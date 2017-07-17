22:06 17 июля

Франция продаст ВВС США 63 списанных истребителя Mirage F1

Франция продаст 63 снятых с вооружения истребителя Mirage F1 американским ВВС. Аппараты будут использоваться американскими пилотами в качестве тренировочных целей, пишет Les Echos. Cумма контракта оценивается в €21 млн.

Соответствующий контракт между Минобороны Франции и американской Airborne Tactical Advantage Company (ATAC) будет заключен в ближайшие дни.

Французские истребители, списанные в 2014 году, после модернизации будут использоваться для обучения пилотов ВВС США при симуляции воздушного боя.




Контракт вступит в силу 16 августа, после чего списанные истребители передадут на заводы, где с них демонтируют секретное оборудование. Кроме того, будет проведено техническое обслуживание и восстановление истребителей до лётной готовности. В США первые самолёты Mirage F1 поступят в следующем году.

Согласно условиям контракта, в течение 10–15 лет эксплуатации самолетов французская сторона будет обеспечивать техобслуживание и модернизацию электроники Mirage F1.

Mirage F1 — лёгкий многоцелевой истребитель, разработанный французской компанией Dassault Aviation в 1960-е годы. Серийное производство «Миражей» стартовало в 1966 году и продолжалось до 1992 года — всего собрали свыше 720 единиц, большую часть которых отправили на экспорт. Истребители Mirage F1 были выведены из состава ВВС Франции и совершили свой последний полёт на прощальной церемонии 14 июля 2014 года.

Использованы фотографии: http://snapchaticon-nomine.rhcloud.com/
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Комментарии 26

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  1. Владимирец Сегодня, 20:22
    Главное пилотов в кабине не забыть. smile
    Владимирец
    1. Чёрный Сегодня, 20:23
      А за штурвал пилотов из украинских люфтваффе... wassat
      Чёрный
      1. Владимирец Сегодня, 20:27
        Цитата: Чёрный
        А за штурвал пилотов из украинских люфтваффе..

        Всех 3-х?
        Владимирец
        1. Чёрный Сегодня, 20:28
          Цитата: Владимирец
          Всех 3-х?

          НЕт...двух...Надьку Савченко в президенты... wassat
          Чёрный
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 20:33
        американским ВВС. Аппараты будут использоваться американскими пилотами в качестве тренировочных целей,

        Врут думаю ...Подшаманят и Украине в кредит МВФ продадут..! Вот увидите мужики, скоро Вальцман пьяный будет наклейки клеить на крылья этой "чудо помощи" ...И они над Киевом пару раз пролетят коптя небо... laughing
        ОТДЕЛ
        1. лысова Сегодня, 20:38
          Что подобное и будет. Зачем козе баян.
          лысова
        2. Logall Сегодня, 21:15
          Цитата: ОТДЕЛ
          американским ВВС. Аппараты будут использоваться американскими пилотами в качестве тренировочных целей,

          Врут думаю ...Подшаманят и Украине в кредит МВФ продадут..! Вот увидите мужики, скоро Вальцман пьяный будет наклейки клеить на крылья этой "чудо помощи" ...И они над Киевом пару раз пролетят коптя небо... laughing

          С надписью на борту $ Раптор $...
          Порошенко пропиарится, как всегда...
          Logall
        3. Fei_Wong Сегодня, 21:26
          Наоборот.
          Это Ридна Украйна ещё чего-то попытается всучить. Недавно, вон, очередная зрада была - кто-то украл 9 торпед с могучего ВМФ Украины.
          Кстати, никогда ранее не заморачивался анализом слов "по Задорнову", но в словах "украл", "Украина" и " украинец " мне смутно чудится что-то глобально общее и историческое, ещё времён выкапывания Чёрного Моря (рискну предположить, они таким образом хитро укpали весь чернозём "пид пимидоры").
          Fei_Wong
      3. Балу Сегодня, 21:09
        Аппараты будут использоваться американскими пилотами в качестве тренировочных целей, пишет Les Echos.


        А за штурвал пилотов из украинских люфтваффе..

        Я тоже об этом подумал. Либо сушки и миги из гейропы. Когда-то по ТВ показали аэродром в Албании. Так там Миги 17,19 и даже 15 несколько десятков. Как бы эти миражи не оказались на Донбассе. what
        Балу
    2. сибиралт Сегодня, 20:41
      Отдайте нам, мы их бесплатно посбиваем. laughing
      сибиралт
      1. Балу Сегодня, 22:00
        Цитата: сибиралт
        Отдайте нам, мы их бесплатно посбиваем


        А забирайте. А сбивайте. Только металолом потом аккуратно утилизируйте. Берегите природу, мать нашу! lol
        Балу
  2. Zibelew Сегодня, 20:23
    Сбивать будут. Видимо старые фантомы кончились.
    Zibelew
    1. Арарат Сегодня, 22:00
      Они перешли натФ-16 уде и видимо они тоже на исходе
      Арарат
  3. Толстоевский Сегодня, 20:24
    вангую: вскорости этот авиахлам будет у небратьев
    Толстоевский
  4. Серый брат Сегодня, 20:24
    "Фантомы" кончились штоле?
    Серый брат
  5. hotrod Сегодня, 20:26
    Развели французов. И самолеты почти бесплатно отдают и обслуживать не менее 10 лет %) Может еще и в качестве мишени французские пилоты будут прилагаться?
    hotrod
    1. Толстоевский Сегодня, 20:27
      а взамен франция будет закупать у американцев новые самолётики за миллиарды
      Толстоевский
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 20:38
        Цитата: Толстоевский
        а взамен франция будет закупать у американцев новые самолётики за миллиарды

        Так и будет! Сейчас всех будут заставлять покупать Ф-35 ..Трамп свое обещание в этом плане выполняет..Пора платить вассалы !
        ОТДЕЛ
  6. Приговор Сегодня, 20:32
    По части унижения союзников по НАТО пeндocaм нет равных... laughing
    Приговор
  7. san4es Сегодня, 20:45
    ...в качестве целей.

    ...чё-ж не как БПЛА-камикадзе? request ...могут додуматься.
    san4es
  8. vodolaz Сегодня, 20:48
    Странная сделка, если честно. Неужели не на чем учить?
    vodolaz
    1. DEZINTO Сегодня, 21:06
      Странная сделка, если честно


      Странные рукопожатия рождают странные сделки request
      Макрон пол минуты не мог руку выдергнуть как в клещах оказался, что-бы это значило?

      DEZINTO
  9. Влад5307 Сегодня, 21:02
    Цитата: vodolaz
    Странная сделка, если честно. Неужели не на чем учить?

    Экономика д.б. экономной - заветы Ильича-2 не забыты! Видимо напруга с бюджетом не только в РФ!
    Влад5307
  10. LPD17 Сегодня, 21:18
    что то тут не то.....
    уж что то а самолетов списанных в США достаточно более чм
    в одной Аризоне тысячи стоят

    куда то они (миражи) в другое место полетят....

    вангую...
    юкрейн...
    LPD17
  11. Manul Сегодня, 21:24
    А где гордый дух "завоевателей Европы", страны, которая на равных билась с Англией и Испанией в стародавние времена(на море по крайней мере), страны авиатора, страны морехода, страны высокой культуры, страны по Вике
    Франция — высокоразвитая индустриально-аграрная страна, занимает одно из ведущих мест в мире по объёму промышленного производства. Валовой внутренний продукт имеет значение в 1,9 триллиона евро (2,6 триллиона долларов) в 2009 году[49]. ВВП на душу населения в том же году составил 30 691 евро (42 747 долларов). МВФ прогнозирует увеличение ВВП Франции к 2015 году на 21 %. По номинальному ВВП Франция — 5-я экономическая держава мира после США, Китая, Японии и Германии

    Ну вы только представьте, что у нас объявят продажу Мигов америке в качестве мишеней. Госгвардия конечно разгонит, но хотя бы будет все понятно.
    Manul
  12. tomket Сегодня, 21:33
    Заметим, что "Миражи" покупает не Пентагон, а Частная компания, которая будет скорее всего имитировать еще одних "Агрессоров".
    tomket
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