август Понятовский, занимавший трон с 1764 года и отличавшийся весьма просвещенными и либеральными нравами. Короля Станислава поддерживала либеральная часть шляхты, тогда как крупные магнаты тяготели больше к Тарговицкой конфедерации.В состав армии входили литовское и коронное войска. Литовское войско стояло в окрестностях Минска, им командовал генерал-лейтенант герцог Людвиг Вюртембергский (затем его сменил генерал-лейтенант Юзеф Юдицкий, которого, в свою очередь, сменил генерал-лейтенант Михаил Забелло). В Киевском и Брацлавском воеводствах стояли силы коронной армии, которой командовал генерал-майор князь Юзеф Понятовский. Однако генералы Людвиг Вюртембергский и Юзеф Юдицкий не демонстрировали большой надежности, они не очень хотели командовать войсками и, тем более, участвовать в боевых действиях с Российской империей, что и стало причиной их скорого отстранения. Куда большую верность королю и конституционалистским идеям демонстрировал генерал-майор Юзеф Понятовский.29-летний генерал Юзеф Понятовский был обязан своему быстрому карьерному росту своему происхождению. Его родителями были австрийский фельдмаршал Анжей Понятовский и графиня Мария Тереза Кински, а дядей был сам Станислав Август Понятовский — последний польский король.Численность войск, которые могли быть задействованы против польской армии Российской империей, была значительно выше — примерно 96 тысяч человек. 32-тысячная армия генерал-аншефа Михаила Кречетникова располагалась на территории современной Белоруссии, а 64-тысячная армия генерал-аншефа Михаила Каховского — на территории Молдавии.Когда российские войска перешли в наступление, они достаточно быстро потеснили польскую армию и стали оттеснять ее вглубь польских земель, освобождая от польско-литовских войск территорию современной Украины. Армия генерал-аншефа Каховского преследовала войска князя Юзефа Понятовского.7 (18) июня 1792 года войскам под командованием Понятовского удалось достаточно успешно противостоять русским войскам в битве при Зеленцах. Этому способствовало временное численное превосходство польских войск над российскими войсками — 11,5-тысячному русскому контингенту под командованием бригадира Ираклия Моркова противостояло 15,5 тысяч поляков. В честь битвы, ставшей первым относительно успешным сражением польской армии в этой войне, король Станислав Август учредил орден «Virtuti Militari», которым наградили и самого князя Понятовского, и генерала Тадеуша Костюшко, командовавшего одной из дивизий коронной армии.О генерале Тадеуше Костюшко стоит сказать особо. Хотя это был убежденный враг российского государства, сложно отказать ему в личной смелости. Костюшко, человек необычной судьбы, за свою жизнь побывал не только на польской службе. В отличие от Юзефа Понятовского, генерал-майор Костюшко был уже относительно немолодым человеком 46 лет от роду. За его плечами была учеба в Рыцарской школе в Варшаве, где Костюшко делал большие успехи в военной архитектуре и фортификации, учеба во Франции в Королевской академии живописи и архитектуры, служба добровольцем — военным инженером в Северной Америке — во время Американской революции и войны за независимость. Костюшко был зачислен в звании полковника в американскую армию, затем получил звание бригадного генерала.Только в 1784 году Костюшко вернулся в Польшу. Вскоре он поступил на службу в возрождаемую польскую армию и получил звание генерал-майора. Первоначально Костюшко, уроженец Великого княжества Литовского, рассчитывал попасть в литовскую армию, однако его зачислили в коронную армию. Отказываться от назначения Костюшко не стал, чтобы не терять большое генеральское жалованье, которое полагалось ему по факту назначения командиром дивизии. Ну и, кроме того, как патриот Речи Посполитой, Костюшко действительно стремился внести вклад в модернизацию ее армии.Когда началась русско-польская война 1792 года, Тадеуш Костюшко принял в ней самое активное участие. Дивизия под командованием генерал-майора Костюшко выполняла функции арьергарда в сражении под Зеленцами, но «коронный» выход Костюшко произошел как раз во время битвы под Дубенкой. Перед дивизией, которой командовал генерал Костюшко, Понятовским была поставлена задача защиты южного фланга фронта, который примыкал к австрийско-польской границе. В начале июля 25-тысячная армия князя Понятовского переправилась через Буг. Польские войска остановились у Дубенки. Дивизия Тадеуша Костюшко, включавшая в свой состав 5300 солдат и офицеров и 24 артиллерийских орудия, получила от князя Понятовского приказ охранять переправы. Для этой задачи Костюшко расположил свои силы между селами Уханька и Воля-Хабова.Поскольку Костюшко был профессионалом военной инженерии, он усилил свои позиции шанцами и флешами, расположил артиллерийские батареи — в общем, подготовился к защите вверенной ему полосы достаточно основательно. Здесь стоит отметить, что дивизии Костюшко противостояли гораздо более многочисленные российские войска общей численностью в 25 тысяч человек при 108 артиллерийских орудиях. Командовал ими генерал-аншеф Михаил Каховский.Ко времени описываемых событий граф Михаил Каховский уже сорок лет находился на военной службе. Он поступил в армию еще совсем молодым 18-летним парнем, в 1752 году, участвовал в Семилетней войне, в русско-турецких войнах, в обеспечении присоединения Крыма к России. Это был уже опытный военачальник, всю свою жизнь провоевавший против самых разных противников — от турок до поляков. Кстати, одним из корпусов в составе молдавской армии генерал-аншефа Каховского командовал генерал-поручик Михаил Илларионович Голенищев — Кутузов, впоследствии прославленный герой Отечественной войны 1812 года.В наступление на польские позиции были двинуты три колонны русских войск. Артиллеристы Костюшко открыли по наступавшим русским войскам огонь, однако русские смогли оперативно развернуть свои артиллерийские батареи и ответным огнем подавили сопротивление польских батарей. Пять гренадерских рот были брошены на шанцы польских войск. Одновременно было подавлено сопротивление польских войск, оборонявших левый фланг в районе Уханьки. Укрепления поляков оказались в руках русских войск. Оставалось только захватить правый фланг обороны польских войск, который прикрывал отступление основных сил армии Понятовского. Здесь гренадерам также удалось захватить два польских укрепления, но затем в контратаку перешла польская кавалерия, сумевшая отбить атаку русских войск. Затем русским удалось перейти в контрнаступление и отбросить польскую кавалерию. Вскоре укрепления польских войск и сам лагерь дивизии Костюшко оказались в руках русских войск. Благодаря тому, что боевые действия происходили вблизи густого леса, польским войскам удалось отступить в лесистую местность и оторваться от преследования русских войск.В руках русской армии оказался весь укрепленный район. Теперь ничто не могло препятствовать дальнейшему продвижению войск Каховского в сторону Люблина. Тем не менее, несмотря на победу в битве, русские войска понесли очень большие потери — около 500 человек погибшими. Поляков в этом сражении погибло 900 человек. Кстати, польские историки склонны завышать потери русской армии, говоря примерно о 4000 погибших солдат и офицеров русской армии. Не стоит забывать и о том, что Костюшко удалось организовать четкое отступление своей дивизии, не допустив хаотичного бегства. Это обстоятельство впоследствии позволило даже противникам Польши говорить о полководческом таланте генерала Тадеуша Костюшко. Заслуги генерала были оценены польским королем Станиславом Августом Понятовским, который произвел Тадеуша Костюшко в генерал-лейтенанты. Тем не менее, плачевное положение польских войск уже ничем нельзя было спасти. Спустя неделю после боя у Дубенки польская армия была вынуждена капитулировать. Король приказал польским войскам прекратить боевые действия против Российской империи, поскольку осознал, что сокрушительное поражение, нанесенное польской армии под Дубенками, более не позволит им достойно сопротивляться противнику. Слава о подвиге Костюшко, сумевшего организовать достойное сопротивление превосходящей по численности русской армии, разошлась по всей Западной Европе, особенное восхищение вызвав в революционной Франции.Фактическая капитуляция Польши очень расстроила Тадеуша Костюшко. Генерал-лейтенант отказался от дальнейшей службы в польской армии и вышел в отставку. Вскоре он отправился в Европу, где попытался консолидировать силы польской эмиграции для дальнейшего противостояния России. Как известно, в 1794 году Тадеуш Костюшко стал одним из ключевых лидеров очередного польского восстания. Он попал в плен, некоторое время находился в заключении в Российской империи, пока не был освобожден по личному указанию императора Павла I. После освобождения Костюшко отправился в США, а оттуда в 1798 году перебрался во Францию. К 1801 году, обосновавшись во Франции, он отошел от активной политической жизни, но после этого прожил еще достаточно долго, скончавшись лишь в 1817 году в возрасте 71 года.Юзеф Понятовский после поражения Польши эмигрировал, однако затем вернулся и принимал участие в восстании 1794 года под руководством Тадеуша Костюшко. Подавление восстания заставило Понятовского уехать в Австрию, а его владения в Речи Посполитой были конфискованы в пользу Российской империи. Но позже Павел I пытался привлечь Понятовского на сторону России и даже распорядился вернуть князю его имущество. Однако на российскую службу он так и не поступил. Зато когда Наполеон предпринял свой российский поход, Юзеф Понятовский поступил на службу к императору Франции и возглавил польский корпус. Наполеон Бонапарт назначил его великим герцогом Варшавским, а после того, как Понятовский отличился в сражении при Лейпциге в 1813 году, присвоил ему звание маршала Франции. Юзеф Понятовский погиб в 1813 году, прикрывая отступление французских войск. Впоследствии, уже после своего отстранения и ссылки на остров Святой Елены, Наполеон Бонапарт очень тепло отзывался о Понятовском и даже утверждал, что лишь этот человек подходил на роль польского короля по своим личностным качествам, будучи человеком чести, храбрым и благородным.Интересно, что Тадеуш Костюшко, в отличие от Юзефа Понятовского, Наполеона Бонапарта не поддержал. Несмотря на многочисленные попытки Наполеона и его соратников привлечь Костюшко к участию в русском походе, прославленный генерал остался равнодушен к уговорам Наполеона. Причем дело было не столько в возрасте, сколько в нежелании Костюшко помогать Франции воевать против России и использовать польских воинов в качестве «пушечного мяса». Кстати, сам Костюшко заслужил очень уважительное отношение не только со стороны европейских политиков, но и первых лиц и крупных военачальников Российской империи.У генерал-аншефа Михаила Каховского вскоре произошел конфликт с графом Валерианом Зубовым, после чего старый военачальник был отозван из Польши и назначен генерал-губернатором нижегородским и пензенским. Затем ему вновь позволили возглавить российские войска, дислоцировавшиеся на территории Крыма. Каховский, произведенный в генералы от инфантерии, был назначен начальником Таврической дивизии и шефом Севастопольского мушкетерского полка. Но благосклонность императора Павла к старому генералу длилась недолго. В 1800 году Каховский был уволен со службы «за старостью лет». В том же году в возрасте 66 лет он скончался.