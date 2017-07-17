Франция продаст ВВС США 63 списанных истребителя Mirage F1

Франция продаст 63 снятых с вооружения истребителя Mirage F1 американским ВВС. Аппараты будут использоваться американскими пилотами в качестве тренировочных целей, пишет Les Echos. Cумма контракта оценивается в €21 млн.Соответствующий контракт между Минобороны Франции и американской Airborne Tactical Advantage Company (ATAC) будет заключен в ближайшие дни.Французские истребители, списанные в 2014 году, после модернизации будут использоваться для обучения пилотов ВВС США при симуляции воздушного боя.Контракт вступит в силу 16 августа, после чего списанные истребители передадут на заводы, где с них демонтируют секретное оборудование. Кроме того, будет проведено техническое обслуживание и восстановление истребителей до лётной готовности. В США первые самолёты Mirage F1 поступят в следующем году.Согласно условиям контракта, в течение 10–15 лет эксплуатации самолетов французская сторона будет обеспечивать техобслуживание и модернизацию электроники Mirage F1.Mirage F1 — лёгкий многоцелевой истребитель, разработанный французской компанией Dassault Aviation в 1960-е годы. Серийное производство «Миражей» стартовало в 1966 году и продолжалось до 1992 года — всего собрали свыше 720 единиц, большую часть которых отправили на экспорт. Истребители Mirage F1 были выведены из состава ВВС Франции и совершили свой последний полёт на прощальной церемонии 14 июля 2014 года.