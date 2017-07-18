Фестиваль «Поле боя». Вдумчивый анализ на основе увиденного



С парковкой проблем не было. Несмотря на то, что грунтовая площадка благополучно утонула, из положения вышли.



С парковкой проблем не было. Несмотря на то, что грунтовая площадка благополучно утонула, из положения вышли.

"Поле боя"... Таких было много.

Эвакуация орудия после очередного мероприятия. Полный привод + ковш и гидравлика

Взгляд на обе трибуны большой площадки

Не так давно, разнося в пух и прах один местечковый «военно-исторический фестиваль», я дал обещание сравнить его с аналогичным мероприятием. На тот момент у нас уже было приглашение посетить «Поле боя». А так как мы оказались чуть ли не единственным СМИ такого уровня, то есть уверенность, что этот отчет будет полезен.Определенный опыт в посещении мероприятий подобного плана у нас есть. Значит, есть с чем сравнивать.Так вот, «Поле боя» не похож ни на один военно-исторический фестиваль (ВИФ), виденный нами раньше. И, так как мы рекомендуем в дальнейшем данное мероприятие всем реальным любителям истории (а в особенности детям), то пройдемся по всем пунктам подробно.Начну с организации.Первым делом стало удивительно, что привычный уже формат для военных реконструкторов «приехали-разместились-нажрались-постреляли-разъехались» здесь не работает. То есть, кто хочет употребить, тот, понятное дело, употребит. И ничего с этим не сделать, так уже повелось.Лагеря, где размещались реконы, были не просто удалены от основной площадки, а настолько, что путешествие до них в условиях раскисшей глины стало той еще задачей. Плюс великолепная работа жандармерии (у немцев) и НКВД (у советской стороны), четко работавшей в направлении того, что лишних в лагерях быть не должно. Их и не было.Но где-то надо было посмотреть на быт? Надо. Правильно, на интерактивной площадке.В отличие от других ВИФ, была прекрасно организована целая интерактивная площадь. И она работала. И как работала… Просто отдаю честь тем, кто работал на этих площадках. То, что там было понастроено, особенно в тех погодных условиях — это реально подвиг. Причем красивый.И трудились на этих площадках, в условиях, приближенных к боевым, примерно так же. Рассказывали, объясняли, демонстрировали. Давали пострелять, причем, не только из стрелкового оружия. Мы об этом расскажем отдельно, ибо для «Военного обозрения» постреляли даже из 75-мм противотанкового орудия помимо всего остального, о чем мы будем рассказывать.Условия быта. О них стоит сказать пару слов. Первое, что я вспомнил, увидев ряды синих кабинок, это «Авиадартс» и привычные очереди. Видимо, у организаторов с пониманием важности этого момента намного лучше, чем у коллег из Минобороны, поэтому в плане биотуалетов «Поле боя» уделывало «Авиадартс» в разы. Как по количеству, так и по качеству. Вообще, прикинув количество синих батарей, мы пришли к выводу, что из любой точки фестиваля до ближайшего места было не более 300 метров. Скажете, мелочь? Ну, вы на «Авиадартсе» весь день не проводили, значит.То же самое и в лагерях для участников. Только расстояния еще меньше.Была столовая. Для участников же. Мы как обладатели желтых штанов (пропусков «везде») тоже были в числе поставленных на довольствие, за что организаторам реальное спасибо. Очень в тему пришлось. И это была не одна полевая кухонька, где что-то так готовилось, это было реальное кормилище, способное напитать едой пару тысяч участников.К меню можно было бы придраться, гречка реально просила для вкуса мяса или тушенки. А вот борщ был совсем-таки борщ, то есть вкусный и горячий. Ну а чай и кофе вообще можно испортить только отсутствием компонентов. Не испортили. Плюс как бы своевременная уборка одноразовой посуды и чистые руки и халаты поваров — это приятно.Надо сказать, что погода, отрепетировав на «Нашествии», пыталась и тут все изгадить. Дождь старался всю неделю, но… Не вышло. Хотя сложностей было много.Начиная от того, что двигаться по полигону нормально могли только гусеничные машины и что-то совсем полноприводное и с большими колесами. На серых мордах «Ганомагов» при желании можно было прочитать легкое удивление типа «…это все уже было…»Мощные фронтальные погрузчики работали эвакуаторами застрявшей техники («Виллисы» опозорились), доставляли воду и дрова.Насколько я знаю, от отсутствия воды и дров не страдали ни в одном лагере. Сам был свидетелем подвоза, причем не по сигналу.Об управлении самим шоу, то есть когда начиналась непосредственно реконструкция. Наши радиостанции позволили нам отсканировать частоту организаторов и быть в курсе всего происходящего, так скажем, непосредственно.Как человек, имеющий опыт постановки и проведения мероприятий, пусть и не такого масштаба, могу сказать: это высший пилотаж. Такая четкая, до минуты, отработанность всех действий, вызывает не просто уважение. Я по себе знаю, чем эта четкость дается. Да, задержки были, но уверен, собравшиеся на трибунах их не замечали. 3-5 минут, не более. Да и то это было вызвано опять же непролазной грязищей, по которой на руках тащили пушки. Тягачи были в дефиците.Очень впечатлила культура в эфире. За весь день, хотите верьте, хотите не верьте, но я мата не услышал ни разу. Очень спокойно, очень по-доброму. «…, ты готов?» — «Дайте мне три минуты». — «Хорошо, через пять минут начинаем». И — представление начиналось. Ровно через пять минут.Отдельно хочу сказать про комментатора. Человек-шедевр. Он не просто комментировал происходящее, этим уже не удивить меня после «АРМИЙ» и «Армейских игр». А вот как… Человек прекрасно знал сценарий, прекрасно ориентировался в происходящем и не раз, слушая эфир и его, мы понимали, что он часто «тащил» на себе возникающие заминки и паузы. И делал это более чем великолепно.Когда в динамиках не просто «говорящая голова», как на форуме «АРМИЯ-20..» (он уже притчей во языцех стал, там карма на десять жизней вперед испорчена, ибо не смотрит вокруг, когда говорит вообще, по-видимому), а человек, понимающий суть происходящего и, самое главное, переживающий за процесс, тогда получается звуковой ряд — украшение мероприятия и помощник в понимании действия на поле.Профессионализм — это то, о чем мы очень часто говорим, и чего во многих сферах не хватает. Здесь все было именно профессионально сделано. Не на «отвали». Куда не посмотри. Продуманно и реализовано с очень высокой степенью именно профессионализма.Да, со стороны участников имело место бухтение о некоторых «перегибах» со стороны организаторов. Но это уже те материи, в которых я не спец, и судить не берусь. «Идентичность» и «аутентичность» — это судить не мне. Если надо, чтобы все было с соответствием на 99% — значит, так надо.Мне как бы не понравились всего два момента. Первый — это застрявший автомобиль за цепями наступающих немцев. Здорово попортил картину. И второй — по реконструкции 1942 года, где бойцы выходили из окружения по тексту комментатора. Ну в таком виде из окружения вряд ли они выходили.В остальном — все просто великолепно. Реально щемит душу. Отличная организация и огромное стремление участников превратили реконструкторскую пострелушку в прекрасный спектакль с продолжением. Продолжение — это именно интерактивные площадки. Это — жемчужина фестиваля, это то, чего так не хватало другим подобным мероприятиям, на которых я побывал.Отдельно отмечу, что это был первый (но точно не последний для меня) ВИФ, на котором было не одно действие, а целых 7. Точнее, 6+1. Одно мероприятие было пробным, не для публики. Надеюсь, что пока. «Партизаны» — это было восхитительно.То, что организаторы замахнулись и на Первую мировую, и на Гражданскую (очень сложная и не самая удачная постановка на мой взгляд), и на оба периода Великой Отечественной, делает им честь. Это было адски сложно, но они справились.Сложно, как оказалось, провести просто реконструкцию. Фактов навалом. Просто разыграть один сюжет. Здесь было разыграно семь. За два дня. То есть три в день. Это безумно сложно. Я видел блеск в глазах у этих людей, что-то сродни боевому безумию. Уважаю.Уважаю и восхищаюсь оптом всеми. И организаторами, которые все это затеяли и провели. Причем, стоит подчеркнуть, на свои. Никаких грантов, никакой помощи от того же Российского военно-исторического общества. Сами нашли спонсоров (спасибо всем, особенно ВТБ, который дал денег и «Мосфильму», который дал технику), сами все организовали и провели.Спасибо всем участникам, которые провели на этом поле от одной до четырех недель, построили своими руками весь реквизит, и два дня радовали всех, кто не испугался ливней и грязи.Спасибо зрителям, которые действительно не испугались и приехали. Мне участники говорили, что все весьма беспокоились, что народ после «Нашествия» не приедет. Народ приехал, трибуны были полны. Что только добавила огня участникам, все-таки они в большинстве своем актеры в некотором роде, и пустые трибуны вряд ли кого порадовали бы.Все работали с удовольствием. Я позволю себе привести один диалог, которому сам был свидетелем. Между участником, работающим на интерактивной площадке из московского клуба «4 рота» и зрителем лет 10-12. Парнишка с удовольствием потискал немецкий карабин и «Люгер», который ему дал «немец», а потом был такой диалог:— Дядя, а это хороший пистолет?— Да, очень хороший…— А это классная винтовка?— Да, очень хорошая…— А ваша пушка?— Это очень хорошая пушка.— Дядя, а почему наши победили тогда?— А что у тебя по истории?— У меня по истории «пять», но мы еще эту войну не проходили…— А ты не проходи ее. Ты сам читай и фильмы смотри. Только хорошие книги и фильмы чтобы были. И люби своих прадедов, даже если ты их и не видел. Просто люби, как Родину надо любить.Что я хотел бы сказать в итоге. Увиденное на «Поле боя» несколько изменило мой взгляд на военно-историческую реконструкцию. Очень сильно изменило. Если бы все военно-исторические фестивали проводились именно так, у нас реально уменьшилась бы головная боль по поводу патриотического воспитания.Конечно, посигать на «Нашествии» прикольно, не спорю. Драйв и все такое… Но я рекомендую (если мое мнение чего-то значит) всем, кто сможет себе позволить, посетить этот фестиваль. Вы не пожалеете ни об одном потраченном рубле. К сожалению, реальность такова, что при отсутствии поддержки со стороны государства организаторы вынуждены окупать мероприятия. Возможно, конечно, что ситуация когда-нибудь изменится в лучшую сторону, но пока так.Можно счесть это рекламой, пусть так. Лучше иной раз прорекламировать отличное мероприятие, посвященное нашей истории, окунуться немного в быт той войны (там действительно шедевры военного зодчества были, мы о них расскажем), чем что-либо иное.Фестиваль «Поле боя» стоит того, чтобы посвятить ему время. От заката до рассвета.