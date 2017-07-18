Волынская резня перестает быть делом Украины и Польши

11 июля в Польше отметили Национальный день памяти жертв геноцида граждан Польской республики, совершенного украинскими националистами.Воскресенье 11 июля 1943 г. было апогеем резни, когда банды ОУН-УПА и головорезы из дивизии СС «Галичина» атаковали сразу около 150 сел и хуторов, населенных поляками. Воскресный день был выбран не случайно. Безоружные поляки собирались в костелах и были легкой добычей для налетчиков.Польские историки подсчитали, что на Волыни атакам ОУН-УПА подверглись 1865 польских населённых пунктов. Было сожжено и разрушено 150 костелов, убито около 100 тыс. поляков, задокументировано 384 смерти этнических украинцев, спасавших поляков и убитых оуновцами.Кроме Волыни, украинские националисты нападали на поляков в Галичине и в восточных регионах Польши. В отчаянии поляки бежали на территорию, подконтрольную гитлеровцам. Те их ловили и отправляли на принудительные работы в Германию.Накануне в Гданьске неизвестные вандалы обрисовали памятник жертвам геноцида националистическими символами. Вместе с мигрантами с Украины в Польшу попало немало поклонников Бандеры и Шухевича. И это не первая их выходка. Месяц назад памятник испачкали желтой краской.Лидер запрещённой в России современной ОУН Богдан Червак, взбешённый размахом памятных мероприятий в Польше, призвал Киев не тратить время на поиск компромиссов с поляками, а выставить им счёт за геноцид украинцев.А мероприятия, действительно, были масштабными: по улицам городов колесила акция «Стоп прославлению ОУН-УПА в Польше»; в Грушовицах памятный крест воякам УПА переделали на крест в память об украинцах, спасавших поляков; к могиле Неизвестного Солдата в Волынском сквере в Варшаве политики возлагали венки в память о жертвах Волынской резни; министр обороны Антоний Мачеревич высказался за установку на могиле Неизвестного Солдата мемориальной таблички о событиях на Волыни; в Сейме Польши идет работа над законом, карающим за пропаганду украинского национализма в стране.Поляков поддержали венгры. Крупнейшая венгерская оппозиционная партия «Йоббик» в специальном коммюнике назвала украинских националистов шовинистами и пообещала провести в Венгрии кампанию по информированию граждан о масштабах преступлений ОУН-УПА.С каждым годом проблема культа ОУН-УПА на Украине получает все большую международную огласку. Она перестаёт быть внутренним делом Украины или вопросом польско-украинских отношений.Так или иначе, но прославление негодяев-эсэсовцев из дивизии «Галичина» и ОУН-УПА затрагивает Россию, Венгрию, в меньшей степени Чехию и Словакию, усложняет отношения с ЕС, куда режим Порошенко так стремится.Найти выход из создавшегося идеологического тупика сложно. Заставить Украину вышвырнуть на свалку истории чучело Бандеры и обратить её к антифашистским идеологемам? Тогда на Украине начнут чествовать героев Великой Отечественной войны, что приведёт к росту пророссийских настроений, ибо история у России и Украины общая, и победа над нацизмом тоже общая.Взять за основу идеологию УНР и ЗУНР? Но она тоже националистическая. Многие боевики ОУН-УПА – это бывшие украинские сечевые стрельцы (УСС), воевавшие за УНР и ЗУНР. ОУН-УПА и дивизия СС «Галичина» - это закономерная идеологическая эволюция отрядов УСС из убийц в палачей. Повышение квалификации, так сказать. Из поклонения УНР и ЗУНР неизбежно вырастет поклонение ОУН и УПА.Нырнуть ещё дальше, в эпоху Киевской Руси? А там – православие, Киев – мать городов русских, Ярослав Мудрый, князь Киевский, а ещё Ростовский и Новгородский. Русофобии места не остаётся.Так и крутится Украина с шовинистическим угаром в головах и марионеточным правительством в Киеве, спеша навстречу незавидному будущему.